Assist
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Описание
- Использует проверенную математическую модель с минимальными рисками и максимальной устойчивостью.
- Не использует принципы скальпера и мартингейла.
- Не использует индикаторы.
- Защищенный TrallingStop.
- Широкая возможность оптимизации советника.
- Поддержка автора.
Принцип работы проверен и основывается на глубоких математических расчетах. Основная идея состоит в торговле сеткой и хеджировании отложенными ордерами.
Входные параметры
- Lots - объем рыночных ордеров;
- Lots_stop - объем отложенных ордеров Buy_stop и Sell_stop;
- StopLoss - StopLoss рыночных ордеров;
- StopLoss_stop - StopLoss отложенных ордеров;
- step - расстояние между рыночными ордерами;
- distance - расстояние от рыночной цены до отложенного ордера;
- TrallingStop - расстояние TrallingStop;
- Magic_buy - магический номер рыночного ордера Buy;
- Magic_sell - магический номер рыночного ордера Sell;
- Magic_buy_stop - магический номер отложенного ордера Buy_stop;
- Magic_sell_stop - магический номер отложенного ордера Sell_stop;
Рекомендуемые значения входных параметров
При торговле на четырехзначных котировках:
- Lots = 0.01
- Lots_stop = 0.1
- StopLoss = 100
- StopLoss_stop = 30
- step = 100
- distance = 100
- TrallingStop = 30
- Magic_buy = 1
- Magic_sell = 2
- Magic_buy_stop = 3
- Magic_sell_stop = 4
При торговле на пятизначных котировках:
- Lots = 0.01
- Lots_stop = 0.1
- StopLoss = 1000
- StopLoss_stop = 300
- step = 1000
- distance = 1000
- TrallingStop = 300
- Magic_buy = 1
- Magic_sell = 2
- Magic_buy_stop = 3
- Magic_sell_stop = 4
Рекомендации
Обязательно оптимизируйте советника каждые четыре месяца его работы. Последние расчеты говорят о том, что большинство советников требуют постоянной коррекции входных параметров.