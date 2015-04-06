Magnetics
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 10
Обзор
- Это полностью автоматизированный торговый советник.
- Вам достаточно лишь указать необходимый размер объёма сделок Lot. Далее советник сделает всё сам.
- Такая простота использования советника позволит использовать его даже начинающему трейдеру.
Торговая стратегия
- Советник использует встроенные индикаторы собственной разработки а так же индикатор RSI.
- Советник пытается определить направление тренда. После чего открывает сделку.
- Советник имеет виртуальные Take Profit и StopLoss.
- В случае минусового результата советник увеличивает объём сделки.
Рекомендации к использованию
- Обязательно! погоняйте советника на исторических данных. Это позволит вам наиболее хорошо ознакомиться с работой советника.
- Для уменьшения рисков используйте центовые счета.
Входные параметры:
- Lot - объём ордеров.
- Martingale - множитель объёма ордера после минусовой сделки.
- Profit - виртуальный TakeProfit и StopLoss.
- Magik - магический номер ордеров.