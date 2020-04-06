SmartLines

На счёте более 11000$. Я на 100% уверен в своём роботе! Доверьтесь и вы!

Ссылка на мониторинг: https://www.mql5.com/ru/signals/631995

  • Для начала торговли достаточно небольшого депозита.
  • Идеален для быстрого разгона депозита!!!
  • Подходит для мультивалютной торговли.
  • Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда.


Принцип работы

  • Эксперт торгует сеткой с мартингейлом.


Рекомендации

  • Рекомендую использовать мультивалютную торговлю. Для этого запустите советника на 4 - 8 валютных парах!!!

Важно! настройка опции Price

В зависимости от выбранной пары измените значение параметра Price на значение указанное в столбце "Стоимость пункта"

https://www.forex4you.ru.com/traders-calculator/#account=cent&instrument=fx


Рекомендуемые входные параметры

  • Profit=0.003;
  • Step=0.0035;
  • Lots=0.01;
  • Price=10;
  • Martingale=1.55;
  • Orders=6;










Recommended products
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experts
Round Lock is a smart advisor with dynamic position locking. Round Lock is an intelligent advisor with the function of dynamic position locking, an advanced trading advisor that implements a two-way order locking strategy with a gradual position growth and dynamic adaptation to the market . Advantages of Round Lock: Risk control through position locking, Dynamic growth of volumes in trending areas of the market, Flexible behavior settings depending on limits, Suitable for flat and trend phases,
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Experts
GbpUsd Engineered!  The Smart Prospector  E.A. Is A Smooth Combination Of  The Widely Known "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" And The New 'Fibo Reversals_TEMA Indicator" Thereby Making It The Most Realistic Multi-Strategy Expert Advisor You Will Ever Find. Sufficiently Tested In The GbpUsd Currency Pair With Over 25 Years History Data, This E.A Is Sure To Give You Your Own Share Of Wins In The Forex Markets. For Best Performances, set: 'Max_Orders' = 'Zero'. 'Max_Factor' = 1. Happ
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
Experts
Ce super EA utilise une intelligence Artificiel spécifiques à l’or le plus récent,  le plus avancé avec une précision inégalée pour identifier les points d’achat et de vente. Il représente une avancée révolutionnaire dans le trading d’or sur le marché Forex. Mélangé à quelques indicateurs, d’un filtre, d’une couverture de grille, Après analyse, il élimine les fausses signaux et détecte de super entré.   L’EA utilise un stop suiveurs adaptatif.
Xgrid Scalper MT4
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
AlphaX Investment King
Michael Martens
Experts
Beschreibung Der Handelsautomat nutzt saisonale Muster. Es sind insgesamt sieben Strategien implementiert. Die Strategien A, B und AB und Christmas Run können mit verschiedenen Sets gefahren werden, für den Turnaround Tuesday lassen sich die gleitenden Durchschnitte variieren. Für die Witchcraft Wonder Strategie lassen sich Ein- und Ausstiegszeitpunkte anpassen. Weiterhin existiert ein variabler Filter, um Einstiege zu optimieren. Unterstützte Märkte AktienIndizes (bspw. S&P 500, DAX) Gold (
MagicIshimoku
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading robot works on the basis of determining price consolidation zones due to three overlapping Ishimoku indicator readings with different settings according to the Golden Ratio number. This analysis method allows you to predict price movement with high accuracy. Each position has Stop Loss and Take Profit. Each position is controlled by a short trailing stop. Recommended trading tools, 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD. Settings: MaxRisk - Percentage risk for the calculation of the tr
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD
Sergey Demin
Experts
Fully automatic advisor,   GBPUSD . Timeframe   m15 . Terminal   MT4 ChatGPT O1   deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a   stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Barclays Trend Scalper
Dodik Kurniawan
Experts
Barclays Trend Scalper EA using trend following technic based on the candle stick color and pattern to enter the trade, it follow the trend with predefined filter value for best performance trading experience. Using fix and dinamic SL on the last candle and dinamic TP with 2x reward ratio, you can adjust this setting (fix or dinamic) depend on your preferences. This robot comes with feature : 1. Time Filter ( Server Time). 2. Martingale feature that you can swith on and off, you can adjust mart
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experts
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Elirox Trading EA
Gerry Rios
Experts
