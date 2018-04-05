Electonyk HFT

I PRESENT TO YOU THE ELECTRON IS ROBOT A HIGH FREQUENCY ROBOT THAT CAN TRADE THE US30 PAIR IS GOLD

         PERIOD:PERIOD 1 MINUTE OR 1 HOUR


THIS ROBOT MUST BE USED TO SET UP A PROP FIRM ACCOUNT AND BE FINANCED

                                                     PARAMETER TO ADJUST ON THE ROBOT

                                                        

                                                 STOP LOSS1 SET TO:75


                                                 LIMIT TIME RANGE


                                                 SIGNAL TIME RANGE FROM:16H30


                                                 SIGNAL TIME RANGE TO :20H00

THIS ROBOT SHOULD BE USED ON LOW LATENCY VPS IS A BROKER WITH LOW SPREADS SUCH AS FP MARKET OR IC MARKETS,YOU CAN EDIT TO FIT CERTAIN BROKER

Recommended products
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Error EA
Dragan Drenjanin
Experts
Error EA Introducing Error EA: Your Advanced Forex Trading Companion for MT5 Error EA is a cutting-edge Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 (MT5) platform, crafted to elevate your forex trading experience. This sophisticated tool empowers traders with unparalleled flexibility, precision, and automation in trading currency pairs. Capable of operating across a wide range of timeframes, Error EA adapts seamlessly to various trading styles, making it an ideal companion for both novice
BB King
Khima Gorania
Experts
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
SmartWay
Gooi Meng Liang
Experts
SmartWay EA   (formerly SmartTrade EA) is a professional Expert Advisor created specifically for trading   XAUUSD (Gold)   on MT5. With the release of   V2.0 , SmartWay introduces a powerful new feature:   Smart Step Size Boost with Spike Detection . This upgrade makes the EA more adaptive in volatile markets and especially effective in   one-way markets   (bullish or bearish trends). It combines   cycle-based money management ,   drawdown protection , and   profit control   to deliver stable an
Momentum Scalper Stop
Andri Okta Nograha
Experts
Momentum Scalper Stop is a high-speed, fully automated Expert Advisor designed specifically for fast-paced trading environments. It specializes in capturing explosive price movements and momentum breakouts on low timeframes (M1). By using an advanced Straddle Strategy , the EA instantly deploys pending orders (Buy Stop and Sell Stop) around the current market price, waiting to catch rapid spikes caused by high volatility or news events. This EA is heavily optimized for major instruments with hig
DCAMachineBasicEditon
Ngoc Ha Le
Experts
DCA_Machine Basic Edition Overview DCA_Machine Basic is an advanced grid-based Expert Advisor (EA) developed through extensive research, optimization, and historical testing across multiple Forex broker servers and market conditions. The trading model has been carefully refined to focus only on the most stable and reliable currency pairs that have demonstrated strong consistency in both backtesting and live trading environments. The objective is to provide a balanced approach between profitabil
Boom and CrashX
Godbless C Nygu
Experts
Elevate your trading to new heights with Boom and CrashX, the advanced Expert Advisor (EA) designed with precision to enhance your trading experience. This EA leverages powerful indicators to provide accurate signals, streamline risk management, and boost profitability, ensuring a smooth operation in the ever-changing financial markets. Boom and CrashX is the perfect ally for both experienced traders looking to improve their strategies and newcomers embarking on their trading journey. Enhanced
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Eurusd Bradley Scalper
Youssef Fadl Allah
Experts
Bradley EA – Professional Automated Trading System Bradley EA is a fully automated Expert Advisor developed for MetaTrader 5. It is designed to identify high-probability trading opportunities using a disciplined and rule-based trading approach. The system continuously analyzes market conditions and executes trades automatically without emotional intervention, helping traders maintain consistency and precision. Built with reliability and performance in mind, Bradley EA combines advanced market
Darkstone Fusion
Darkstone Capital LTD
Experts
Darkstone Fusion Professional Multi-Asset Algorithmic Trading System for MetaTrader 5 Overview Darkstone Fusion is an advanced automated trading system designed for MetaTrader 5, combining multiple trading methodologies into a unified algorithmic framework. The system is built to analyse market conditions, identify potential trading opportunities, and execute trades using a structured approach across multiple asset classes. Darkstone Fusion has been developed with a focus on adaptability, risk m
