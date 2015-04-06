Assist

Описание 

  • Использует проверенную математическую модель с минимальными рисками и максимальной устойчивостью.
  • Не использует принципы скальпера и мартингейла.
  • Не использует индикаторы.
  • Защищенный TrallingStop.
  • Широкая возможность оптимизации советника.
  • Поддержка автора.

Принцип работы проверен и основывается на глубоких математических расчетах. Основная идея состоит в торговле сеткой и хеджировании отложенными ордерами.


Входные параметры

  1. Lots - объем рыночных ордеров;
  2. Lots_stop - объем отложенных ордеров Buy_stop и Sell_stop;
  3. StopLoss - StopLoss рыночных ордеров;
  4. StopLoss_stop - StopLoss отложенных ордеров;
  5. step - расстояние между рыночными ордерами;
  6. distance - расстояние от рыночной цены до отложенного ордера;
  7. TrallingStop - расстояние TrallingStop;
  8. Magic_buy - магический номер рыночного ордера Buy;
  9. Magic_sell - магический номер рыночного ордера Sell;
  10. Magic_buy_stop - магический номер отложенного ордера Buy_stop;
  11. Magic_sell_stop - магический номер отложенного ордера Sell_stop;


Рекомендуемые значения входных параметров

При торговле на четырехзначных котировках:

  • Lots = 0.01
  • Lots_stop = 0.1
  • StopLoss = 100
  • StopLoss_stop = 30
  • step = 100
  • distance = 100
  • TrallingStop = 30
  • Magic_buy = 1
  • Magic_sell = 2
  • Magic_buy_stop = 3
  • Magic_sell_stop = 4

При торговле на пятизначных котировках:

  • Lots = 0.01
  • Lots_stop = 0.1
  • StopLoss = 1000
  • StopLoss_stop = 300
  • step = 1000
  • distance = 1000
  • TrallingStop = 300
  • Magic_buy = 1
  • Magic_sell = 2
  • Magic_buy_stop = 3
  • Magic_sell_stop = 4


Рекомендации

Обязательно оптимизируйте советника каждые четыре месяца его работы. Последние расчеты говорят о том, что большинство советников требуют постоянной коррекции входных параметров.

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BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
4.75 (4)
Experts
- Final real price is 1000$ - Discount and price is 99$ (Next price is 200$),  Price will be increased after 2 purchases. Live Real Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2384841 Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades based on good risk to reward ratio(1:3). It is
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Bumblebee
Sergey Naymushin
Experts
Expert Advisor Overview and Advantages The strategy is based on the support and resistance breakout principle; The EA uses Take Profit and Stop Loss; Supports multi-currency trading; Easy to use. Even for beginners; Wide choice of suitable currency pairs; Minimum initial deposit. Trading Recommendations To start trading, drag the Expert Advisor onto the chart with recommended settings; I recommend using the multi-currency trading option by launching the EA on required currency pairs. Use Traili
Directional Movement
Sergey Naymushin
Experts
Expert Advisor Overview and Advantages The strategy is based on the support and resistance breakout principle; The EA uses only Buy orders. The EA always uses Take Profit and Stop Loss. Multicurrency trading is supported. Easy of use. Wide choice of suitable currency pairs; Minimum initial deposit. Operation Principle Based on the data of two indicators (the first is RSI with a period of 14, the second one is custom built-in indicator), the EA opens a buy order and sets the Take Profit and Stop
Magnetics
Sergey Naymushin
Experts
Обзор Это полностью автоматизированный торговый советник. Вам достаточно лишь указать необходимый размер объёма сделок Lot. Далее советник сделает всё сам. Такая простота использования советника позволит использовать его даже начинающему трейдеру.  Торговая стратегия Советник использует встроенные индикаторы собственной разработки а так же индикатор RSI. Советник пытается определить направление тренда. После чего открывает сделку. Советник имеет виртуальные Take Profit и StopLoss. В случае мину
Hammering coin
Sergey Naymushin
Experts
Краткие сведения и преимущества эксперта Стратегия основана на принципе пробоя уровней поддержки и сопротивления; Скальпинг; Советник всегда использует виртуальные Take Profit и Stop Loss; Возможна мультивалютная торговля; Простота в использовании; Широкий выбор подходящих валютных пар; Минимальная величина начального депозита. Рекомендации Использование VPS серверов; Стабильность интернет соединения; Рекомендую использовать возможность мультивалютной торговли. Для этого запустите эксперта на н
Inferno24
Sergey Naymushin
Experts
Ссылка на мониторинг:   https://www.mql5.com/ru/signals/631995 Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Идеален для быстрого разгона депозита!!! Подходит для мультивалютной торговли. Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда. Принцип работы После запуска советника на графике советник запоминает уровень открытия первого ордера. Выше уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на  Sell . Ниже уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордер
SmartLines
Sergey Naymushin
Experts
На счёте более 11000$. Я на 100% уверен в своём роботе! Доверьтесь и вы! Ссылка на мониторинг:   https://www.mql5.com/ru/signals/631995 Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Идеален для быстрого разгона депозита!!! Подходит для мультивалютной торговли. Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда. Принцип работы Эксперт торгует сеткой с мартингейлом. Рекомендации Рекомендую использовать мультивалютную торговлю. Для этого запустите советника на 4 - 8 валютных парах!!!
Ninja Scroll
Sergey Naymushin
Experts
Это наш самый серьёзный проект экстра-класса ориентированный на максимальный успех и дальнейшее улучшение. Успейте купить торгового робота всего за 60 $. В дальнейшем будет однозначное увеличение стоимости. Мы вам предлагаем: Стоимость эксперта 60 $. Онлайн поддержку и последующее улучшение проекта. Стабильнейший алгоритм исключающий критические ошибки. Технические аспекты робота. Раскрывать всё мы не хотим и не будем. Однозначно можем сказать что принцип работы основывается на сеточной торгов
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