Welcome, Trader!  Are you looking for an EA that trades with the precision of a seasoned investor and the intelligence of advanced automation? Introducing Elirox Trading EA — a next-generation Expert Advisor designed for traders who demand accuracy, consistency, and long-term growth . Built on cutting-edge Reversal , Elirox Trading EA meticulously analyzes market structures, identifies critical turning points, and executes trades only under the most favorable conditions . Specifically optimized
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Quantum Gold Bot MT4 is a high-frequency trading robot (advisor) for the gold market (XAUUSD), working on the scalping principle. It is designed to instantly capture and use price impulses - sharp price movements in short periods of time. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Introducing the Quantum Gold Bot robot, your indispensable assistant in the complex world of XAUUSD trading. Quantum Gold Bot is a forex robot designed with high a
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
Experts
Breakout Lookback Bars EA 1. OVERVIEW Breakout Lookback Bars EA is a specialized trading algorithm designed to identify and trade price breakouts based on historical high and low levels over a defined period (LookbackBars). The EA ensures systematic trade entries using a FloatingPips mechanism, which helps optimize trade placement and risk management. 2. Trading Strategy The EA detects breakout levels by analyzing the highest and lowest price over a defined period (LookbackBars). A Buy trade is
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Neural Odin
Vladislav Filippov
Experts
Neural Odin is a fully automated trading advisor. The advisor's algorithm was formed and customized in the context of working on a scalping trading strategy, which implies the use of an implicit neurocomponent that allows you to catch a transparent trend in chaotic market processes. The advisor's settings were designed according to the principle of the prevalence of the security aspect in opened deals. When the minimum profitability ratio is reached, the calculation of which includes deductions
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experts
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
Secret Scalper
Burcak Sengezer
Experts
Secret Scalper EA is a fully automated Expert Advisor. The EA is a medium-term scalper. Our EA has been created to work confidentially. So, it can close orders with actual account currency value at profit or loss. Also works with stop loss. The EA's strategy has been improved to make reasonable and low-medium risk profit. But, you can also increase your risk, although we do not recommend doing that. The EA's logic is little bit complicated. However, easy to use. Most of settings are set by the E
Currency crosses
Fuguang Liu
Experts
Currency balance hedging arbitrage is a common currency arbitrage method in the original quantitative trading, but conventional hedging arbitrage is not easy to achieve due to spreads, slippage, swaps, handling fees and other reasons. In order to achieve profits, we have made optimizations in this strategy, breaking the concept of balanced arbitrage, using factors such as the judgment of entry opportunities, the staggered entry time, and increasing or decreasing the position of currency pairs, e
Smart Breakout EA
Arvin Arce Gatus -
Experts
Type:  Expert Advisor (EA) - Unlimited for MetaTrader 4 Account Strategy:  The system does Not use Grid, does Not use Martingale and other risky strategies. FAA ABC Breakout EA is a fully automated based on latest support and resistance levels breakouts.  Timeframe:  From M1 to H1. M5 is a healthy choice  Symbols To Trade:  Any Forex pair, BEST in EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and XAUUSD...  Features:  Automatically calculates and draws zigzag line for latest support and resistance on your chart.
Reverence Gold Ultimate EA
Tom Seljakin
Experts
Reverence Gold EA is a portfolio of advanced gold strategies that are made up of systems that have proven to be stable and profitable. The EA uses improved versions of the classic breakout, trend reversal, swing trading, and price action setup. All of these systems create a smooth yield curve, and make it easy to get through periods of economic and political turbulence. This system is specially designed for those who are serious about investments and want to increase their capital. The basis of
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
Experts
Expert's signal link has been working on 25 different instruments since 09.07.2019. It will be stopped after a while. https://www.mql5.com/en/signals/605823 This expert advisor works well on daily charts. Opens a pending order based on daily price movements and may revise this pending order based on price movements during the day.  It can keep the current order by following the price movements and can open two different types of additional orders as soon as it sees the opportunity. If he sees t