Astra Ea
Muhammad Huraira
5 (1)
Experts
Astra EA – Precision. Power. Perfection. Astra EA is a modular trading engine built for robust performance across major FX pairs and XAUUSD. It merges multiple independent entry frameworks with disciplined exit and risk controls. All components are price-driven and fully automated. Core Strategies:  • Grid / Overlap Engine – Adaptive step sizing, controlled lot progression, and overlap protection to avoid excessive exposure across correlated levels.  • Support & Resistance Logic – Institutio
Sasa Xauusd h1 Automated Expert Advisor
Sasa-mihael Miloievici
Experts
Sasa XAUUSD H1 — Premium Expert Advisor for Gold Trading Sasa XAUUSD H1 is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for the XAUUSD (Gold) market on the H1 timeframe . Built for traders who value long-term stability , controlled risk , and professional performance , the system uses an optimized Long-Only breakout structure , eliminating unnecessary Sell signals and focusing strictly on the statistically stronger bullish direction of Gold. With over 3 years of verified backtesting
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
Experts
Only gold and bitcoin can be profitable. Trade time is 30 minutes and trend time is 1 hour. You should check the efficiency of this robot at the end of three months. Strong trends make very good profits. There are many inputs for your personalization, but the best settings are defined by default. This indicator will have many updates and special settings will be added to it. You can contact us via Instagram, Telegram, WhatsApp, email or here. We are ready to answer you.
Vortex Trend Strength Grid EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Vortex Trend Strength Grid EA Measure trend strength. Trade with confidence. Recover intelligently. Vortex Trend Strength Grid EA is an advanced automated trading system that combines Vortex Indicator trend strength analysis with a sophisticated Grid Recovery Engine to identify and trade strong directional market movements. By evaluating the relationship and separation between the Vortex Indicator's positive and negative lines, the EA determines not only the trend direction but also the strength
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experts
"Universal US100 HFT" is a high-frequency scalping bot designed to trade the NASDAQ 100 index (US100). The robot focuses on short-term trades, capitalizing on minor market fluctuations to generate profits. It does not employ risky strategies such as grid or martingale, making it safer and more resilient to market volatility. Key Features: High-Frequency Scalping:   The bot is designed for rapid trades with minimal holding time, allowing it to profit even from small market movements. Flexible Set
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Experts
Classic SNR MetaTrader 5 Expert Advisor | Multi-Symbol Support & Resistance Trading with Trend-Based Logic Overview Classic SNR Breakout EA is a professional trading robot that identifies structural Support & Resistance levels using daily swing points and executes trades based on H1 price action relative to these levels. The EA applies   dual logic : in an uptrend, it sells on H1 rejection below an SNR level; in a downtrend, it buys on H1 rejection above an SNR level. Breakout confirmations are
Automate Gold
Sifiso Khululekani Gcaba
Experts
I am Automate Gold a sophisticated Expert Advisor engineered exclusively for XAUUSD trading, combining three battle-tested strategies ( Supertrend, Breakout , and Mean Reversion ) that work in harmony to adapt to any market condition. Built with real trading intelligence at its core, I bring together Machine Learning prediction (optional), dynamic risk management ( low, medium and high ), and smart recovery systems to deliver consistent, calculated results not random noise. Plug and play no set
Stochastic Scalping GOLD Pro
Andika Tri Saputra
Experts
This EA was designed by experienced practitioners who deeply understand the characteristics of XAUUSD. This EA can function well in the M1, M5, M15, M30 and H1 timeframes. The narrower the time frame chosen, the smaller the profit taking level you can adjust and vice versa. The standard lot size is set at 0.01 but you can change it according to your taste. The profit taking level is determined in money, while the stop loss level is determined as a percentage of your equity. By standard it is det
Maximas e Minimas
Lucas Ricardo Almeida Muniz
Experts
