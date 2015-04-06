AutoManyToolsCCI14
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Основная идея - распределение баланса для торговли на большом количестве валютных инструментов. Это позволяет отслеживать большее количество движений цены на рынке и извлекать из этого большую прибыль.
Используется индикатор CCI (14) на таймфреймах H4 и M5, фильтры: по минимальному лоту, по спреду.
Встроена функция защиты депозита от потери (ALARM_STOP_Eqyity) и ограничивающие торговлю параметры (Min_Proc_Sv_Sr и ALARM_Proc_Sv_Sr).
Автоматически рассчитывается для каждого инструмента:
- торговый диапазон в зависимости от цены и параметра trading_range,
- допустимое количество сделок в зависимости от торгового диапазона и параметров Minimum_trade_lot, Maximum_total_lot и Multiplier.
- параметры закрытия Take Profit и Trailing Stop параметр percentage_profit.
Аппаратные особенности программы
- устанавливается в одно окно валютной пары (любой), но следит за всеми доступными для торговли инструментами в терминале,
- не требует больших ресурсов быстродействия процессора, т.к. использует последовательный алгоритм анализа,
- есть возможность тестирования в тестере стратегий - при проведении тестирования автоматически перестраивается в одновалютный режим
Параметры
(подробное описание параметров смотрите в "Обсуждение")
* Рекомендуемое значение [min - MAX]
- TOOLS - Набор торговых инструментов.
- ONE - торговля на одном инструменте, в окне которого установлен советник.
- Market_Watch - торговля на инструментах указанных в "Обзор рынка" в терминале
- FOREX - торговля на всех доступных валютных парах у данного брокера
- CFD_Futures_Crypto - торговля CFD, Futures и Crypto
- ALL - торговля на всех доступных инструментах на данном счёте.
- MaxSpread, в пунктах - Фильтр по спреду.
- [10 - 25] - для обычных валютных инструментов.
- [ - 300] - для экзотических валютных инструментов, например USDZAR, USDMXN.
- trading_range, [3 - 10] в процентах - Рассчётный торговый диапазон для инструмента.
- Диапазон = bid*trading_range/100.
- Step_ratio, [0.7 - 1.3] - Коэффициент шага до следующей сделки серии.
- = 1 - шаг постоянный.
- > 1 - шаг увеличивается.
- < 1 - шаг уменьшается.
- percentage_profit, [3 - 7] в процентах - Уровень прибыли.
- Take Profit = Диапазон*percentage_profit/100
- Minimum_trade_lot, [0.01]
- Multiplier, [1.3 - 1.7]
- Maximum_total_lot, [0.3 - 0.7] - Максимальный суммарный объем сделок в лотах.
- Trades_before_increase, [1 - 3] - Сделок до начала увеличения.
- Enable_General_close, [1 - 3] - Сделок в серии до включения усреднённых уровней закрытия.
- Technique_of_closure - Вариант закрытия ордеров. Take_Profit_setup / Trailing_Stop_setup / All_Trailing_Stop_setup
- C_E_V_P_L, [0.7 - 1.3] - Коэффициент влияния объема на уровень прибыли.
- Min_Perc_Sv_Sr, [92 - 97] - в процентах от баланса, уровень свободных средств, при котором программа перестаёт открывать сделки по новым торговым инстументам, т.е. переходит в режим HALF
- ALARM_Perc_Sv_Sr, [45 - 70] - в процентах от баланса, уровень свободных средств, при котором программа переходит в режим ONLY CLOSE
- ALARM_STOP_Equity, [решение пользователя] - в валюте счета,
- CLOSEALLORDER, [false] - ЗАКРЫТЬ ВСЁ
- Magic
Торговые особенности и условия программы
- в программе заложен принцип наращивания объема (настраиваемый множитель) и усреднение при закрытии,
- для анализа используется трёхуровневый фильтр для генерации сигнала для входа в рынок:
- Отбор валютных инструментов - фильтр по спреду, если спред у валютного инструмента менее, чем MaxSpread - он проходит дальше для анализа
- Определение направления для торговли - фильтр на таймфрейме H4, анализируется индикатор CCI(14): если CCI меньше -100 следующий фильтр настраивается на сигнал для сделки BUY, если больше 100 - для сделки SELL
- Определение момента входа в рынок - фильтр на таймфрейме M5, анализируется индикатор CCI(14): если CCI меньше -100 и предыдущий фильтр указал на BUY заключается ордер BUY, если больше 100 - ордер SELL
- три возможных вида закрытия ордеров, возможность установки зависимости желаемой прибыли от объема лотов ордеров (C_E_V_P_L)
- анализ свободных средств счета, защитная остановка торговли советника при достижении опасного разрешённого уровня средств ALARM_STOP_Eqyity (в валюте счёта)