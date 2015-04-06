Boleta Brasileira B3

Boleta para operações Long & Short na bolsa Brasileira B3 para operações em ações, mini-indice e mini-dolar com lotes ajustaveis;

Possui botões de COMPRA, VENDA e FECHAR TODAS AS OPERAÇÕES;

Podem ser definidos Ganhos (TakeProfit) e perdas (StopLoss), além do controle do StopMóvel (configuravel);

É possível determinar quantidade de operações por dia;

Existe um painel informativo com lucro ou prejuízo diário.






É possível determinar os horários de início e término das operações quando selecionado opção para Day Trade. 

A boleta pode iniciar e terminar as operações automaticamente baseado em horários.

Podem ser definidos altos de Ganho (TP) e perdas (SL) em percentual (%).

Basta clicar em apenas 1 botão para a operação ser realizada.

Рекомендуем также
Server Clock
Flavio Javier Jarabeck
5 (5)
Утилиты
Many friends asked me for a simple, non-obtrusive, resource-friendly clock to track the time during their trades. It seems pretty obvious, but it is a must-have for those trading the market manually, waiting for the Market News, or just to visually know what time it is... Trading is an absorbing endeavor! So, here it is... Totally configurable, including Font Type, Font Size and Chart Location: Upper Left/Center/Right OR Lower Left/Center/Right, with a little twist of adjusting the Offset, just
FREE
Symbol Watermark
Flavio Javier Jarabeck
4.6 (15)
Утилиты
Another request from my brotherhood was putting the name of the Symbol being seen - a little bigger - on the Chart, just to get sure that they are seeing the correct one... Mistakes pay a high price on the market... It is a very effective, and almost resource-null-consuming indicator that displays the current Symbol Name and Timeframe in almost any position of your Chart, with any color, and any Font Size... And also you can change the divisor character that is presented between the Symbol Name
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Индикаторы
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Quantitative Candlesticks Qstick
Flavio Javier Jarabeck
4 (2)
Индикаторы
Qstick is a way to objectively quantify candlestick analysis and improve the interpretation of candlestick patterns. Qstick was developed by Tushar Chande and published in his book " The New Technical Trader - Boost Your Profit by Plugging Into the Latest Indicators (1994) ". Qstick is built based on a moving average of the difference between the Open and Close prices. The basis of the idea is that the Opening and Closing prices are the heart of candlestick analysis. We strongly recommend the re
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Easy VWAP
Luca Spinello
Индикаторы
VWAP Indicator, the short form of Volume Weighted Average Price, is similar to a moving average but takes into consideration the tick volume of the candles. The indicator calculates the moving average multiplying the price of each candle for the tick volume in the candle. Said calculation weighs with more significance price where more transactions were made. Features: Visual styling customizable Period customizable Ease of use
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Индикаторы
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
Big Player Candles
Flavio Javier Jarabeck
4.91 (23)
Индикаторы
If you heard about The Wyckoff Method, Volume Spread Analysis, etc... You are probably searching for the candlestick indicator that shows you the Volume spread all over the current bar, signaling every types of market status... You can control the several Market Levels with custom colors... It is up to you to decide how to use it. Our job is provide you with the indicator... If you like this indicator, all I am asking is a little Review (not a Comment, but a REVIEW! )...    This will mean A LO
FREE
Weis Waves RSJ
JETINVEST
4.64 (11)
Индикаторы
The Weis Waves RSJ Indicator sums up volumes in each wave. This is how we receive a bar chart of cumulative volumes of alternating waves. Namely the cumulative volume makes the Weis wave charts unique. It allows comparing the relation of the wave sequence characteristics, such as correspondence of the applied force (expressed in the volume) and received result (the price progress). If you still have questions, please contact me by direct message:  https://www.mql5.com/en/users/robsjunqueira/
FREE
VWAP Simple
Deibson Carvalho
4.24 (29)
Индикаторы
Средневзвешенная по объему цена аналогична скользящей средней, за исключением того, что объем включен для взвешивания средней цены за период. Средневзвешенная по объему цена [VWAP] - это динамическое средневзвешенное значение, предназначенное для более точного отражения истинной средней цены ценной бумаги за определенный период. Математически VWAP - это сумма денег (т. Е. Объем х цена), деленная на общий объем в любой временной интервал, обычно с рынка, открытого для рынка. VWAP отражает рын
FREE
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Индикаторы
Weis Waves — это технический индикатор, разработанный Дэвидом Вайсом и основанный на принципах Ричарда Вайкоффа. В отличие от традиционного объема, который отображается бар за баром, Weis Waves накапливает объем в «волнах» роста или падения, начиная новый отсчёт при изменении направления цены. Этот метод позволяет трейдеру ясно увидеть реальную силу движения рынка , поскольку каждая волна отражает интенсивность объема, стоящего за серией свечей. Основные особенности: Группировка объема в волн
FREE
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Индикаторы
