ForceSignalStrategy

В данной системе за основу взят индикатор Force Index.

Система:

  • определяет наиболее выгодные точки входа в рынок с использованием «короткого» STOPLOSSa,
  • анализирует три индикатора: Force Index, Moving Average и Bolinger Bands,
  • является составным индикатором с генерацией сигналов для входа в рынок,
  • позволяет выбрать вариант анализа данных трех индикаторов, так же есть возможность изменения параметров для перенастройки.

Индикатор Force Index(FI) или индекс относительной силы  Force Relative Index(FRC) позволяет определить, насколько сильны быки при подъеме рынка или медведи при его падении. Индекс силы разработал и впервые использовал в своей торговле широко известный трейдер Александр Элдер.

Для расчета значений FI используется направление цены, ценовые колебания (волатильность) и объемы сделок. Используя параллельно с FI короткую (быструю) скользящую среднюю, трейдер может определить наиболее выгодные моменты для входа в рынок или выхода из него, а используя длинный (медленный) мувинг – грядущую смену тенденции.


ПАРАМЕТРЫ:

  • Alert_On - включение окна сообщения 
  • Sound_On - включение звукового сообщения 

Signal_Mode = (0 - 7)- задаёт условия по рассчету сигнала:

  • 0 - " level--X-iForce + MA>upBB + MA<lovBB " - анализируется положение линии МА относительно верхней линии (нижней линий) ВВ, сигнал приходит при пересечении линией Force одного из указанных в параметрах уровней level-1, level-2, level-3, level-4, -level-1, -level-2, -level-3, -level-4- сверху вниз - SELL (снизу вверх - BUY)
  • 1 - " level-1-X-iForce + 0-X-iForce " - система ожидает превышения (снижения) линии Force выше (ниже) уровня level-1 (-level-1), потом выдает сигнал при пересечении линией 0 оси индикатора - сверху вниз - SELL (снизу вверх - BUY)
  • 2 - " level--X-iForce "  - система ожидает превышения (снижения) линии Force выше (ниже) уровня level-1 (-level-1), потом выдает сигнал при пересечении линией одного из уровней  level-1, level-2, level-3, level-4, -level-1, -level-2, -level-3, -level-4  - сверху вниз - SELL (снизу вверх - BUY)
  • 3 - " level-<>iForce + iForce-v-^ " - система ожидает превышения (снижения) линии Force выше (ниже) уровня level-1 (-level-1), потом выдает сигнал при условии сформировавшегося экстремума  - вершина ^ - SELL (впадина v - BUY)
  • 4 - " MA-X-BBline " - анализируется направление пересечения линией МА линий ВВ - сверху вниз - SELL (снизу вверх - BUY)
  • 5 - " MA-X-upBB_lowBB " - анализируется направление пересечения линией МА  верхней линии и нижней линий ВВ, сигнал приходит при пересечении линий,  пересечение сверху вниз - SELL (снизу вверх - BUY)
  • 6 - " Close-X-MA + MA<>upBB_lowBB " - система ожидает условия когда линия МА выше верхней линии ВВ или ниже нижней линии ВВ, потом приступает к сравнению цен закрытия двух последних баров графика с линией МА. Два закрытия ниже МА, потом цена открытия последнего бара ниже МА, цена закрытия - выше МА - BUY, два закрытия выше МА, открытие бара выше МА, закрытие - ниже - SELL.
  • 7 - " Hi/Lo-X-MA + MA<>upBB_lowBB " - система ожидает условия когда линия МА выше верхней линии ВВ или ниже нижней линии ВВ, потом приступает к сравнению максимумов (минимумов) двух последних баров графика с линией МА. Два максимума ниже МА, потом цена открытия последнего бара ниже МА, цена закрытия - выше МА - BUY, два минимума выше МА, открытие бара выше МА, закрытие - ниже - SELL.

Параметры индикатора Force:

  • F_Period = 7 - период индикатора;
  • level-1 = 0.01**    - уровень 1;
  • level-2 = 0.025**   - уровень 2;
  • level-3 = 0.05**     - уровень 3;
  • level-4 = 0.08**     - уровень 4.

