Oscillator trading signals
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Oscillator trading signals - это динамический индикатор, определяющий состояние к продолжению тенденции роста или падению цены торгового инструмента и отсечению зон с нежелательной торговлей.
Индикатор состоит из 2 линий осцилляторов. Медленная и быстрая сигнальная линия.
Шкала отображения перевернутая. Зоны вблизи 0 свидетельствуют о тенденции роста цены валютной пары. Зоны -100 свидетельствуют о падении цены валютной пары.
На основном графике в виде стрелок отображается потенциально выгодные точки входа в рынок. Зоны, в которых нежелательная торговля отображается в виде крестиков.
В данном продукте так же добавлена функция отрисовки желательных уровней стоп лосса и тейк профита. Стоп уровни заранее прописываются в параметрах индикатора. Расчет производится в пипсах торгового инструмента.
Вход в рынок осуществляется при открытии бара в момент появления торгового сигнала. Стоп линии так же отсчитываются от цены открытия бара.
Отображение стоп линий по умолчанию отключены. Но всегда есть возможность включить их в параметрах индикатора.
Для вашего удобства добавлен параметр позволяющий задать за сколько прошлых баров делать отрисовку сигнала. По умолчанию стоит за 1000 баров. Параметр равный 0 - отрисует сигналы по всей истории торгового инструмента.
Торговые сигналы:
- сигнал на продажу - быстрая линия находится внизу вблизи -100, медленная линия пересекает сверху вниз значение -20.
- сигнал на покупку - быстрая линия находится внизу вблизи 0, медленная линия пересекает снизу в верх значение -80.
- сигнал нежелательной торговли - разнонаправленные значения быстрой и медленной линии.
Настраиваемый параметры:
- calculation slow line - расчет медленной линии
- calculation fast line - расчет быстрой линии
- rom which bars to receive signals 0 - the whole story - сколько баров отрисовывать торговые сигналы
- take profit and stop loss display line - on/off - включит или отключить отражение стоп линий
- Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - значение тейк профита в пипсах отсчитанного от открытия бара
- Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips) - значение стоп лосса в пипсах отсчитанного от открытия бара
- color arrow buy - цвет сигнала на покупку
- color arrow sell - цвет сигнала на продажу
- color line sell take profit - цвет линии тейк профита при продаже
- color line sell stop loss - цвет линии стоп лосса при продаже
- color line buy take profit - цвет линии тейк профита при покупке
- color line buy stop loss - цвет линии стоп лосса при покупке
- color arrow stop - цвет сигнала о нежелательности торговли
- width arrow buy 1...5 - ширина сигнала на покупку
- width arrow sell 1...5 - ширина сигнала на продажу
- width line sell TP 1...5 - ширина линии тейк профита при продаже
- width line sell SL 1...5 - ширина линии стоп лосса при продаже
- width line buy TP 1...5 - ширина линии тейк профита при покупке
- width line buy SL 1...5 - ширина линии стоп лосса при покупке
- width arrow stop 1...5 - ширина сигнала о нежелательности торговли