GoldStar MT4
Marek Kvarda
Experts
GoldStar EA is a fully automated trading program (Expert Advisor) designed exclusively for trading gold (XAU/USD). It analyzes multiple timeframes to detect high-probability trading opportunities and integrates advanced trade management tools — all while remaining easy to set up and operate . Key Advantages of GoldStar EA Advanced algorithm scanning multiple timeframes for optimal entry signals. Built-in money management and capital protection to minimize risk. Stable and consistent results ba
Buyers of this product also purchase
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.67 (12)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Statistical mt4 scanner dashboard
Mark Nicole Olarte
Experts
THE 8 PILLARS OF STATISTICAL EDGE TRADING "Stop Guessing. Start Winning with the Truth." Pure Mathematics. Zero Indicators. Professional Edge. -------------------------------------------------- INTRODUCTION -------------------------------------------------- "If you don't know who the sucker at the table is... it's probably you." Dear Trader, Let’s be brutally honest. Why are you here?  Most people start trading because they want freedom. They want to fire their boss,  travel the world, and
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Experts
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art AI Advanced Intelligence Trader - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies:
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
The   Opening Range Breakout Master  is a professional algorithmic trading system designed to capitalize on institutional trading concepts such as   ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC), and liquidity based strategies . This expert advisor automates the detection and execution of   opening range breakouts (ORB)   across key global Forex sessions, including   London, New York, Tokyo, and Midnight Killzones , allowing traders to align with   market maker movements, liquidity hunts
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experts
Gold Throne EA – Non-Martingale Grid Trading System for Gold (XAUUSD) The   Gold Throne EA   is a Expert Advisor designed exclusively for   Gold (XAUUSD)   trading. It operates on a structured   grid trading methodology   while avoiding the use of   martingale   money management. Instead of increasing lot sizes exponentially after losses, the EA uses a fixed or incrementally adjustable lot sizing approach, giving traders greater control over exposure and risk. By removing martingale logic, Gold
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experts
GridSync Pro   is a   sophisticated grid trading EA   designed for   MetaTrader 4   that combines   fully automated execution   with   manual trading flexibility . This   smart grid EA   implements a   non-martingale, advanced grid strategy   with   precise risk management controls , including   daily profit targets, loss limits, and trailing stops   to protect capital during   volatile market conditions . The system maintains a   continuous grid of pre-spaced pending orders   (stop or limit) i
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experts
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
THREE LITTLE BIRDS EA Forged from loss. Perfected with pain. Released with purpose. Tip: If you want to understand how the EA works in detail during testing, look for the parameter “Debug” in the input settings. By default, it is False . Set it to True to see detailed messages in the Experts tab while running backtest or live test. STRUCTURE. NOT SPECULATION. Three Little Birds EA is not just another trading robot. It is a battle-forged engine, crafted through years of real failure, and desi
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Experts
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experts
BTCUSD GRID EA An Adaptive Grid Trading System Designed Specifically for BTC/USD BTCUSD GRID EA is a premium Expert Advisor (EA) based on a structured grid strategy, developed exclusively for the BTC/USD pair on the MetaTrader 4 platform. Designed for serious traders, it turns price volatility into structured opportunity — without relying on prediction, only logic and control. Key Features Tailored for BTC/USD — Not a Multi-Pair EA Every algorithm is optimized for the unique behavi
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experts
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experts
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
PointerX
Vasja Vrunc
Experts
PointerX is based on its own oscillator and built-in indicators (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) and operates independently. With PointerX you can create your own strategies . Theoretically all indicator based strategies are possible, but not martingale, arbitrage, grid, neural networks or news. PointerX includes 2 Indicator Sets All Indicator controls Adjustable Oscillator Take Profit controls Stop Loss controls Trades controls Margin controls Timer controls and some other useful operations. T