LUCRAM EA 2.01 — Configurable Trading Robot for MetaTrader 5 LUCRAM EA is an automated trading robot developed for MetaTrader 5. It allows traders to create different trading configurations by combining high-and-low strategies, moving averages, technical indicators, market filters, and customizable exit rules. The robot can open buy positions, sell positions, or trade in both directions. It is suitable for testing Day Trading and Swing Trading strategies across different financial instruments an
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (242)
Experts
Hamster Scalping is a fully automated Expert Advisor. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. The advisor needs a hedging account type Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller General Recommendati
Master Gold Scapler EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
3 (2)
Experts
Master Gold Scalper EA is an EA combo 4 strategy: STRATEGY_1: STOCH+MA This is a simple Forex Scalping strategy using the EMA200 and Stochastic indicators to trade buying or selling together. STRATEGY_2: 2MA+STOCH This is a scalping system dedicated to Gold, which combines two indicators:   Stochastic indicators   and 2MA with the aim of finding entry points according to current trends. STRATEGY_3: MACD Scalping strategy using trendlines and MACD indicators STRATEGY_4: WPR Indicator: Willia
Aurum Vanguard EA
Phami Nhat Anh
Experts
NEURAL GOLD EDGE: The AI-Powered Revolution in XAUUSD Scalping NEURAL GOLD EDGE represents the pinnacle of automated trading technology. Developed specifically for the XAUUSD (Gold) market, this Expert Advisor combines advanced neural network logic with price action analysis to exploit market volatility like never before. Unlike traditional EAs that rely on lagging indicators, NEURAL GOLD EDGE analyzes market structure in real-time, executing trades with surgical precision. The result is
Royal Radiante Basic
Mr Jeeraphat Lommahadthai
Experts
Basic Version with Limited Lot sizes for Real world Testing. Royal Radiante   is an automated scalping robot that uses a very advanced Logic, Proprietary Indicator, Alot of Technical analysis.  Tested and Proven itself on real accounts with a Good Realistic risk-to-reward ratio. The   Logic in this strategy is the core of its performance , Even with   bad   optimization this strategy will still be very profitable! This strategy   does not use Any High & Risky Methods like Martingale / Grid Syste
AW Smart Grids MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Experts
An automated trading advisor for implementing reversal strategies after market impulse movements. AW Smart Grids is designed to automate trading in situations where the price deviates significantly from the average value and forms a return movement after the impulse ends. The advisor does not follow the market's momentum and does not attempt to enter the market during periods of high activity. Trading decisions are made after assessing the weakening of momentum and the formation of conditions fo
Trion Miner EA MT5
Msyaikhul Umam
Experts
Trion Miner EA MT5 is built based on smart grid averaging hedging system, which has been perfected. If these strategies run individually without any combination of other strategies, it will be very risky. And it will end up blowing out your account. By combining these three strategies and adding a systematic system, we can cover the weakness of each strategy and build a very profitable EA. Trion Miner use multi-currency hedging system that will make the trade always profitable wherever the marke
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Experts
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
An Expert Advisor that operates in times of high contrast, employing the stochastic indicator and the commodity index indicator, using overbought or oversold points or the ADX indication to exit trades. It also features a stop-loss control that operates on a percentage difference in price, with progressive lot scaling as the balance increases, while keeping an eye on the account's margin call. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a go
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
Buyers of this product also purchase
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.56 (9)
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.27 (48)
Experts
No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (36)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (105)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (47)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   + 300 Strategies included and more coming! BONUS : choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES + COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA)
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.42 (149)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (10)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.3 (27)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (136)