* желательно выполнение условия: level-4 > level-3 > level-2 > level-1 > 0

** для различных торговых пар уровни могут отличаться на порядок. Необходимо под каждую пару и таймфрейм визуально выбрать данные уровни. Т.е. разместить на графике индикатор FORCE INDEX и определить для системы актуальные уровни индикатора.

Параметры Bolinger Bands:

  • BandsPeriod = 70  - период индикатора;
  • BandsShift = 3  - сдвиг вперед индикатора;
  • BandsDeviations = 1.0 - отклонение индикатора;

Параметры Moving Average:

  • MA_Period = 5 - период;
  • MA_Shift = 0  - сдвиг;
  • MA_Method = 0  - метод вычисления
    •   0 - Simple;
    •   1 - Exponential;
    •   2 - Smoothead;
    •   3 - Linear Weighted.



Recommended products
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicators
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicators
Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Trend Oscillator - is an advanced custom  Crypto_Forex indicator, efficient trading tool! Advanced new calculation method is used - 20 options for parameter "Price for calculation". Smoothest oscillator ever developed. Green color for upward trends,  Red color for downward trends. Oversold values: below 5, O verbought values: over 95. There are plenty of opportunities to upgrade even standard strategies with this indicator. With PC and Mobile alerts. Click here to see high quality Trading Robot
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicators
Daily Candle Predictor is an indicator that predicts the closing price of a candle. The indicator is primarily intended for use on D1 charts. This indicator is suitable for both traditional forex trading and binary options trading. The indicator can be used as a standalone trading system, or it can act as an addition to your existing trading system. This indicator analyzes the current candle, calculating certain strength factors inside the body of the candle itself, as well as the parameters of
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicators
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicators
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indicators
The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicators
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Dynamic Flow Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Dynamic Flow Oscillator" - is an advanced custom Crypto_Forex indicator - efficient Trading tool for MT4!  - New generation of Oscillators - see pictures to check how to use it. - Dynamic Flow Oscillator has adaptive Oversold/Overbought zones. - Indicator uses price and volume data for identifying oversold and overbought zones. - Oscillator is an auxiliary tool to find exact entry points from OverSold/OverBought areas. - Oversold values: below Green line, Overbought values: over Red line . -
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicators
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicators
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
Indicators
The Wave Wold MT4 Forex indicator is designed to search for Wolf waves and display them in the current window of the trading terminal. An excellent indicator for traders who use Wolf waves in trading. Its application in trading strategies will significantly increase their efficiency and profitability. INFORMATION ABOUT THE INDICATOR Unlike other Wolf wave indicators, the Wave Wold MT4 forex indicator has a number of features that significantly increase its effectiveness: The first is the Ope
Trend Duration Forecast MT4
Cao Minh Quang
Indicators
The   Trend Duration Forecast MT4   indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Uti
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicators
"Auto FIBO Pro"   Crypto_Forex  indicator  - is great auxiliary tool in trading! Indicator automatically calculate and place on chart Fibo levels and local trend lines (red color). Fibonacci levels indicate key areas where price can reverse. Most important levels are 23.6%, 38.2%, 50% and 61.8%. You can use it   for reversal scalping  or for zone grid trading. There are plenty of opportunities to  improve your current system using Auto FIBO Pro indicator as well. It has Info Spread Swap Displa
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicators
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicators
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicators
MT5 version  |  FAQ The Owl Smart Levels Indicator  is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as  Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds  the correct wave structure  of the market, and  Fibonacci levels  which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Indicators
Based on MACD indicator waves with standard parameters Applies Fibonacci levels to the last two MACD waves, positive and negative respectively, if at the moment the MACD indicator runs out of negative Wave - the color is green, if at the moment the MACD indicator runs out of positive Wave - the color is red. The Wave termination criterion is two ticks with a different MACD sign. Applies trend lines on the last four MACD Waves. Works well with the expert Figures MACD   https://www.mql5.com/ru/mar
