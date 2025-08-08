Dragon Scalping
- Experts
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- Version: 15.2
- Updated: 8 August 2025
- Activations: 5
Dragon Scalping
New EA with my new strategy. This is fully automated EA. Ask me for set files.
Recommendations
- EA Settings: Use default settings or set files.
- Symbol: EURUSD or any
- Time Frame: 1M, 5M.
- Brokers: ECN brokers, low spread/commission, 1:500 leverage OR more.
- Minimum Deposit: $500 USD.
USE PROPER MONEY MANAGEMENT CONTINUOUSLY WITHDRAW PROFITS.
Settings
- LowLevel
- HighLevel
- PipStep
- Lots
- Multiply
- TakeProfit
- MaxOrders
- FAST
- SLOW
- MagicNumber
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