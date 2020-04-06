AMTchickeN

AMTchiken

Основные идеи:

  • "курица по зёрнышку клюёт" - вход в рынок минимальным размером лота по нескольким торговым инструментам одновременно;
  • "не храните яйца в одной корзине" - распределение баланса для торговли на большом количестве валютных инструментов. Это повышает стабильность торговли и позволяет отслеживать большее количество движений цены на рынке и извлекать из этого большую прибыль.

Пользователь имеет возможность выбора индикаторов для генерации сигналов (8 вариантов) тренда и входа в рынок на различных таймфреймах.

Имеется контроль БАЛАНСА и СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ счета.

Автоматически рассчитывается для каждого инструмента:

  • торговый диапазон определяется в зависимости от цены и параметра trading_range или же используется анализ истории для определения диапазона;
  • допустимое количество сделок в зависимости от торгового диапазона и параметров trade_lot, maximum_total_lot, trades_before_increase и multiplier;
  • параметры закрытия - Take_Profit, Trailing Stop или Profit, так же эти параметры динамически изменяются для каждого валютного инструмента в зависимости от рыночного торгового лота.

Аппаратные особенности программы:

  • устанавливается в одно окно валютной пары (любой), но следит за всеми доступными для торговли инструментами в терминале;
  • не требует больших ресурсов быстродействия процессора, т.к. использует последовательный алгоритм анализа;
  • в программе использовано блочное построение входных параметров, это позволит настроить данную торговую систему под индивидуальный режим пользователя;
  • есть возможность тестирования в тестере стратегий - при проведении тестирования автоматически перестраивается в одновалютный режим;
  • в программе заложен принцип наращивания объема (настраиваемый множитель) и усреднение при закрытии, рекомендовано начинать с минимальных объёмов.

Параметры советника разделены на блоки, некоторые блоки коррелируются между собой, например: 

  • параметры объема влияют на расчёт максимального количества сделок в одном направлении по каждой валютной паре, при увеличении рыночного объёма и при частичном закрытии сделок группы - количество сделок пересчитывается и это также влияет на параметры шага сетки сделок
  • параметры цены влияют на расчёт торгового диапазона и на расчет шага в пунктах до следующей сделки, данный блок взаимосвязан с блоком закрытия, т.к. параметры прибыли зависят от торгового диапазона.
(подробное описание параметров смотрите в "Обсуждение")