Trend Deviation
VLADISLAV AKINDINOV
Indicators
Trend indicator with calculation of dynamic levels and signaling their intersection. Description of input parameters: StepTF = true; - Calculation of the indicator by closing the bar (true) or by each tick (false) BarsCount = 300; - Number of settlement bars Price = PRICE_CLOSE; - Type of price used TimeFrame = PERIOD_CURRENT; - Estimated timeframe TrendPeriod = 9; - Trend calculation period TrendDeviations = 4.9; - coefficient of deviation PeriodTrendSmooth = 1; - Trend smoothing perio
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
Apollo SR Master is a Support/Resistance indicator with special features which make trading with Support/Resistance zones easier and more reliable. The indicator calculates Support/Resistance zones in real-time without any time lag by detecting local price tops and bottoms. Then to confirm the newly formed SR area, the indicator shows special signal which signalizes that the SR zone can be taken into consideration and used as an actual SELL or BUY signal. In this case the strength of the SR zone
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Apollo Volume Profile
Oleg Rodin
Indicators
Apollo Volume Profile is an indicator that determines the direction of the market movement using volume analysis. The indicator is very easy to use. This indicator clearly shows the ratio of sellers and buyers in the market, depending on the time frame used. The indicator can be used as a basis for any trading system. The indicator does not repaint! This indicator can be used to trade any financial instruments such as currencies, metals, indices, stocks, cryptocurrencies. Please contact me after
Long island reversal
Dmitry Fedoseev
Indicators
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicators
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
5 (6)
Indicators
The Gann Box (or Gann Square) is a market analysis method based on the "Mathematical formula for market predictions" article by W.D. Gann. This indicator can plot three models of Squares: 90, 52(104), 144. There are six variants of grids and two variants of arcs. You can plot multiple squares on one chart simultaneously. Parameters Square — selection of a Gann square model: 90 — square of 90 (or square of nine); 52 (104) — square of 52 (or 104); 144 — universal square of 144; 144 (full) — "fu
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicators
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
HeikenAshi Smoothed Alerts
Do Thi Phuong Anh
Indicators
What are Heiken Ashi Candles? Heiken Ashi, derived from the Japanese term 'Heikin Ashi,' translates to average price bars. It's an indicator depicting price bars on a chart. Formula for Heiken Ashi candles: - Heiken Ashi opening price: (previous candle's opening + closing price) / 2 - Closing price Heiken Ashi: (opening + high + low + closing) / 4 - Heiken Ashi peak: Max of high, opening, or closing price - Heiken Ashi bottom price: Min of low, opening, or closing price How to Read Heiken A
ABCD Harmonic Pattern
Davoud Moghaddam
Indicators
All Symbols   AND  All Time frames Scan                                                                                                                 Document Introduction   The ABCD is a basic harmonic pattern. The ABCD pattern is a visual, geometric chart pattern comprised of three consecutive price swings. It looks like a diagonal lightning bolt and can indicate an upcoming trading opportu
Buyers of this product also purchase
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicators
Miraculous Indicator – 100% Non-Repaint Forex and Binary Tool Based on Gann Square of Nine This video introduces the Miraculous Indicator , a highly accurate and powerful trading tool specifically developed for Forex and Binary Options traders. What makes this indicator unique is its foundation on the legendary Gann Square of Nine and Gann's Law of Vibration , making it one of the most precise forecasting tools available in modern trading. The Miraculous Indicator is fully non-repaint, meaning t
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicators
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicators
FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicators
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indicators
Trend Ai indicator is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advantage
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. What the indicator shows: Real shifts   trend (BOS lines) Once a signal appears, it remains valid! This is an important difference from indicators
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF This dashboard is a very powerful piece of software working on multiple symbols and up to 9 timeframes. It is based on our main indicator (Best reviews:   Advanced Supply Demand ). The dashboard gives a great overview. It shows: Filtered Supply and Demand values including zone strength rating, Pips distances to/and within zones, It highlights nested zones, It gives 4 kind of alerts for the chosen symbols in all (9) time-frames. It is highly configurable for