Experts
Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (215)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Lizard
Marco Scherer
4.11 (44)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signals - Track real performa
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.5 (18)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $1199 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008
Cortex IDX
Vladimir Mametov
5 (2)
Experts
It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for trading the US30 index. Its trading logic is designed around the dynamic behavior of major stock indices: strong directional movements, intraday pullbacks, and periods of increased volatility. The EA automates trading in an environment where execution speed, discipline, and efficient position management are essential. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controll
Iron Stops
Fajar Dicky Firmansyah
5 (8)
Experts
100K Real Signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2386516 No gimmicks. No empty claims. Iron Stops caters to traders focused on one crucial aspect: consistency . Whether you’re working through a prop challenge or overseeing client funds, this EA keeps within set boundaries and delivers reliable results. Positions close within 36 hours. Run it on a single chart: Simply apply it to XAUUSD using the M30 timeframe. That’s all you need. One chart. One powerful tool. Proper configuration is essen
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (4)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Zoomini
Gennady Sergienko
1.64 (14)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4 (20)
Experts
No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
Vexora sera
Fatima Zohra Ed Dachraoui
5 (2)
Experts
Transparency We believe the best way to evaluate an Expert Advisor is through its real, live trading performance . Live Trading Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2379635?source=Site+Signals+My Technical Support :     https://www.mql5.com/en/users/fatima-zohraed/news                                           Settings Guide     Launched at $199 Now $299 — Only 10 Copies Available Secure your copy at $299 before the next price increase to $399. VEXORA SERA  : The True Power of Professional G
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.37 (30)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (506)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.08 (37)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.42 (31)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 21th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.55 (22)
Experts
UPDATE:  Few Copies Left At Current Price! Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +290% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in vo
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.53 (74)
Experts
Real Trading Account   LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2339082 This EA uses the same logic and execution rules as the verified live signal shown on MQL5.When used with the recommended, optimized settings on a reputable ECN/RAW-spread broker ( e.g., IC Markets or TMGM) , the EA's live trading behavior is designed to closely align with the trade structure and execution characteristics of the live signal. Please note that differences in broker conditions, spreads, executio
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
Experts
Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.17 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.56 (48)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
More from author
Price move robot
Punza Yannick Kakungula
2.33 (3)
Experts
I PRESENT TO YOU THE ROBOT PRICE MOVE IT IS ROBOT FOLLOWS EACH MOVEMENT OF THE PRICE VERY WELL BY PLACING A STOP LOSS AND A TAKE PROFIT FOLLOWING WITH A TRAILLING STOP PERFECT FOR THE PROP FIRM WITH AN OPTION TO PLACE A NUMBER OF STOP LOSS AS THE ROBOT CAN FOLLOW EXAMPLE 5% LOSS TO BE RESPECTED ON EACH TRANSACTION THE ROBOT USES AN INDICATOR THAT FOLLOWS THE PRICE AND THE RSI INDICATOR OVER PERIOD 14 TO LEVEL 30 RECOMMENDATION CURRENCY PAIR: US30, GOLD PERIDO : H1 MINIMUM DEPOSIT: 1000 DO
FREE
GOLD ultra scalper
Punza Yannick Kakungula
Experts
HELLO EVERYONE I PRESENT YOU A ROBOT THAT I NAME GOLD ULTRA SCALPER IT IS ROBOT TRADING GOLD AND NOT ONLY GOLD IT ALSO TRADE OTHER CURRENCY PAIR   STRATEGY: 1. KELTNER CHANNEL ENTRY INDICATOR                                     MY PERIOD: 5                                     ATR PERIOD: 30                                     ATR MULTIPLY: 1                            2. OSCILLATOR OF ROC OUTPUT INDICATOR                                      FIRST ROC PERIOD: 17                                
Filter:
No reviews
Reply to review