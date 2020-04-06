Ninja Scroll

Это наш самый серьёзный проект экстра-класса ориентированный на максимальный успех и дальнейшее улучшение. Успейте купить торгового робота всего за 60 $. В дальнейшем будет однозначное увеличение стоимости.

Мы вам предлагаем:

Стоимость эксперта 60 $. Онлайн поддержку и последующее улучшение проекта. Стабильнейший алгоритм исключающий критические ошибки.





Технические аспекты робота.



Раскрывать всё мы не хотим и не будем.

Однозначно можем сказать что принцип работы основывается на сеточной торговле с принципами мартингейла.

Робот мультивалютный и желательно его использовать на 4-6 парах.

Эксперт автоматически настраивает Магические номера ордеров от 1 до 20.

Желательно использовать центовые счета (но не обязательно).





Настройка! (Обязательно к прочтению)

1) Торговля ведётся на тайм-фрейме H1.

2) Обязательно меняем значение параметра Price

заходим на сайт брокера ищем "Калькулятор трейдера"

в таблице напротив необходимой пары смотрим значение параметра "Стоимость пункта" за 1 стандартный лот или 100 центовых лотов.

это значение вводим в параметр Price

если вы ничего не поняли пишите нам или используйте эти значения:

EURUSD 10

GBPUSD 10

USDCHF 10.15

USDJPY 9.24

USDCAD 7.61

AUDUSD 10

NZDUSD 10

EURAUD 6.9

EURCHF 10.15

EURGBP 12.94

GBPJPY 9.24

EURJPY 9.24

CADCHF 10.15