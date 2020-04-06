SmartLines
- Experts
- Sergey Naymushin
- Version: 1.0
- Activations: 5
На счёте более 11000$. Я на 100% уверен в своём роботе! Доверьтесь и вы!
Ссылка на мониторинг: https://www.mql5.com/ru/signals/631995
- Для начала торговли достаточно небольшого депозита.
- Идеален для быстрого разгона депозита!!!
- Подходит для мультивалютной торговли.
- Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда.
Принцип работы
- Эксперт торгует сеткой с мартингейлом.
Рекомендации
- Рекомендую использовать мультивалютную торговлю. Для этого запустите советника на 4 - 8 валютных парах!!!
Важно! настройка опции Price
В зависимости от выбранной пары измените значение параметра Price на значение указанное в столбце "Стоимость пункта"
https://www.forex4you.ru.com/traders-calculator/#account=cent&instrument=fx
Рекомендуемые входные параметры
-
- Profit=0.003;
- Step=0.0035;
- Lots=0.01;
- Price=10;
- Martingale=1.55;
- Orders=6;