Origin of the universe

交易是一门艺术，本EA基于 Book of changes series 产品的迭代开发，

天地万物都处在永不停息的发展之中，其阐述的就是这个“

自然而然

” 的规律。这规律揭示了整个宇宙的特性，囊括了天地间所有事物的属性。

因此，作者通过双均线的赋值，找寻阴阳变换的规律，以此贴近市场的走势，在区间内博弈求利，大道至简。本EA前期基于欧美货币对

（EURUSD）

市场进行的数据调研分析，因此，购买后请使用于欧美货币对（EURUSD），不要使用于其他货币对及交易品类，后续会陆续推出其他相应版本，大家可以持续关注。在下载后，界面可以进行调节手数以及参数设置，大家根据提示的最佳赋值填写即可，不要轻易尝试改变，最后建议仓位为一万美金。如有疑问，可以与作者留言，感谢支持！附：

“易”，一是“

变易

”、二是“

简易

”、三是“

不易

”。变易，指变化之道，万事万物时时刻刻都在变化。简易，一阴一阳，囊括了万种事物之理；有天就有地，有上就有下，有前就有后，都是相反相成，对立统一。不易，虽世间的事物错综复杂，变化多端，但是有一样东西永远不变的，那就是规律；天地运行，四季轮换，寒暑交替，冬寒夏热，月盈则亏，日午则偏，物极必反，这便是规律。万事万物的发展皆有“

定数

”与“

变数

”，定数有规可循而变数无规可循；定数中含有变数，变数中又含有定数，无论定数还是变数其大局皆不变。