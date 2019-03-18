Oscillator trading signals

Oscillator trading signals - это динамический индикатор, определяющий состояние к продолжению тенденции роста или падению цены торгового инструмента и отсечению зон с нежелательной торговлей.

Индикатор состоит из 2 линий осцилляторов. Медленная и быстрая сигнальная линия. 

Шкала отображения перевернутая. Зоны вблизи 0 свидетельствуют о тенденции роста цены валютной пары. Зоны -100 свидетельствуют о падении цены валютной пары.

На основном графике в виде стрелок отображается потенциально выгодные точки входа в рынок. Зоны, в которых нежелательная торговля отображается в виде крестиков. 

В данном продукте так же добавлена функция отрисовки желательных уровней стоп лосса и тейк профита. Стоп уровни заранее прописываются в параметрах индикатора. Расчет производится в пипсах торгового инструмента.

Вход в рынок осуществляется при открытии бара в момент появления торгового сигнала. Стоп линии так же отсчитываются от цены открытия бара.

Отображение стоп линий по умолчанию отключены. Но всегда есть возможность включить их в параметрах индикатора. 

Для вашего удобства добавлен параметр позволяющий задать за сколько прошлых баров делать отрисовку сигнала. По умолчанию стоит за 1000 баров. Параметр равный 0 - отрисует сигналы по всей истории торгового инструмента.

Торговые сигналы:

- сигнал на продажу - быстрая линия находится внизу вблизи -100, медленная линия пересекает сверху вниз значение -20. 

- сигнал на покупку  - быстрая линия находится внизу вблизи 0, медленная линия пересекает снизу в верх значение -80. 

- сигнал нежелательной торговли - разнонаправленные значения быстрой и медленной линии.

Настраиваемый параметры:

  • calculation slow line - расчет медленной линии
  • calculation fast line  - расчет быстрой линии
  • rom which bars to receive signals 0 - the whole story - сколько баров отрисовывать торговые сигналы
  • take profit and stop loss display line - on/off - включит или отключить отражение стоп линий
  • Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - значение тейк профита в пипсах отсчитанного от открытия бара
  • Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - значение стоп лосса в пипсах отсчитанного от открытия бара
  • color arrow buy - цвет сигнала на покупку
  • color arrow sell - цвет сигнала на продажу
  • color line sell take profit - цвет линии тейк профита при продаже
  • color line sell stop loss - цвет линии стоп лосса при продаже
  • color line buy take profit - цвет линии тейк профита при покупке
  • color line buy stop loss - цвет линии стоп лосса при покупке
  • color arrow stop - цвет сигнала о нежелательности торговли
  • width arrow buy 1...5 - ширина сигнала на покупку
  • width arrow sell 1...5 - ширина сигнала на продажу
  • width line sell TP 1...5 - ширина линии тейк профита при продаже
  • width line sell SL 1...5 - ширина линии стоп лосса при продаже
  • width line buy TP 1...5 - ширина линии тейк профита при покупке
  • width line buy SL 1...5 - ширина линии стоп лосса при покупке
  • width arrow stop 1...5 - ширина сигнала о нежелательности торговли

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Indicators
CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
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MACD Filter
Evgeny Raspaev
Indicators
MACD Filter Introducing MACD Filter – a fresh take on the beloved MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator, developed specifically for the MetaTrader 5 platform. By applying the Fisher Transform for filtering and refining data, MACD Filter creates smoother lines, eliminating noise and providing clearer signals. Fisher Transform Filtering: Normalizes and smooths MACD data. This leads to smooth, less chaotic lines compared to traditional MACD, reducing false signals and simplifying
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Trade in trend
Evgeny Raspaev
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Indicators
Индикатор Trade in trend предназначен для торговли по тренду. Сила тренда определяется шириной линии. Узкая линия - начало или конец тренда. Широкая линия свидетельствует о высокой силе тренда. Резкая смена ширины линии свидетельствует, с большой вероятностью, об окончании тенденции. Сигналы индикатора Не против покупки: переход с красной линии в белую цена отразилась от белой линии индикатора цена находится выше белой линии индикатора Не против продажи:  переход с белой линии в красную цена отр
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Envelopes gaussian
Evgeny Raspaev
Indicators
Индикатор Envelopes gaussian  - это стандартный  Envelopes  с обработкой фильтром Гаусса. Преимущество данного индикатора в меньшем запаздывание от стандартного индикатора.   Входные параметры: Period - период индикатора по умолчанию 14 Deviation - ширина канала по умолчанию 0.1 Shift - смещение индикаторных линий от цены в барах. По умолчанию 0 Индикатор пригоден для использования в советниках Буфер 0 — верхняя линия индикатора; Буфер 1 — нижняя линия индикатора;
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Follow the trend
Evgeny Raspaev
Indicators
Trend indicator with a confirmation signal. A histogram is plotted at the bottom of the chart with a signal strength of 1 to 2 for a buy signal and -1 to -2 for a sell signal. The indicator applies to all periods of the chart and to all currency pairs. On the main chart, arrows are drawn signaling entry into the transaction. The info panel with at the price of entry into the transaction current price profit in points information on the current signal - purchase or sale. The indicator is set to
Supply and demand
Evgeny Raspaev
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Indicators
The indicator shows supply and demand degenerated through tick volume. The red line is the supply line. The blue line is the demand line. The green line is the total volume line.  Typical situations of indicator readings: red is higher than blue - supply is higher than demand - the price is falling. blue is higher than red - demand is higher than supply - the price is growing. the red and blue lines tend to go down, but the blue is above the red - demand prevails, the price rises, but vola
Indicator summary
Evgeny Raspaev
Indicators
Indicator Summary The indicator dashboard displays values and trading actions, as well as provides a summary of trading actions based on 11 built-in indicators. Built-in Indicators: RSI (Relative Strength Index)   - A crossover from the overbought zone downwards is a sell signal. A crossover from the oversold zone upwards is a buy signal. When fluctuating in the zone between overbought and oversold, the signal is formed depending on the value's position relative to 50. Above 50 indicates a buy,
First trend PRO
Evgeny Raspaev
Indicators
A trend indicator that is suitable for both novice and professional traders. The indicator's algorithm filters out minor price fluctuations while highlighting the main trend movements. First trend PRO is suitable for inexperienced traders. The indicator shows entry points and the current direction of price movement. Thanks to this, you will always be aware of the current market situation. Advantages of First trend PRO: First trend PRO is suitable for all MetaTrader 5 symbols: currencies, metals,
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