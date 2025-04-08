Chaos5

参考混沌理论的思想而开发的一款 EA 程序

本程序的MT4版本

适合的商品：EURUSD  EURJPY

运行的周期：H1

参数用法介绍：

auto_volume : 自动手数

volume_fixed：设置固定手数

volume_init：自动初始手数

auto_indic_param: 自动设置指标参数

signal_D1_period：D1图表的指标信号计算周期

signal_D1_value：D1图表的指标信号参数值

signal_H1_period：H1图表的指标信号计算周期

signal_H1_value：H1图表的指标信号参数值


混沌理论具有三原则：

1、动能永远会遵循阻力最小的方向行进

2、始终存在这通常不可见的根本结构，这个结构决定阻力最小的方向。

3、这种根本结构可以被人发现，并加以利用


本程序以混沌理论为主导思想，结合几个合适的指标，对看似无规律的市场价格行为能够进行相对准确的分析，从而抓住转瞬即逝的短暂信号进行剥头皮型的交易。

EA具有时效性，任何程序都不能保证完全适应未来的行情，不过本程序会经常更新，以使之适应最新的市场特征。


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Guang Yuan
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参考混沌理论的思想而开发的一款 EA 程序 本程序的MT5版本 适合的商品：EURUSD  EURJPY 运行的周期：H1 参数用法介绍： auto_volume : 自动手数 volume_fixed：设置固定手数 volume_init：自动初始手数 auto_indic_param: 自动设置指标参数 signal_D1_period：D1图表的指标信号计算周期 signal_D1_value：D1图表的指标信号参数值 signal_H1_period：H1图表的指标信号计算周期 signal_H1_value：H1图表的指标信号参数值 混沌理论具有三原则： 1、动能永远会遵循阻力最小的方向行进 2、始终存在这通常不可见的根本结构，这个结构决定阻力最小的方向。 3、这种根本结构可以被人发现，并加以利用 本程序以混沌理论为主导思想，结合几个合适的指标，对看似无规律的市场价格行为能够进行相对准确的分析，从而抓住转瞬即逝的短暂信号进行剥头皮型的交易。 EA具有时效性，任何程序都不能保证完全适应未来的行情，不过本程序会经常更新，以使之适应最新的市场特征。
Tenkansen4
Guang Yuan
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这是一款使用 ichimoku kinko hyo 指标开发的 EA 程序 本程序的MT5版本 适合的商品：EURUSD, GBPUSD, XAUUSD 运行的周期：H1 参数用法介绍： auto_volume : 自动手数 volume_fixed：设置固定手数 volume_init：自动初始手数 auto_indic_param: 自动设置指标参数 后面是指标参数，共使用4个指标，为版权及商业秘密考虑，具体细节已隐藏。但仍开放5种参数位置，供交易者自行优化运算。 本人以混沌理论为主要研究方向，研究中发现 指标 ichimoku kinko hyo 对我们的交易思想贴合的非常好。 ichimoku kinko hyo 是一款综合能力很强的指标，依靠它的能力，再加上几款简单的辅助指标过滤，即最终完成这款趋势型EA程序。 EA具有时效性，任何程序都不能保证完全适应未来的行情，不过本程序会经常更新，以使之适应最新的市场特征。
Tenkansen5
Guang Yuan
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这是一款使用 ichimoku kinko hyo 指标开发的 EA 程序 本程序的MT4版本 适合的商品：EURUSD, GBPUSD, XAUUSD 运行的周期：H1 参数用法介绍： auto_volume : 自动手数 volume_fixed：设置固定手数 volume_init：自动初始手数 auto_indic_param: 自动设置指标参数 后面是指标参数，共使用4个指标，为版权及商业秘密考虑，具体细节已隐藏。但仍开放5种参数位置，供交易者自行优化运算。 本人以混沌理论为主要研究方向，研究中发现 指标 ichimoku kinko hyo 对我们的交易思想贴合的非常好。 ichimoku kinko hyo 是一款综合能力很强的指标，依靠它的能力，再加上几款简单的辅助指标过滤，即最终完成这款趋势型EA程序。 EA具有时效性，任何程序都不能保证完全适应未来的行情，不过本程序会经常更新，以使之适应最新的市场特征。
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