AMTchickeN
- Experts
- Aleksander Chernov
- Version: 1.0
- Activations: 5
Основные идеи:
- "курица по зёрнышку клюёт" - вход в рынок минимальным размером лота по нескольким торговым инструментам одновременно;
- "не храните яйца в одной корзине" - распределение баланса для торговли на большом количестве валютных инструментов. Это повышает стабильность торговли и позволяет отслеживать большее количество движений цены на рынке и извлекать из этого большую прибыль.
Пользователь имеет возможность выбора индикаторов для генерации сигналов (8 вариантов) тренда и входа в рынок на различных таймфреймах.
Имеется контроль БАЛАНСА и СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ счета.
Автоматически рассчитывается для каждого инструмента:
- торговый диапазон определяется в зависимости от цены и параметра trading_range или же используется анализ истории для определения диапазона;
- допустимое количество сделок в зависимости от торгового диапазона и параметров trade_lot, maximum_total_lot, trades_before_increase и multiplier;
- параметры закрытия - Take_Profit, Trailing Stop или Profit, так же эти параметры динамически изменяются для каждого валютного инструмента в зависимости от рыночного торгового лота.
Аппаратные особенности программы:
- устанавливается в одно окно валютной пары (любой), но следит за всеми доступными для торговли инструментами в терминале;
- не требует больших ресурсов быстродействия процессора, т.к. использует последовательный алгоритм анализа;
- в программе использовано блочное построение входных параметров, это позволит настроить данную торговую систему под индивидуальный режим пользователя;
- есть возможность тестирования в тестере стратегий - при проведении тестирования автоматически перестраивается в одновалютный режим;
- в программе заложен принцип наращивания объема (настраиваемый множитель) и усреднение при закрытии, рекомендовано начинать с минимальных объёмов.
Параметры советника разделены на блоки, некоторые блоки коррелируются между собой, например:
- параметры объема влияют на расчёт максимального количества сделок в одном направлении по каждой валютной паре, при увеличении рыночного объёма и при частичном закрытии сделок группы - количество сделок пересчитывается и это также влияет на параметры шага сетки сделок
- параметры цены влияют на расчёт торгового диапазона и на расчет шага в пунктах до следующей сделки, данный блок взаимосвязан с блоком закрытия, т.к. параметры прибыли зависят от торгового диапазона.