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicators
New Update of Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] ,   [manual]   and   [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for   new   and   e
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicators
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicators
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicators
SHOGUN Trade - Strategic Market Structure & Multi-Timeframe Dashboard Concept: The Commander’s Perspective In the battlefield of trading, getting lost in localized price fluctuations (noise) is the most significant risk to capital. SHOGUN Trade is engineered to elevate a trader's perspective from "reactive" to "strategic," providing a comprehensive overview of market structures across multiple time horizons. This system monitors seven timeframes (M1 to D1) simultaneously, quantifying market m
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicators
This dashboard shows the latest available harmonic patterns for the selected symbols, so you will save time and be more efficient / MT5 version . Free Indicator:   Basic Harmonic Pattern Comparison of "Basic Harmonic Pattern" vs. "Basic Harmonic Patterns Dashboard" Indicators Feature Basic Harmonic Pattern Basic Harmonic Patterns Dashboard Functionality Detects and displays harmonic patterns on a single chart Searches multiple symbols and timeframes for harmonic patterns, displays results on
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a better edge in the market. Equipped with Advanced filters which help remove noises and false signals, and Increase Trading Potential. Using Multiple
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicators
Introducing the F-16 Plane Indicator, a cutting-edge MT4 tool designed to revolutionize your trading experience. Inspired by the unmatched speed and precision of the F-16 fighter jet, this indicator combines advanced algorithms and state-of-the-art technology to deliver unparalleled performance in the financial markets. With the F-16 Plane Indicator, you'll soar above the competition as it provides real-time analysis and generates highly accurate trading signals. Its dynamic features are engin
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicators
Indicator in advance   determines market reversal levels and zones , allows you to wait for the price to return to the level and enter at the beginning of a new trend, and not at its end. He shows   reversal levels   where the market confirms a change in direction and forms further movement. The indicator works without redrawing, is optimized for any instruments, and reveals its maximum potential when paired with the   TREND LINES PRO   indicator. Reversible structure scanner for all instrumen
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicators
Friends, we present to your attention our new Forex Gump Laser indicator. Since there are no designers in our team, but mainly mathematicians, financiers, programmers and traders, we did not make any special changes in the indicator design. In appearance, it resembles the usual Forex Gump. On the other hand, Forex Gump has become not just the name of an indicator, it is a brand. And we try to preserve the corporate identity in all its varieties. The whole essence of the indicator in its operatio
Currency Strength Meter Pro for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
4.3 (10)
Indicators
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the data of all 28 major currency pairs
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicators
This indicator is an indicator for automatic wave analysis that is perfect for practical trading! Case... Note:   I am not used to the Western name for wave classification. Influenced by the naming habit of Chaos Theory (Chanzhongshuochan), I named the basic wave as   pen   , the secondary wave band as   segment   , and the segment with trend direction   as main trend segment   (this naming method will be used in future notes, let me tell you in advance), but the algorithm is not closely relat
WOW Scalper Signal
Nirundorn Promphao
Indicators
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual: click here That's the first one, the original! Do
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicators
New Year Trading Special – 50% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximiz
Market Steps MT4
Mahdi Ebrahimzadeh
5 (2)
Indicators
Market Steps indicator is designed and built based on Gann Time/Price correlations and optimized by Price Action specific rules for Forex Market. It uses Market order flow concepts to predict potential price zones for high volume of orders.  Indicator Levels can be used for trading itself or as a combination for filtering wrong signals of other Strategies/Indicators. Every trader needs such powerful tool to have multi-time-frame (TF) zones and price movement potentials together on chart. You can
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2247)
Indicators
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicators
