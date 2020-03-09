Hammering coin
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Краткие сведения и преимущества эксперта
- Стратегия основана на принципе пробоя уровней поддержки и сопротивления;
- Скальпинг;
- Советник всегда использует виртуальные Take Profit и Stop Loss;
- Возможна мультивалютная торговля;
- Простота в использовании;
- Широкий выбор подходящих валютных пар;
- Минимальная величина начального депозита.
Рекомендации
- Использование VPS серверов;
- Стабильность интернет соединения;
- Рекомендую использовать возможность мультивалютной торговли. Для этого запустите эксперта на необходимых валютных парах, установив на каждой новое значение параметра MagicBuy и MagicSell.
Входные параметры
- Lot - объем рыночных ордеров;
- MagicBuy - магический номер рыночных ордеров на покупку;
- MagicSell - магический номер рыночных ордеров на продажу.
Рекомендуемые значения параметров
- Lot = 0.01;
- MagicBuy = 1;
- MagicSell = 2;