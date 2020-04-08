ForceSignalStrategy

В данной системе за основу взят индикатор Force Index .

Система:

определяет наиболее выгодные точки входа в рынок с использованием «короткого» STOPLOSSa ,

, анализирует три индикатора : Force Index , Moving Average и Bolinger Bands,

и является составным индикатором с генерацией сигналов для входа в рынок,

в рынок, позволяет выбрать вариант анализа данных трех индикаторов, так же есть возможность изменения параметров для перенастройки.

Индикатор Force Index(FI) или индекс относительной силы Force Relative Index(FRC) позволяет определить, насколько сильны быки при подъеме рынка или медведи при его падении. Индекс силы разработал и впервые использовал в своей торговле широко известный трейдер Александр Элдер .

Для расчета значений FI используется направление цены, ценовые колебания (волатильность) и объемы сделок. Используя параллельно с FI короткую (быструю) скользящую среднюю, трейдер может определить наиболее выгодные моменты для входа в рынок или выхода из него, а используя длинный (медленный) мувинг – грядущую смену тенденции.





ПАРАМЕТРЫ:



Alert_On - включение окна сообщения

- включение окна сообщения Sound_On - включение звукового сообщения

Signal_Mode = (0 - 7)- задаёт условия по рассчету сигнала:

0 - " level--X-iForce + MA>upBB + MA<lovBB " - анализируется положение линии МА относительно верхней линии (нижней линий) ВВ, сигнал приходит при пересечении линией Force одного из указанных в параметрах уровней level-1, level-2, level-3, level-4, -level-1, -level-2, -level-3, -level-4- сверху вниз - SELL (снизу вверх - BUY)

" - анализируется положение линии МА относительно верхней линии (нижней линий) ВВ, сигнал приходит при пересечении линией Force одного из указанных в параметрах уровней level-1, level-2, level-3, level-4, -level-1, -level-2, -level-3, -level-4- сверху вниз - SELL (снизу вверх - BUY) 1 - " level-1-X-iForce + 0-X-iForce " - система ожидает превышения (снижения) линии Force выше (ниже) уровня level-1 (-level-1), потом выдает сигнал при пересечении линией 0 оси индикатора - сверху вниз - SELL (снизу вверх - BUY)

" - система ожидает превышения (снижения) линии Force выше (ниже) уровня level-1 (-level-1), потом выдает сигнал при пересечении линией 0 оси индикатора - сверху вниз - SELL (снизу вверх - BUY) 2 - " level--X-iForce " - система ожидает превышения (снижения) линии Force выше (ниже) уровня level-1 (-level-1), потом выдает сигнал при пересечении линией одного из уровней level-1, level-2, level-3, level-4, -level-1, -level-2, -level-3, -level-4 - сверху вниз - SELL (снизу вверх - BUY)

" - система ожидает превышения (снижения) линии Force выше (ниже) уровня level-1 (-level-1), потом выдает сигнал при пересечении линией одного из уровней level-1, level-2, level-3, level-4, -level-1, -level-2, -level-3, -level-4 - сверху вниз - SELL (снизу вверх - BUY) 3 - " level-<>iForce + iForce-v-^ " - система ожидает превышения (снижения) линии Force выше (ниже) уровня level-1 (-level-1), потом выдает сигнал при условии сформировавшегося экстремума - вершина ^ - SELL (впадина v - BUY)

" - система ожидает превышения (снижения) линии Force выше (ниже) уровня level-1 (-level-1), потом выдает сигнал при условии сформировавшегося экстремума - вершина ^ - SELL (впадина v - BUY) 4 - " MA-X-BBline " - анализируется направление пересечения линией МА линий ВВ - сверху вниз - SELL (снизу вверх - BUY)

" - анализируется направление пересечения линией МА линий ВВ - сверху вниз - SELL (снизу вверх - BUY) 5 - " MA-X-upBB_lowBB " - анализируется направление пересечения линией МА верхней линии и нижней линий ВВ, сигнал приходит при пересечении линий, пересечение сверху вниз - SELL (снизу вверх - BUY)

" - анализируется направление пересечения линией МА верхней линии и нижней линий ВВ, сигнал приходит при пересечении линий, пересечение сверху вниз - SELL (снизу вверх - BUY) 6 - " Close-X-MA + MA<>upBB_lowBB " - система ожидает условия когда линия МА выше верхней линии ВВ или ниже нижней линии ВВ, потом приступает к сравнению цен закрытия двух последних баров графика с линией МА. Два закрытия ниже МА, потом цена открытия последнего бара ниже МА, цена закрытия - выше МА - BUY, два закрытия выше МА, открытие бара выше МА, закрытие - ниже - SELL.

" - система ожидает условия когда линия МА выше верхней линии ВВ или ниже нижней линии ВВ, потом приступает к сравнению цен закрытия двух последних баров графика с линией МА. Два закрытия ниже МА, потом цена открытия последнего бара ниже МА, цена закрытия - выше МА - BUY, два закрытия выше МА, открытие бара выше МА, закрытие - ниже - SELL. 7 - " Hi/Lo-X-MA + MA<>upBB_lowBB " - система ожидает условия когда линия МА выше верхней линии ВВ или ниже нижней линии ВВ, потом приступает к сравнению максимумов (минимумов) двух последних баров графика с линией МА. Два максимума ниже МА, потом цена открытия последнего бара ниже МА, цена закрытия - выше МА - BUY, два минимума выше МА, открытие бара выше МА, закрытие - ниже - SELL.

Параметры индикатора Force:

F_Period = 7 - период индикатора;

- период индикатора; level-1 = 0.01** - уровень 1;

= 0.01** - уровень 1; level-2 = 0.025** - уровень 2;

= 0.025** - уровень 2; level-3 = 0.05** - уровень 3;

= 0.05** - уровень 3; level-4 = 0.08** - уровень 4.

* желательно выполнение условия: level-4 > level-3 > level-2 > level-1 > 0 ** для различных торговых пар уровни могут отличаться на порядок. Необходимо под каждую пару и таймфрейм визуально выбрать данные уровни. Т.е. разместить на графике индикатор FORCE INDEX и определить для системы актуальные уровни индикатора.

Параметры Bolinger Bands:

BandsPeriod = 70 - период индикатора;

= 70 - период индикатора; BandsShift = 3 - сдвиг вперед индикатора;

= 3 - сдвиг вперед индикатора; BandsDeviations = 1.0 - отклонение индикатора;

Параметры Moving Average:

MA_Period = 5 - период;

= 5 - период; MA_Shift = 0 - сдвиг;

= 0 - сдвиг; MA_Method = 0 - метод вычисления

= 0 - метод вычисления 0 - Simple;



1 - Exponential;



2 - Smoothead;



3 - Linear Weighted.