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Experts
MILCH COW HEDGE V1.12 EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Testing expert during the period from 01.01.2016 until 09.12.2016 profit doubled four times to account Experts interface allows the user to directly trading open order
Forebot
Marek Kvarda
Experts
This robot uses a custom hidden oscillating indicator and also analyzes the market response. It traded mostly at the time of higher volatility. It works with several pending orders with different size of volume and their position actively modifies. It uses advanced money management. TradingMode setting can also meet the conditions FIFO. It is successful in different markets and different timeframes. Best results are achieves with a broker with the spread to 5 points on EURUSD. Is necessary a br
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experts
Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
More from author
Bumblebee
Sergey Naymushin
Experts
Expert Advisor Overview and Advantages The strategy is based on the support and resistance breakout principle; The EA uses Take Profit and Stop Loss; Supports multi-currency trading; Easy to use. Even for beginners; Wide choice of suitable currency pairs; Minimum initial deposit. Trading Recommendations To start trading, drag the Expert Advisor onto the chart with recommended settings; I recommend using the multi-currency trading option by launching the EA on required currency pairs. Use Traili
Directional Movement
Sergey Naymushin
Experts
Expert Advisor Overview and Advantages The strategy is based on the support and resistance breakout principle; The EA uses only Buy orders. The EA always uses Take Profit and Stop Loss. Multicurrency trading is supported. Easy of use. Wide choice of suitable currency pairs; Minimum initial deposit. Operation Principle Based on the data of two indicators (the first is RSI with a period of 14, the second one is custom built-in indicator), the EA opens a buy order and sets the Take Profit and Stop
Magnetics
Sergey Naymushin
Experts
Обзор Это полностью автоматизированный торговый советник. Вам достаточно лишь указать необходимый размер объёма сделок Lot. Далее советник сделает всё сам. Такая простота использования советника позволит использовать его даже начинающему трейдеру.  Торговая стратегия Советник использует встроенные индикаторы собственной разработки а так же индикатор RSI. Советник пытается определить направление тренда. После чего открывает сделку. Советник имеет виртуальные Take Profit и StopLoss. В случае мину
Hammering coin
Sergey Naymushin
Experts
Краткие сведения и преимущества эксперта Стратегия основана на принципе пробоя уровней поддержки и сопротивления; Скальпинг; Советник всегда использует виртуальные Take Profit и Stop Loss; Возможна мультивалютная торговля; Простота в использовании; Широкий выбор подходящих валютных пар; Минимальная величина начального депозита. Рекомендации Использование VPS серверов; Стабильность интернет соединения; Рекомендую использовать возможность мультивалютной торговли. Для этого запустите эксперта на н
Assist
Sergey Naymushin
Experts
Описание  Использует проверенную математическую модель с минимальными рисками и максимальной устойчивостью. Не использует принципы скальпера и мартингейла. Не использует индикаторы. Защищенный TrallingStop. Широкая возможность оптимизации советника. Поддержка автора. Принцип работы  проверен и основывается на глубоких математических расчетах. Основная идея состоит в торговле сеткой и хеджировании отложенными ордерами. Входные параметры Lots - объем рыночных ордеров; Lots_stop - объем отложенных
Inferno24
Sergey Naymushin
Experts
Ссылка на мониторинг:   https://www.mql5.com/ru/signals/631995 Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Идеален для быстрого разгона депозита!!! Подходит для мультивалютной торговли. Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда. Принцип работы После запуска советника на графике советник запоминает уровень открытия первого ордера. Выше уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на  Sell . Ниже уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордер
Ninja Scroll
Sergey Naymushin
Experts
Это наш самый серьёзный проект экстра-класса ориентированный на максимальный успех и дальнейшее улучшение. Успейте купить торгового робота всего за 60 $. В дальнейшем будет однозначное увеличение стоимости. Мы вам предлагаем: Стоимость эксперта 60 $. Онлайн поддержку и последующее улучшение проекта. Стабильнейший алгоритм исключающий критические ошибки. Технические аспекты робота. Раскрывать всё мы не хотим и не будем. Однозначно можем сказать что принцип работы основывается на сеточной торгов
Filter:
No reviews
Reply to review