Gold Reapers MT4

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歡迎來到黃金收割者！

該 EA 以非常成功的 goldcarpaly 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。

EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。

所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。

該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。  

黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。

系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！


回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。 

該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使用了多個價格反饋，似乎沒有什麼能夠使其失敗。

沒有「神經網路/機器學習人工智慧/ChatGPT/量子電腦/完美直線回測」的銷售對話，而是一個真實而誠實的交易系統，基於經過驗證的開發和即時執行方法。

作為一名開發人員，我在創建自動交易系統方面擁有超過 15 年的經驗。 我知道什麼有潛力，什麼沒有。 我創建了誠實的系統，像回測一樣進行交易的機率最高，而不會作弊。

用戶請注意：

儘管 EA 對黃金都運行相似的策略，但彼此之間的相關性實際上非常低。 

同時運行兩個 EA 甚至會顯示出更強勁的成長，而最大回撤保持大致相同，甚至在某些設定中下降！ （見截圖）

有關同時運行兩者的設置的指導，請透過私訊與我聯繫。


主要特徵：

  • 非常易於使用：安裝在圖表上，並設定您首選的最大允許回撤。 EA 將全自動決定交易頻率和手數 
  • 無網格/無鞅/無風險管理
  • XAUUSD 的完整歷史數據取得了良好的結果
  • 道具公司易於使用
  • 最低帳戶餘額：500$


回測： 

只需使用預設設定在 XAUUSD 上運行，或根據您的喜好變更允許的最大回撤。 您也可以手動更改交易頻率以查看不同的結果


設定:

在 XAUUSD 上運行並設定您的交易頻率（預設為自動）以及您首選的最大允許提款。

或根據您的喜好手動設定交易頻率


參數：

  • ShowInfoPanel  -> 在圖表上顯示資訊面板 
  • 調整資訊面板大小 -> 如果是 4K 顯示，請將值設為“2”
  • 在測試期間更新資訊面板 -> 停用以加快回測速度
  • 交易頻率 ：允許您使用 EA 的不同設置，從非常保守的交易頻率到極端的交易頻率。 預設情況下，它設定為“自動”，這意味著它將使用帳戶餘額和最大允許提款來確定交易頻率。   使用“StartLots”時，您還必須手動設定交易頻率！
  • 最大允許點差 ：掛單允許的最大點差
  • 星期五停止時間 -> 如果您不想在週末保留交易，請設定 0 到 23 之間的值。（25 表示「停用」）
  • SetSL_TP_After_Entry  -> 僅當您的經紀商不允許帶有 SL 和 TP 的掛單時才啟用
  • 使用虛擬到期 -> 僅當您的經紀商不允許有到期日期的掛單時才啟用
  • 隨機化 -> 這將使入場、出場和 TrailingSL 值稍微隨機化，以便同一經紀商的多個用戶會有一些不同的交易。 對支柱公司也有好處。 好的價值是“50”
  • BaseMagicNumber  -> 將用於所有策略的基本 magicnumber
  • 交易評論 -> 用於交易的評論
  • 手數計算方法 -> 在這裡您決定如何計算手數：固定手數（使用 StartLots），或使用“最大允許總回撤”
  • Startlots  -> 當選擇該選項時，設定固定手數的值。 當使用其他 2 個選項中的任何一個進行手數計算時，此參數將用作“最小手數”
  • 最大允許回撤 -> 首選最大允許總回撤（以% 為單位）。 然後 EA 將根據 EA 的歷史最大 DD 確定手數
  • 設定最大每日回撤 -> 您可以在此設定允許的最大每日回撤（以% 為單位）。 如果達到，EA 將關閉所有交易和掛單，並等待第二天。 這對於自營公司很有用
  • 使用淨值而不是餘額 -> 使用帳戶的淨值來計算所有手數值
  • OnlyUp  -> 這將防止損失後手數減少（損失後更積極但恢復更快）


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MILCH COW HEDGE V1.12 EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Testing expert during the period from 01.01.2016 until 09.12.2016 profit doubled four times to account Experts interface allows the user to directly trading open order
Wise Scalper
Ilya Fomin
Experts
This is an optimized and ready-to-use automated trading system. A market entry is performed at a certain time on a quiet market. When certain conditions are met, a trade is closed. As a rule, a profit is small. The EA features SL to manage losses. The EA is recommended for use on currency pairs and M5 timeframe. Before using on a live account, it is recommended to test the EA in the strategy tester in the terminal. The EA operation requires a broker with minimum spread and minimum or no commissi
Forebot
Marek Kvarda
Experts
This robot uses a custom hidden oscillating indicator and also analyzes the market response. It traded mostly at the time of higher volatility. It works with several pending orders with different size of volume and their position actively modifies. It uses advanced money management. TradingMode setting can also meet the conditions FIFO. It is successful in different markets and different timeframes. Best results are achieves with a broker with the spread to 5 points on EURUSD. Is necessary a br
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experts
Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
Goliath EA
Anvar Gadadov
1 (3)
Experts
I present you the Goliath scalping Expert Advisor. The trade operations are performed according to a certain algorithm. Only one order can be opened on one financial instrument at a time. Also, Stop Loss and Take Profit are always set when opening orders. Timeframe: M5 Parameters Lot - specified lot value of a trading position Risk - automated calculation per deal StopLoss - maximum allowed loss level TakeProfit - maximum profit value StartHour - trading start time, hours StartMinute - trading
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experts
Note : the spread value,  the broker's slippage and the VPS speed affect the Expert Advisor trading results. Recommendations: gold with spread up to 3, USDJPY with spread up to 1.7, EURUSD with spread up to 1.5. Results will be better with better conditions. The Ping value between VPS and the broker server should be below 10 ms. In addition, the smaller the broker's stop-level requirement, the better; 0 is the best. The Expert Advisor is based on a breakthrough system and carefully controls all
More from author
GlodWinner
Jia Jie Tian
Experts
GLOD Winner EA is the most efficient EA on the market. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and predicting situations. When applied to trading in
Rockman
Jia Jie Tian
Experts
IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and Manual Guide to set up EA. I spent a lot of time and effort to make this software sophisticated with possibilities of high potential returns while keeping the drawdown below 20%. The algorithms of the robot provide investors of any level of training with an investment opportunity that is both safe and aggressive. Golden Coup EA imitating the work of the brain, capable of learning and adapting to changing conditions and
BlueWhale
Jia Jie Tian
Experts
我花了很多时间和精力使这个软件变得复杂，具有高潜在回报的可能性，同时将回撤保持在 20% 以下（标准手数） 蓝鲸EA 模仿在合适的触发机制上进行网格运算，做到了单量平衡的基础上确保了收益，平衡了风险。 在平衡了最大回撤的基础上，尽可能的增加创收，使得损益比可以被接受，而在利润的回报上显得十分客观。 如购买请第一时间与我联系，设置参数等细节，我看到会及时回复，谢谢，关乎到系统的综合参数对应标的的调整 如购买请第一时间与我联系，设置参数等细节，我看到会及时回复，谢谢 ， 关乎到系统的综合参数对应标的的调整 如购买请第一时间与我联系，设置参数等细节，我看到会及时回复，谢谢， 关乎到系统的综合参数对应标的的调整 此外，所有原始信息都可以按任意比例组合。 EA 包含自适应市场算法，它使用价格行为模式和标准交易指标。
RENKOincrease
Jia Jie Tian
Indicators
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