Hammering coin

Краткие сведения и преимущества эксперта

  • Стратегия основана на принципе пробоя уровней поддержки и сопротивления;
  • Скальпинг;
  • Советник всегда использует виртуальные Take Profit и Stop Loss;
  • Возможна мультивалютная торговля;
  • Простота в использовании;
  • Широкий выбор подходящих валютных пар;
  • Минимальная величина начального депозита.


Рекомендации

  • Использование VPS серверов;
  • Стабильность интернет соединения;
  • Рекомендую использовать возможность мультивалютной торговли. Для этого запустите эксперта на необходимых валютных парах, установив на каждой новое значение параметра MagicBuy и MagicSell.


Входные параметры

  • Lot - объем рыночных ордеров;
  • MagicBuy - магический номер рыночных ордеров на покупку;
  • MagicSell - магический номер рыночных ордеров на продажу.


Рекомендуемые значения параметров

  • Lot = 0.01;
  • MagicBuy = 1;
  • MagicSell = 2;


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Sergey Naymushin
Experts
Обзор Это полностью автоматизированный торговый советник. Вам достаточно лишь указать необходимый размер объёма сделок Lot. Далее советник сделает всё сам. Такая простота использования советника позволит использовать его даже начинающему трейдеру.  Торговая стратегия Советник использует встроенные индикаторы собственной разработки а так же индикатор RSI. Советник пытается определить направление тренда. После чего открывает сделку. Советник имеет виртуальные Take Profit и StopLoss. В случае мину
Assist
Sergey Naymushin
Experts
Описание  Использует проверенную математическую модель с минимальными рисками и максимальной устойчивостью. Не использует принципы скальпера и мартингейла. Не использует индикаторы. Защищенный TrallingStop. Широкая возможность оптимизации советника. Поддержка автора. Принцип работы  проверен и основывается на глубоких математических расчетах. Основная идея состоит в торговле сеткой и хеджировании отложенными ордерами. Входные параметры Lots - объем рыночных ордеров; Lots_stop - объем отложенных
Inferno24
Sergey Naymushin
Experts
Ссылка на мониторинг:   https://www.mql5.com/ru/signals/631995 Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Идеален для быстрого разгона депозита!!! Подходит для мультивалютной торговли. Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда. Принцип работы После запуска советника на графике советник запоминает уровень открытия первого ордера. Выше уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордеров на  Sell . Ниже уровня открытия первого ордера советник выставляет сеть ордер
SmartLines
Sergey Naymushin
Experts
На счёте более 11000$. Я на 100% уверен в своём роботе! Доверьтесь и вы! Ссылка на мониторинг:   https://www.mql5.com/ru/signals/631995 Для начала торговли достаточно небольшого депозита. Идеален для быстрого разгона депозита!!! Подходит для мультивалютной торговли. Невосприимчивость к большой задержке и величине спреда. Принцип работы Эксперт торгует сеткой с мартингейлом. Рекомендации Рекомендую использовать мультивалютную торговлю. Для этого запустите советника на 4 - 8 валютных парах!!!
Ninja Scroll
Sergey Naymushin
Experts
Это наш самый серьёзный проект экстра-класса ориентированный на максимальный успех и дальнейшее улучшение. Успейте купить торгового робота всего за 60 $. В дальнейшем будет однозначное увеличение стоимости. Мы вам предлагаем: Стоимость эксперта 60 $. Онлайн поддержку и последующее улучшение проекта. Стабильнейший алгоритм исключающий критические ошибки. Технические аспекты робота. Раскрывать всё мы не хотим и не будем. Однозначно можем сказать что принцип работы основывается на сеточной торгов
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