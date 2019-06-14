Newking Real Simple EA

이 제품은 한국에서 개발되었습니다. 대한민국에서 개발 된 서비스 제공 제품입니다.


제품의 개요 기능을 설명합니다.

  • 매수 포지션 올 청산
  • 매도 포지션 올 청산
  • 실시간 TP,SL 설정
  • 실시간 추적손절매 핍 설정
  • 추적손절매 기능
  • 통화 손익 전체 화면 모니터링 기능


제품 사용 환경

  • 메타트레이더 4


입력변수 설정

  • Language : English,Korean
  • BUYRiskPercent : 기본 2%  (증거금에 대한 계약수 메니지먼트 설정, 입력값 1 ~ 100 정수로만 입력)
  • SELLRiskPercent : 기본 2% (증거금에 대한 계약수 메니지먼트 설정, 입력값 1 ~ 100 정수로만 입력)
  • HandBuyLot : 기본 셋팅 계약수 설정 매수 0.01 lot(로딩시 기본으로 설정할 계약수를 입력)
  • HandSellLot : 기본 셋팅 계약수 설정 매도 0.01 lot
  • TakeprofitPIP : 기본 셋팅 익절 값 PIP단위로 입력
  • StopLossPIP : 기본 셋팅 손절 값 PIP단위로 입력
  • TrailingStopSW : 추적손절매 기능 True, False기본설정
  • TrailingStop : 기본 셋팅 10 PIP 단위로 추적손절매 작동 값 설정
  • TrailingStopGap : 추적손절매 2 PIP 단위로 손절값 수정
  • EquityMoney : 기본 셋팅 1 USD, 통화 표시단위 USD일 경우 평잔이 1 USD 이하면 강제청산 설정
  • EquityClose : EquityMoney 변수에서 설정한 값 이하면 계좌보호를 위한 손절 처리 여부 설정
  • InFont : 기본 설정 Impact 표시할 폰트를 설정
  • TotalFontSize : 20 픽셀 모니터링을 위한 전체모드시 폰트의 크기를 설정
  • BUY_Button_Color : 매수 방향 버튼 색상
  • SELL_Button_Color : 매도 방향 버튼 색상
  • BUY_Arrow_Color : 기본값 None 은 매수 포지션 진입, 청산 자리에 표시하는 화살표 색상
  • SELL_Arrow_Colr : 기본값 None은 매도 포지션 진입, 청산 자리에 표시하는 화살표 색상
  • PlaySoundFX : 에러 및 버튼 Sound 파일을 설치하면 메타4 기본음이 아닌 설치한 파일로 재생
  • MAGICNUMBERS : 지정하는 매직넘버의 천단위 자리를 표시 ex) 1000 = 1000+1 포지션 매직넘버는 1001




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Telegram Publisher Agent  is an add-on that allows traders to send signals to their Telegram channels and groups in real-time. With customizable messages, chart screenshots, and other features, the tool helps traders share their trading insights and strategies with their followers. The tool also features a beautiful design with light and dark theme switch, providing users with an aesthetic and functional trading experience. Telegram Publisher Agent was designed to Publish all your trades as sig
Dashboard Super Currency Strength Advanced
Wang Yu
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如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is a Demo version of this panel Dashboard Currency Strength Meter AdvancedDemo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities free, LINK . The Dashboard Currency Strength Meter Advanced gives you a quick visual guide to which currencies are strong, and which ones are weak over the customized 4 time-frames and period.
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