Newking Real Simple EA

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제품의 개요 기능을 설명합니다.

매수 포지션 올 청산

매도 포지션 올 청산

실시간 TP,SL 설정

실시간 추적손절매 핍 설정

추적손절매 기능

통화 손익 전체 화면 모니터링 기능