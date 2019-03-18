Oscillator trading signals - это динамический индикатор, определяющий состояние к продолжению тенденции роста или падению цены торгового инструмента и отсечению зон с нежелательной торговлей.

Индикатор состоит из 2 линий осцилляторов. Медленная и быстрая сигнальная линия.

Шкала отображения перевернутая. Зоны вблизи 0 свидетельствуют о тенденции роста цены валютной пары. Зоны -100 свидетельствуют о падении цены валютной пары.

На основном графике в виде стрелок отображается потенциально выгодные точки входа в рынок. Зоны, в которых нежелательная торговля отображается в виде крестиков.

В данном продукте так же добавлена функция отрисовки желательных уровней стоп лосса и тейк профита. Стоп уровни заранее прописываются в параметрах индикатора. Расчет производится в пипсах торгового инструмента.

Вход в рынок осуществляется при открытии бара в момент появления торгового сигнала. Стоп линии так же отсчитываются от цены открытия бара.



Отображение стоп линий по умолчанию отключены. Но всегда есть возможность включить их в параметрах индикатора.

Для вашего удобства добавлен параметр позволяющий задать за сколько прошлых баров делать отрисовку сигнала. По умолчанию стоит за 1000 баров. Параметр равный 0 - отрисует сигналы по всей истории торгового инструмента.

Торговые сигналы:

- сигнал на продажу - быстрая линия находится внизу вблизи -100, медленная линия пересекает сверху вниз значение -20.

- сигнал на покупку - быстрая линия находится внизу вблизи 0, медленная линия пересекает снизу в верх значение -80.

- сигнал нежелательной торговли - разнонаправленные значения быстрой и медленной линии.

Настраиваемый параметры:

calculation slow line - расчет медленной линии

calculation fast line - расчет быстрой линии

rom which bars to receive signals 0 - the whole story - сколько баров отрисовывать торговые сигналы

take profit and stop loss display line - on/off - включит или отключить отражение стоп линий

Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - значение тейк профита в пипсах отсчитанного от открытия бара

Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - значение стоп лосса в пипсах отсчитанного от открытия бара

color arrow buy - цвет сигнала на покупку

color arrow sell - цвет сигнала на продажу

color line sell take profit - цвет линии тейк профита при продаже

color line sell stop loss - цвет линии стоп лосса при продаже

color line buy take profit - цвет линии тейк профита при покупке

color line buy stop loss - цвет линии стоп лосса при покупке

color arrow stop - цвет сигнала о нежелательности торговли

width arrow buy 1...5 - ширина сигнала на покупку

width arrow sell 1...5 - ширина сигнала на продажу

width line sell TP 1...5 - ширина линии тейк профита при продаже

width line sell SL 1...5 - ширина линии стоп лосса при продаже

width line buy TP 1...5 - ширина линии тейк профита при покупке

width line buy SL 1...5 - ширина линии стоп лосса при покупке

width arrow stop 1...5 - ширина сигнала о нежелательности торговли