CURRENTLY 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is specialized to show currency strength for any symbols like Exotic Pairs Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show true currency strength of Gold, Silver, Oil, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. This is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. Imagine how your trading
Supply and Demand Multitimeframe MT4
Diego Arribas Lopez
Indicators
[ MT5 Version ] Supply and Demand Multitimeframe Supply and Demand Multitimeframe is the first indicator in the market that combines multiple aspects like trading volume, price structure and momentum to identify Supply and Demand zones for every asset. The Supply and Demand indicator analyzes simultaneously up to 4 different TFs and represents their information in the current graph. Its interactive UI highlights everytime the price enters a Supply or Demand zone even if the zones are not visibl
More from author
TrailTPsetup
Aleksander Chernov
Utilities
This program does not open orders on its own, but instead monitors the active orders of the currency pair it is attached to. The EA sets the Take Profit (TP) or Trailing Stop (TS) levels for active market trades. If pending orders are triggered, the program recalculates the levels and modifies the previously placed trades. The program monitors SELL and BUY orders separately. For example, the program can close SELL trades using TS, and set TP for BUY trades. Settings profit_Ord___BUY = 15 - prof
ManyTools
Aleksander Chernov
3 (2)
Experts
The main idea is the distribution of the balance to trade a large number of foreign exchange instruments. This allows tracking a larger number of price movements in the market. It uses the CCI (14) indicator on the timeframes H4 and M5 , as well as a spread filter. Hardware features: It is attached to one window of a currency pair (any), but monitors all instruments available for trading in the terminal. Does not require vast CPU resources, because it uses sequential analysis algorithm. It can
TurnTenTools
Aleksander Chernov
Experts
Features This EA works using a reversal logic: Buy → Stop Loss → Sell Stop → ... Multicurrency program (10 trading instruments are defined in the EA parameters). It is attached to one chart and trades up to ten trading instruments. Individual parameters are used for each trading instrument. The main logic is the same for all instruments. Martingale - customizable multiplier. It is possible to limit the number of increase steps. The EA opens the first order based on the signal: the price crosses
ManyLayers
Aleksander Chernov
Experts
Trading is performed using multiple independent layers - number_of_commercial_layers . Flexible customization system of market entry signal - UNIT_INDICATORS . The use of the Moving Average , RSI and Envelopes indicators allows configuring any parameter of the indicators and enabling/disabling them. Signals are generated based on cumulative analysis of indicators from different timeframes . It is possible to control the equity level - CONTROL_EQUITY . Two danger levels: the first level activate
LimRepeater
Aleksander Chernov
Utilities
The utility repeats manual BUY, SELL, BUYLIMIT, SELLLIMIT, BUYSTOP and SELLSTOP trades having Comment = "R" or " r" . Instead of trades closed by Take Profit , the utility sets Limit orders with closed trade parameters. Purpose The program is useful when applying manual grid strategies when a user sets an order grid in a certain price channel having certain parameters and constantly repeats trades after closing them . The program automates repeating trades. Operation example There is a BUYSTOP
AutoManyToolsCCI14
Aleksander Chernov
Experts
Основная идея - распределение баланса для торговли на большом количестве валютных инструментов . Это позволяет отслеживать большее количество движений цены на рынке и извлекать из этого большую прибыль. Используется индикатор CCI (14) на таймфреймах H4 и M5 , фильтры: по минимальному лоту, по спреду. Встроена функция защиты депозита от потери ( ALARM_STOP_Eqyity ) и ограничивающие торговлю параметры ( Min_Proc_Sv_Sr и ALARM_Proc_Sv_Sr ). Автоматически рассчитывается для каждого инструмента: торг
AMTchickeN
Aleksander Chernov
Experts
AMTchiken Основные идеи: " курица по зёрнышку клюёт " - вход в рынок минимальным размером лота по нескольким торговым инструментам одновременно; " не храните яйца в одной корзине " - распределение баланса для торговли на большом количестве валютных инструментов. Это повышает стабильность торговли и позволяет отслеживать большее количество движений цены на рынке и извлекать из этого большую прибыль. Пользователь имеет возможность выбора индикаторов для генерации сигналов ( 8 вариантов ) тренда и
LimStopRepeater
Aleksander Chernov
Utilities
LIM_STOP_REPEATER Программа не открывает сделки сама. Она повторяет сделки открытые вручную. Программа повторяет закрытые по TP или SL ордера: Выставляет Limit ордер при закрытии по TP. Выставляет Stop ордер при закрытии по SL. Программа не имеет ограничений по количеству повторов сделок. В программе отсутствуют внешние параметры. Если сделку закрыть вручную, отменить отложенный ордер - программа не будет повторять эту сделку.
Filter:
No reviews
Reply to review