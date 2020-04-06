Ninja Scroll

Это наш самый серьёзный проект экстра-класса ориентированный на максимальный успех и дальнейшее улучшение. Успейте купить торгового робота всего за 60 $. В дальнейшем будет однозначное увеличение стоимости.

Мы вам предлагаем:

  1. Стоимость эксперта 60 $.
  2. Онлайн поддержку и последующее улучшение проекта.
  3. Стабильнейший алгоритм исключающий критические ошибки.


Технические аспекты робота.

Раскрывать всё мы не хотим и не будем.

Однозначно можем сказать что принцип работы основывается на сеточной торговле с принципами мартингейла. 

Робот мультивалютный и желательно его использовать на 4-6 парах.

Эксперт автоматически настраивает Магические номера ордеров от 1 до 20.

Желательно использовать центовые счета (но не обязательно).


Настройка! (Обязательно к прочтению)

1) Торговля ведётся на тайм-фрейме H1.

2) Обязательно меняем значение параметра Price

  • заходим на сайт брокера ищем "Калькулятор трейдера"
  • в таблице напротив необходимой пары смотрим значение параметра "Стоимость пункта" за 1 стандартный лот или 100 центовых лотов.
  • это значение вводим в параметр Price 

если вы ничего не поняли пишите нам или используйте эти значения:

  • EURUSD   10
  • GBPUSD   10
  • USDCHF   10.15
  • USDJPY    9.24
  • USDCAD   7.61
  • AUDUSD   10
  • NZDUSD   10
  • EURAUD   6.9
  • EURCHF   10.15
  • EURGBP   12.94
  • GBPJPY    9.24
  • EURJPY    9.24
  • CADCHF   10.15

3) Если вы торгуете на таких парах где есть символ JPY либо котировки имеют 2 или 3 знака после запятой. Увеличиваем значение параметра Profit и Step на 100. (Пример символ  EURUSD Profit = 0.003, Step = 0.0035. Символ EURJPY Profit = 0.3, Step = 0.35)

Остальные параметры рекомендую оставить по умолчанию.


Наша команда хочет что бы вы по достоинству оценили нашего эксперта поэтому не поленитесь и задайте нам вопрос если он у вас появиться.

