AutoManyToolsCCI14

Основная идея - распределение баланса для торговли на большом количестве валютных инструментов. Это позволяет отслеживать большее количество движений цены на рынке и извлекать из этого большую прибыль.

Используется индикатор CCI (14) на таймфреймах H4 и M5, фильтры: по минимальному лоту, по спреду.

Встроена функция защиты депозита от потери (ALARM_STOP_Eqyity) и ограничивающие торговлю параметры (Min_Proc_Sv_Sr и ALARM_Proc_Sv_Sr).

Автоматически рассчитывается для каждого инструмента:

торговый диапазон в зависимости от цены и параметра trading_range ,

в зависимости от цены и параметра , допустимое количество сделок в зависимости от торгового диапазона и параметров Minimum_trade_lot , Maximum_total_lot и Multiplier .

в зависимости от торгового диапазона и параметров , и . параметры закрытия Take Profit и Trailing Stop параметр percentage_profit.





Аппаратные особенности программы

устанавливается в одно окно валютной пары (любой), но следит за всеми доступными для торговли инструментами в терминале,

(любой), но следит за всеми доступными для торговли инструментами в терминале, не требует больших ресурсов быстродействия процессора, т.к. использует последовательный алгоритм анализа,

быстродействия процессора, т.к. использует последовательный алгоритм анализа, есть возможность тестирования в тестере стратегий - при проведении тестирования автоматически перестраивается в одновалютный режим





Параметры

(подробное описание параметров смотрите в "Обсуждение")

* Рекомендуемое значение [min - MAX]

TOOLS - Набор торговых инструментов.

- Набор торговых инструментов. ONE - торговля на одном инструменте, в окне которого установлен советник.

- торговля на одном инструменте, в окне которого установлен советник.

Market_Watch - торговля на инструментах указанных в "Обзор рынка" в терминале

- торговля на инструментах указанных в "Обзор рынка" в терминале

FOREX - торговля на всех доступных валютных парах у данного брокера

- торговля на всех доступных валютных парах у данного брокера

CFD_Futures_Crypto - торговля CFD, Futures и Crypto



ALL - торговля на всех доступных инструментах на данном счёте.

MaxSpread , в пунктах - Фильтр по спреду.

, в пунктах - Фильтр по спреду. [10 - 25] - для обычных валютных инструментов.



[ - 300] - для экзотических валютных инструментов, например USDZAR, USDMXN.

trading_range , [3 - 10] в процентах - Рассчётный торговый диапазон для инструмента.

, [3 - 10] в процентах - Рассчётный торговый диапазон для инструмента. Диапазон = bid*trading_range/100.

Step_ratio , [0.7 - 1.3] - Коэффициент шага до следующей сделки серии.

, [0.7 - 1.3] - Коэффициент шага до следующей сделки серии. = 1 - шаг постоянный.



> 1 - шаг увеличивается.



< 1 - шаг уменьшается.

percentage_profit , [3 - 7] в процентах - Уровень прибыли.

, [3 - 7] в процентах - Уровень прибыли. Take Profit = Диапазон*percentage_profit/100

Minimum_trade_lot , [0.01]

, [0.01] Multiplier , [1.3 - 1.7]

, [1.3 - 1.7] Maximum_total_lot , [0.3 - 0.7] - Максимальный суммарный объем сделок в лотах.

, [0.3 - 0.7] - Максимальный суммарный объем сделок в лотах. Trades_before_increase , [1 - 3] - Сделок до начала увеличения.

, [1 - 3] - Сделок до начала увеличения. Enable_General_close , [1 - 3] - Сделок в серии до включения усреднённых уровней закрытия.

, [1 - 3] - Сделок в серии до включения усреднённых уровней закрытия. Technique_of_closure - Вариант закрытия ордеров. Take_Profit_setup / Trailing_Stop_setup / All_Trailing_Stop_setup

- Вариант закрытия ордеров. Take_Profit_setup / Trailing_Stop_setup / All_Trailing_Stop_setup C_E_V_P_L , [0.7 - 1.3] - Коэффициент влияния объема на уровень прибыли.

, [0.7 - 1.3] - Коэффициент влияния объема на уровень прибыли. Min_Perc_Sv_Sr , [92 - 97] - в процентах от баланса, уровень свободных средств, при котором программа перестаёт открывать сделки по новым торговым инстументам, т.е. переходит в режим HALF

, [92 - 97] - в процентах от баланса, уровень свободных средств, при котором программа перестаёт открывать сделки по новым торговым инстументам, т.е. переходит в режим HALF ALARM_Perc_Sv_Sr , [45 - 70] - в процентах от баланса, уровень свободных средств, при котором программа переходит в режим ONLY CLOSE

, [45 - 70] - в процентах от баланса, уровень свободных средств, при котором программа переходит в режим ONLY CLOSE ALARM_STOP_Equity , [решение пользователя] - в валюте счета,

, [решение пользователя] - в валюте счета, CLOSEALLORDER , [false] - ЗАКРЫТЬ ВСЁ

, [false] - ЗАКРЫТЬ ВСЁ Magic





Торговые особенности и условия программы