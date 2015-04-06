Magnetics

Обзор

  • Это полностью автоматизированный торговый советник.
  • Вам достаточно лишь указать необходимый размер объёма сделок Lot. Далее советник сделает всё сам.
  • Такая простота использования советника позволит использовать его даже начинающему трейдеру. 

Торговая стратегия

  • Советник использует встроенные индикаторы собственной разработки а так же индикатор RSI.
  • Советник пытается определить направление тренда. После чего открывает сделку.
  • Советник имеет виртуальные Take Profit и StopLoss.
  • В случае минусового результата советник увеличивает объём сделки.

Рекомендации к использованию

  • Обязательно! погоняйте советника на исторических данных. Это позволит вам наиболее хорошо ознакомиться с работой советника.
  • Для уменьшения рисков используйте центовые счета.

Входные параметры:

  • Lot - объём ордеров.
  • Martingale - множитель объёма ордера после минусовой сделки.
  • Profit - виртуальный TakeProfit и StopLoss.
  • Magik - магический номер ордеров. 

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Directional Movement
Sergey Naymushin
Experts
Expert Advisor Overview and Advantages The strategy is based on the support and resistance breakout principle; The EA uses only Buy orders. The EA always uses Take Profit and Stop Loss. Multicurrency trading is supported. Easy of use. Wide choice of suitable currency pairs; Minimum initial deposit. Operation Principle Based on the data of two indicators (the first is RSI with a period of 14, the second one is custom built-in indicator), the EA opens a buy order and sets the Take Profit and Stop
Hammering coin
Sergey Naymushin
Experts
Краткие сведения и преимущества эксперта Стратегия основана на принципе пробоя уровней поддержки и сопротивления; Скальпинг; Советник всегда использует виртуальные Take Profit и Stop Loss; Возможна мультивалютная торговля; Простота в использовании; Широкий выбор подходящих валютных пар; Минимальная величина начального депозита. Рекомендации Использование VPS серверов; Стабильность интернет соединения; Рекомендую использовать возможность мультивалютной торговли. Для этого запустите эксперта на н
Assist
Sergey Naymushin
Experts
Описание  Использует проверенную математическую модель с минимальными рисками и максимальной устойчивостью. Не использует принципы скальпера и мартингейла. Не использует индикаторы. Защищенный TrallingStop. Широкая возможность оптимизации советника. Поддержка автора. Принцип работы  проверен и основывается на глубоких математических расчетах. Основная идея состоит в торговле сеткой и хеджировании отложенными ордерами. Входные параметры Lots - объем рыночных ордеров; Lots_stop - объем отложенных
Inferno24
Sergey Naymushin
Experts
Ссылка на мониторинг:   https://www.mql5.com/ru/signals/631995 Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Идеален для быстрого разгона депозита!!! Подходит для мультивалютной торговли. Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда. Принцип работы После запуска советника на графике советник запоминает уровень открытия первого ордера. Выше уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на  Sell . Ниже уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордер
SmartLines
Sergey Naymushin
Experts
На счёте более 11000$. Я на 100% уверен в своём роботе! Доверьтесь и вы! Ссылка на мониторинг:   https://www.mql5.com/ru/signals/631995 Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Идеален для быстрого разгона депозита!!! Подходит для мультивалютной торговли. Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда. Принцип работы Эксперт торгует сеткой с мартингейлом. Рекомендации Рекомендую использовать мультивалютную торговлю. Для этого запустите советника на 4 - 8 валютных парах!!!
Ninja Scroll
Sergey Naymushin
Experts
Это наш самый серьёзный проект экстра-класса ориентированный на максимальный успех и дальнейшее улучшение. Успейте купить торгового робота всего за 60 $. В дальнейшем будет однозначное увеличение стоимости. Мы вам предлагаем: Стоимость эксперта 60 $. Онлайн поддержку и последующее улучшение проекта. Стабильнейший алгоритм исключающий критические ошибки. Технические аспекты робота. Раскрывать всё мы не хотим и не будем. Однозначно можем сказать что принцип работы основывается на сеточной торгов
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