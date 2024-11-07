HFT Fast Scalping EA

HFT FAST SCALPING EA the High Frequency Trading which use stop orders to enter the trades when market is trending.
best use for
1- Low slippage brokers for us30 and DE40 .
2- LOW OR ZERO COMMISSION BROKERS FOR EUR AND GOLD.
3-Prop firms like ftmo ,tff,.......etc
This EA UNLIKE Other HFT EAs , You can see that in the parameters ,, CHOOSE LOT SIZE , MAX LOT , CHOOSE TIME , COMMENT AND OTHERS .
IT STOPS 3 MINUTES AUTOMATICALLY EVERY 15 MINUTES TO PROTECT THE EQUITY FROM A BIG UNWANTED SLIPPAGE .

IT WORKS ON MARKET TICKS AND 1 HOUR IS THE BEST CHART.


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Utilities
Dedicated for FTMO and other Prop Firms Challenges 2020-2024 Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Best results on GOLD and US100  Use any Time Frame Close all deals and Auto-trading  before  US HIGH NEWS, reopen 2 minutes after Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday Recommended time to trade 09:00-21:00 GMT+3 For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94887 ---------------------
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We offer: - Every day signals on EURUSD, XAUUSD (Gold), XAGUSD, GBPUSD, CADJPY, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, AUDNZD, NZDUSD, USDCAD, ... - We offer evaluated signals and you can see the signals with rank of signal providers based on their history Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! More explanation: Forex and crypto signals are tools used by traders to
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Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add   https://porsaj.com   to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! Unlock the power of cutting-edge technology with Porsaj Artificial Intelligence Bot, your trusted Expert Advisor for MT4. Designed to revolutionize your trading experience, this advanced bot combines sentiment analysis, technical analysis, and harmonic patterns, all driven by the incredible capabilities of art
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Jan Bungeroth
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Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add   https://porsaj.com   to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! Unveiling the Porsaj Scalper: Your Cutting-Edge MetaTrader 4 Utility for Precision Scalping Are you ready to take your forex trading to the next level? Look no further than the revolutionary Porsaj Scalper – a MetaTrader 4 utility designed to empower scalpers with the tools they need to thrive in the fast-pac
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ADAM EA Special Version for FTMO  Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94887 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符号的好工具 清理图表符
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Sami George Saba Zeidan
Experts
Find your best setting with the backtest before trade with a real account please! But Default settings should be Very Good. HFT FAST SCALPING EA the High Frequency Trading which use stop orders to enter the trades when market is trending. best use for 1- Low slippage brokers for us30 and DE40 . 2- LOW OR ZERO COMMISSION BROKERS FOR EUR AND GOLD. 3-Prop firms like ftmo ,tff,.......etc This EA UNLIKE Other HFT EAs , You can see that in the parameters ,, CHOOSE LOT SIZE , MAX LOT , CHOOSE TIME
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