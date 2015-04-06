AutoManyToolsCCI14

Основная идея - распределение баланса для торговли на большом количестве валютных инструментов. Это позволяет отслеживать большее количество движений цены на рынке и извлекать из этого большую прибыль.

Используется индикатор CCI (14) на таймфреймах H4 и M5, фильтры: по минимальному лоту, по спреду.

Встроена функция защиты депозита от потери (ALARM_STOP_Eqyity) и ограничивающие торговлю параметры (Min_Proc_Sv_Sr и ALARM_Proc_Sv_Sr).

Автоматически рассчитывается для каждого инструмента:

  • торговый диапазон в зависимости от цены и параметра trading_range,
  • допустимое количество сделок в зависимости от торгового диапазона и параметров Minimum_trade_lot, Maximum_total_lot и Multiplier.
  • параметры закрытия Take Profit и Trailing Stop параметр percentage_profit.


Аппаратные особенности программы

  • устанавливается в одно окно валютной пары (любой), но следит за всеми доступными для торговли инструментами в терминале,
  • не требует больших ресурсов быстродействия процессора, т.к. использует последовательный алгоритм анализа,
  • есть возможность тестирования в тестере стратегий - при проведении тестирования автоматически перестраивается в одновалютный режим


Параметры

(подробное описание параметров смотрите в "Обсуждение")

* Рекомендуемое значение [min - MAX]

  • TOOLS - Набор торговых инструментов.
    • ONE - торговля на одном инструменте, в окне которого установлен советник.
    • Market_Watch - торговля на инструментах указанных в "Обзор рынка" в терминале
    • FOREX - торговля на всех доступных валютных парах у данного брокера
    • CFD_Futures_Crypto - торговля CFD, Futures и Crypto
    • ALL - торговля на всех доступных инструментах на данном счёте.
  • MaxSpread, в пунктах - Фильтр по спреду.
    • [10 - 25] - для обычных валютных инструментов.
    • [ - 300] - для экзотических валютных инструментов, например USDZAR, USDMXN.
  • trading_range, [3 - 10] в процентах - Рассчётный торговый диапазон для инструмента.
    • Диапазон = bid*trading_range/100.
  • Step_ratio, [0.7 - 1.3] - Коэффициент шага до следующей сделки серии.
    • = 1 - шаг постоянный.
    • > 1 - шаг увеличивается.
    • < 1 - шаг уменьшается.
  • percentage_profit, [3 - 7] в процентах - Уровень прибыли.
    • Take Profit = Диапазон*percentage_profit/100
  • Minimum_trade_lot, [0.01]
  • Multiplier, [1.3 - 1.7]
  • Maximum_total_lot, [0.3 - 0.7] - Максимальный суммарный объем сделок в лотах.
  • Trades_before_increase, [1 - 3] - Сделок до начала увеличения.
  • Enable_General_close, [1 - 3] - Сделок в серии до включения усреднённых уровней закрытия.
  • Technique_of_closure - Вариант закрытия ордеров. Take_Profit_setup / Trailing_Stop_setup / All_Trailing_Stop_setup
  • C_E_V_P_L, [0.7 - 1.3] - Коэффициент влияния объема на уровень прибыли.
  • Min_Perc_Sv_Sr, [92 - 97] - в процентах от баланса, уровень свободных средств, при котором программа перестаёт открывать сделки по новым торговым инстументам, т.е. переходит в режим HALF
  • ALARM_Perc_Sv_Sr, [45 - 70] - в процентах от баланса, уровень свободных средств, при котором программа переходит в режим ONLY CLOSE
  • ALARM_STOP_Equity, [решение пользователя] - в валюте счета,
  • CLOSEALLORDER, [false] - ЗАКРЫТЬ ВСЁ
  • Magic


Торговые особенности и условия программы

  • в программе заложен принцип наращивания объема (настраиваемый множитель) и усреднение при закрытии,
  • для анализа используется трёхуровневый фильтр для генерации сигнала для входа в рынок:
    • Отбор валютных инструментов - фильтр по спреду, если спред у валютного инструмента менее, чем MaxSpread - он проходит дальше для анализа
    • Определение направления для торговли - фильтр на таймфрейме H4, анализируется индикатор CCI(14): если CCI меньше -100 следующий фильтр настраивается на сигнал для сделки BUY, если больше 100 - для сделки SELL
    • Определение момента входа в рынок - фильтр на таймфрейме M5, анализируется индикатор CCI(14): если CCI меньше -100 и предыдущий фильтр указал на BUY заключается ордер BUY, если больше 100 - ордер SELL
  • три возможных вида закрытия ордеров, возможность установки зависимости желаемой прибыли от объема лотов ордеров (C_E_V_P_L)
  • анализ свободных средств счета, защитная остановка торговли советника при достижении опасного разрешённого уровня средств ALARM_STOP_Eqyity (в валюте счёта)
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UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
EA Spectr
Fanur Galamov
4.9 (20)
Experts
EA Spectr is an automated professional multi-currency expert advisor that designed for long-term profitable trading. The EA continuously controls price movements and makes accurate trades based on market patterns, trend and technical indicators. The Ea contains a flexible news filter, high spread protection, separate time and days trading filters and allows to work with automatic and fixed trading lots. Each Ea trade is covered by stop loss and take profit levels. The EA does not use grid, mart
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
4.75 (4)
Experts
- Final real price is 1000$ - Discount and price is 99$ (Next price is 200$),  Price will be increased after 2 purchases. Live Real Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2384841 Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades based on good risk to reward ratio(1:3). It is
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (18)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
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This program does not open orders on its own, but instead monitors the active orders of the currency pair it is attached to. The EA sets the Take Profit (TP) or Trailing Stop (TS) levels for active market trades. If pending orders are triggered, the program recalculates the levels and modifies the previously placed trades. The program monitors SELL and BUY orders separately. For example, the program can close SELL trades using TS, and set TP for BUY trades. Settings profit_Ord___BUY = 15 - prof
ManyTools
Aleksander Chernov
3 (2)
Experts
The main idea is the distribution of the balance to trade a large number of foreign exchange instruments. This allows tracking a larger number of price movements in the market. It uses the CCI (14) indicator on the timeframes H4 and M5 , as well as a spread filter. Hardware features: It is attached to one window of a currency pair (any), but monitors all instruments available for trading in the terminal. Does not require vast CPU resources, because it uses sequential analysis algorithm. It can
TurnTenTools
Aleksander Chernov
Experts
Features This EA works using a reversal logic: Buy → Stop Loss → Sell Stop → ... Multicurrency program (10 trading instruments are defined in the EA parameters). It is attached to one chart and trades up to ten trading instruments. Individual parameters are used for each trading instrument. The main logic is the same for all instruments. Martingale - customizable multiplier. It is possible to limit the number of increase steps. The EA opens the first order based on the signal: the price crosses
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