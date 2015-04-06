Boleta Brasileira B3

Boleta para operações Long & Short na bolsa Brasileira B3 para operações em ações, mini-indice e mini-dolar com lotes ajustaveis;

Possui botões de COMPRA, VENDA e FECHAR TODAS AS OPERAÇÕES;

Podem ser definidos Ganhos (TakeProfit) e perdas (StopLoss), além do controle do StopMóvel (configuravel);

É possível determinar quantidade de operações por dia;

Existe um painel informativo com lucro ou prejuízo diário.






É possível determinar os horários de início e término das operações quando selecionado opção para Day Trade. 

A boleta pode iniciar e terminar as operações automaticamente baseado em horários.

Podem ser definidos altos de Ganho (TP) e perdas (SL) em percentual (%).

Basta clicar em apenas 1 botão para a operação ser realizada.

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