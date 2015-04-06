Inferno24

Ссылка на мониторинг: https://www.mql5.com/ru/signals/631995

  • Для начала торговли достаточно небольшого депозита.
  • Идеален для быстрого разгона депозита!!!
  • Подходит для мультивалютной торговли.
  • Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда.


Принцип работы

  • После запуска советника на графике советник запоминает уровень открытия первого ордера.
  • Выше уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на Sell.
  • Ниже уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на Buy.
  • Если общая прибыль ордеров на покупку и на продажу превышает значение параметра Profit, советник закрывает данные ордера.
  • Далее после сложных логических вычислений советник может закрыть ордер с самой отрицательной прибылью.
  • Далее работа советника повторяется.


Рекомендации

  • Рекомендую использовать мультивалютную торговлю. Для этого запустите советника на 4 - 8 валютных парах!!!

Настройки

  • Profit - значение общей прибыли ордеров по данной валютной паре на Buy и на Sell, при достижении которого происходит закрытие данных ордеров.
  • Steps - минимальное расстояние между ордерами с одинаковым магическим номером по данной валютной паре.
  • Lot - объем ордеров.
  • Martingale - параметр, увеличивающий объем последующих ордеров в Martingale раз.
  • Time_start - время включения эксперта. 
  • Time_finish - время отключения эксперта.
  • Magic - магический номер ордеров.
  • Trall - включение/выключение Траллинга эксперта. 
  • Trall_step - уровень Таллинга.


Рекомендуемые входные параметры

  • Profit = 10.
  • Steps = 0.002 .
  • Lot = 0.01.
  • Martingale = 1.1.
  • Time_start = 0.
  • Time_finish = 23.
  • Magic = 987321. 
  • Trall = true. 
  • Trall_step = 0.015.
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- Final real price is 1000$ - Discount and price is 99$ (Next price is 200$),  Price will be increased after 2 purchases. Live Real Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2384841 Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades based on good risk to reward ratio(1:3). It is
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (18)
Experts
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