Dragon Scalping

Dragon Scalping

New EA with my new strategy. This is fully automated EA. Ask me for set files.


Recommendations

  • EA Settings: Use default settings or set files.
  • Symbol: EURUSD or any
  • Time Frame: 1M, 5M.
  • Brokers: ECN brokers, low spread/commission, 1:500 leverage OR more.
  • Minimum Deposit: $500 USD.

USE PROPER MONEY MANAGEMENT CONTINUOUSLY WITHDRAW PROFITS.


Settings

  • LowLevel
  • HighLevel
  • PipStep
  • Lots
  • Multiply
  • TakeProfit
  • MaxOrders
  • FAST
  • SLOW
  • MagicNumber

#ViralEA #NoLoss

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4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro is a system for recovering drawdowns from other advisors or from manually opened orders. RM Pro has the ability to automatically dynamically adjust. The trader needs to select the risk level and the advisor will work in fully automatic mode. Can work in drawdown recovery mode and standby mode! If another advisor generates a drawdown, RM Pro will disable it, lock the position and start the process of restoring the deposit using partial closures. In its trading, the advisor u
More from author
BuySell Indicator
Chathusanka Yamasinghe
Indicators
This indicator shows the trend reversing point to get correct order. Red arrow and blue arrow help you to place your order. But we recommend take first signal from 1H or 4H higher time frame then go to smaller time frame 5M or 15M time frame and wait for same signal from Higher time frame then place your order. You can set the gap between candle and arrow. This is testing indicator.
Primer Scalper EA
Chathusanka Yamasinghe
Experts
Primer Scalper I'm not a Professional product developer. But my EA works Really great. Sometimes this EA might not properly work on strategy testers. So don't rely on strategy tester results. No News filter added to this free version. Check Signals- https://www.mql5.com/en/signals/483091 (Subscribe to Signals for Best Results) General Recommendations The minimum deposit is 100 USD, the recommended timeframe is 1h. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast V
Blow your account
Chathusanka Yamasinghe
Experts
Trading Hours:     useTradingHours = false; - if it is true, the system opens trades only in defined time;     StartTime = "06:00"; - start time of trading;     StopTime = "18:00"; - end time of trading;     GMT_Offset = 0; - GMT offset;mnvnmkvbb Trading Days:     Monday = true;     Tuesday = true;     Wednesday = true;     Thursday = true;     Friday = true;     Saturday = true;     Sunday = true; View settings:     showMenu = true; - if true, EA shows on graph information about open trade
Ultimate Price Predictor
Chathusanka Yamasinghe
Indicators
Ultimate Price Predictor (Trade like a pro) Message Me Immediately After Purchase For Installation Help and Strategy This is an arrow indicator that shows precise price reversals. A great arsenal to add to any chart. Ultimate Price Predictor points price reversals with high degree of accuracy and it is great for scalping on the 5min time frame, Or swing trading on the 1hr time frame. Buy and sell arrows are shown on the chart as for entry signals. They do not repaint. *Great For Scalping *Grea
Big Drawdown Swap Hunter
Chathusanka Yamasinghe
Experts
Hello guys, This is my New EA. You can try this. But first note few things.  This EA has high risk, high drawdown. So your deposit should be large enough to use this EA.  This EA use only pending orders. No complex strategy. Only use this EA for positive swap charge trades . Because some orders must hold for long term for hit TP. Use minimum lot size(0.01) to trades and use a trading account that can open 1000 open position or more. minimum deposit 10000USD or if you use cent account you can sta
Dollar Hunter
Chathusanka Yamasinghe
Experts
Dear Traders it's happy to launch this EA much as possible.  You can use various settings on this EA to maximize the profits. 100USD is enough for safe trading with small lot sizes. Enjoy the EA. Dollars will come to your hand. Feel free to ask any thing about the EA.  You can choose several modes to trading activities. Safe trading is included to the EA.  Your Equity is on safe hand with this EA.
Trade Zone Unlimited
Chathusanka Yamasinghe
Experts
The EA strategy is based on  Zone Recovery , with simple inputs. - This EA is only using pending orders to execute the trades. - Using trailing stop and take profit levels to secure the profits. When you back testing the EA most of the time it might end up in losses. This happens because we must active the EA on London and New York time. Other trading sessions will make you lose. So keep manually filter the time. Update will available soon for the time filtering option.   Features The advantage
No Way Home
Chathusanka Yamasinghe
Experts
This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included   and more coming! Super fast profit gaining EA.  Recommended equity Min 100USD Try demo version before use in real account.    For more info on the bonus scheme, contact me in private message! Traders who value clear entries Phases of increased volatility Markets that often move sideways
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