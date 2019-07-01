Newking Real Easy Pending EA

이 제품은 한국에서 개발되었습니다. 대한민국에서 개발 된 서비스 제공 제품입니다. 제품의 개요 기능을 설명합니다. 매수 예약 리밋, 스탑 주문 매도 예약 리밋, 스탑 주문 매수 예약 리밋, 스탑 주문 취소 매도 예약 리밋, 스탑 주문 취소 매수 포지션 모두 청산 매도 포지션 모두 청산 실시간 TP,SL 설정 실시간 추적손절매 핍 설정 추적손절매 기능 통화 손익 전체 화면 모니터링 기능 제품 사용 환경 메타트레이더 4 입력변수 설정 Language : English,Korean BUYRiskPercent : 기본 2% (증거금에 대한 계약수 메니지먼트 설정, 입력값 1 ~ 100 정수로만 입력) SELLRiskPercent : 기본 2% (증거금에 대한 계약수 메니지먼트 설정, 입력값 1 ~ 100 정수로만 입력) Temporary_GAP : 예약 주문시 갭 설정 HandBuyLot : 기본 셋팅 계약수 설정 매수 예약 0.01 lot(로딩시 기본으로 설정할 계약수를 입력)