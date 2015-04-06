Inferno24
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Ссылка на мониторинг: https://www.mql5.com/ru/signals/631995
- Для начала торговли достаточно небольшого депозита.
- Идеален для быстрого разгона депозита!!!
- Подходит для мультивалютной торговли.
- Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда.
Принцип работы
- После запуска советника на графике советник запоминает уровень открытия первого ордера.
- Выше уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на Sell.
- Ниже уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на Buy.
- Если общая прибыль ордеров на покупку и на продажу превышает значение параметра Profit, советник закрывает данные ордера.
- Далее после сложных логических вычислений советник может закрыть ордер с самой отрицательной прибылью.
- Далее работа советника повторяется.
Рекомендации
- Рекомендую использовать мультивалютную торговлю. Для этого запустите советника на 4 - 8 валютных парах!!!
Настройки
- Profit - значение общей прибыли ордеров по данной валютной паре на Buy и на Sell, при достижении которого происходит закрытие данных ордеров.
- Steps - минимальное расстояние между ордерами с одинаковым магическим номером по данной валютной паре.
- Lot - объем ордеров.
- Martingale - параметр, увеличивающий объем последующих ордеров в Martingale раз.
- Time_start - время включения эксперта.
- Time_finish - время отключения эксперта.
- Magic - магический номер ордеров.
- Trall - включение/выключение Траллинга эксперта.
- Trall_step - уровень Таллинга.
Рекомендуемые входные параметры
- Profit = 10.
- Steps = 0.002 .
- Lot = 0.01.
- Martingale = 1.1.
- Time_start = 0.
- Time_finish = 23.
- Magic = 987321.
- Trall = true.
- Trall_step = 0.015.