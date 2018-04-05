Electonyk HFT
- Experts
-
- Version: 10.1
- Activations: 5
I PRESENT TO YOU THE ELECTRON IS ROBOT A HIGH FREQUENCY ROBOT THAT CAN TRADE THE US30 PAIR IS GOLD
PERIOD:PERIOD 1 MINUTE OR 1 HOUR
THIS ROBOT MUST BE USED TO SET UP A PROP FIRM ACCOUNT AND BE FINANCED
PARAMETER TO ADJUST ON THE ROBOT
STOP LOSS1 SET TO:75
LIMIT TIME RANGE
SIGNAL TIME RANGE FROM:16H30
SIGNAL TIME RANGE TO :20H00
THIS ROBOT SHOULD BE USED ON LOW LATENCY VPS IS A BROKER WITH LOW SPREADS SUCH AS FP MARKET OR IC MARKETS,YOU CAN EDIT TO FIT CERTAIN BROKER