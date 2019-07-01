Newking Real Hard Pending EA
- Utilities
-
Wang SangHyeonHi.
- Version: 1.0
- Activations: 5
이 제품은 한국에서 개발되었습니다. 대한민국에서 개발 된 서비스 제공 제품입니다.
제품의 개요 기능을 설명합니다.
- 매수 예약 리밋, 스탑 주문
- 매도 예약 리밋, 스탑 주문
- 매수 예약 리밋, 스탑 주문 취소
- 매도 예약 리밋, 스탑 주문 취소
- 매수 포지션 모두 청산
- 매도 포지션 모두 청산
- 실시간 TP,SL 설정
- 실시간 추적손절매 핍 설정
- 추적손절매 기능
- 통화 손익 전체 화면 모니터링 기능
제품 사용 환경
- 메타트레이더 4
입력변수 설정
- Language : English,Korean
- BUYRiskPercent : 기본 2% (증거금에 대한 계약수 메니지먼트 설정, 입력값 1 ~ 100 정수로만 입력)
- SELLRiskPercent : 기본 2% (증거금에 대한 계약수 메니지먼트 설정, 입력값 1 ~ 100 정수로만 입력)
- Temporary_GAP : 예약 주문시 갭 설정
- HandBuyLot : 기본 셋팅 계약수 설정 매수 예약 0.01 lot(로딩시 기본으로 설정할 계약수를 입력)
- HandSellLot : 기본 셋팅 계약수 설정 매도 예약 0.01 lot
- TakeprofitPIP : 기본 셋팅 익절 값 PIP단위로 입력
- StopLossPIP : 기본 셋팅 손절 값 PIP단위로 입력
- TrailingStopSW : 추적손절매 기능 True, False기본설정
- TrailingStop : 기본 셋팅 10 PIP 단위로 추적손절매 작동 값 설정
- TrailingStopGap : 추적손절매 2 PIP 단위로 손절값 수정
- EquityMoney : 기본 셋팅 1 USD, 통화 표시단위 USD일 경우 평잔이 1 USD 이하면 강제청산 설정
- EquityClose : EquityMoney 변수에서 설정한 값 이하면 계좌보호를 위한 손절 처리 여부 설정
- InFont : 기본 설정 Impact 표시할 폰트를 설정
- TotalFontSize : 20 픽셀 모니터링을 위한 전체모드시 폰트의 크기를 설정
- BUY_Button_Color : 매수 방향 버튼 색상
- SELL_Button_Color : 매도 방향 버튼 색상
- BUY_Arrow_Color : 기본값 None 은 매수 포지션 진입, 청산 자리에 표시하는 화살표 색상
- SELL_Arrow_Colr : 기본값 None은 매도 포지션 진입, 청산 자리에 표시하는 화살표 색상
- PlaySoundFX : 에러 및 버튼 Sound 파일을 설치하면 메타4 기본음이 아닌 설치한 파일로 재생
- MAGICNUMBERS : 지정하는 매직넘버의 천단위 자리를 표시 ex) 1000 = 1000+1 포지션 매직넘버는 1001