WA_PV_BOX_EFFORT X РЕЗУЛЬТАТ для MT5 Индикатор WAPV Box Effort x Result входит в группу индикаторов пакета (Wyckoff Academy Wave Market). Индикатор WAPV Box Effort x Result для MT5 поможет вам определить цену и объем. Его прочтение состоит в том, чтобы помочь идентифицировать усилие x результат. в волнах, созданных графиком. Индикатор WAPV Box Effort x Result для MT5, когда поле зеленого цвета, означает, что объем соответствует спросу, а когда поле красного цвета. объем в пользу предложения. Чем
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Индикаторы
Simple Vwap with the daily, weekly and monthly VWAP is the abbreviation for   volume-weighted average price , which is a technical analysis tool that shows the ratio of an asset's price to its total trade volume. It provides traders and investors with a measure of the average price at which a stock is traded over a given period of time. How it's used Identify entry and exit points:   Traders can use VWAP to determine when to buy or sell an asset.   Understand price trends :  Traders can use V
FREE
Simple Midas
Jean Jacques Huve Ribeiro
5 (3)
Индикаторы
Initiated in 1995 by the physicist and technical analyst Paul Levine, PhD, and subsequently developed by Andrew Coles, PhD, and David Hawkins in a series of articles and the book MIDAS Technical Analysis: A VWAP Approach to Trading and Investing in Today's Markets.Latterly, several important contributions to the project, including new MIDAS curves and indicators, have been made by Bob English, many of them published in the book.
FREE
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
5 (3)
Утилиты
Бесплатный индикатор для MetaTrader 5, отображающий оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Разработан для трейдеров, которым важны точность и своевременность. Этот легкий и полностью настраиваемый инструмент улучшает ваш трейдинг. Прост в установке, совместим со всеми активами, рынками и таймфреймами, предоставляя обновления в реальном времени для принятия лучших решений.
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Индикаторы
Totally linked to the result of a movement and the duration he had. Its height records how many ticks the asset walked during a given movement, its width shows us the duration that movement had. Its configuration must be in line with the Weis Wave Indicator configuration to observe the movement force and can indicate a possible accumulation or distribution of the movement;
FREE
MACD Mago Trader
Flavio Javier Jarabeck
4.5 (4)
Индикаторы
For those traders and students who follow the famous brazilian trader Igor Rodrigues (Mago Trader) here it is another tool he uses: a 2-line MACD specially set with Phi ratios. This MACD is packed with a twist: a Filling Area , to easily and visually spot the corresponding trend on the chart. Obviously, you can turn On and Off this filling feature. If you don't know Igor Rodrigues and you are a brazilian trader and student, just google for him... Very simple and useful indicator. If you are loo
FREE
Grafico da Media
Marcio Sales Santana
Индикаторы
grafico de media os dados são exibidos pela media aritimetica dos negocios realizados, evitando as distorções dos outros graficos. A forma de operação e pela busca de padrões. o parametro e para reduzir as distorções, diminuindo as interferências, quanto menor for o valor mais alinhado o grafico fica. ativos mais lentos são o ideal, atualmente estou usando no dollar canadense.
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Индикаторы
Aggression Volume Indicator is the kind of indicator that is rarely found in the MQL5 community because it is not based on the standard Volume data provided by the Metatrader 5 platform. It requires the scrutiny of all traffic Ticks requested on the platform... That said, Aggression Volume indicator requests all Tick Data from your Broker and processes it to build a very special version of a Volume Indicator, where Buyers and Sellers aggressions are plotted in a form of Histogram. Additionally,
FREE
Forex17 Clock
Robinson Alves Lemos
Утилиты
Forex17 Clock — это лёгкий и минималистичный утилитарный инструмент для MetaTrader 5, предназначенный для отображения времени серверa брокера и/или времени, скорректированного пользователем, непосредственно на графике. Цель продукта — предоставлять чёткую и точную временную информацию без вмешательства в графический анализ, сохраняя график чистым и функциональным. Часы отображаются непосредственно на графике с использованием только текста, без панелей, фона, рамок или навязчивых визуальных элеме
FREE
XbigCandleFibo
Alex Sandro Aparecido
Индикаторы
This indicator marks the 50% mark of each candle. It will help you make profitable scalping trades. If the next candle opens above the 50% mark of the previous candle, you should open a BUY position, and if the next candle opens below the 50% mark of the previous candle, you should open a SELL position. This strategy is very profitable. To make the most of it, keep an eye on the candle contexts on the left. Good luck!
FREE
Smart Zones V1
Esmelindro Gedeao Rios Jacobsen
Индикаторы
SMART ZONES is an advanced institutional indicator for MetaTrader 5 designed for traders who want to identify real market decision zones with precision and clarity. The indicator automatically plots: Previous day high Previous day low 50% range level POC (Point of Control) based on highest traded volume Main institutional value zones SMART ZONES helps traders identify: liquidity areas institutional defense zones possible reversals true breakouts market balance levels price acceptance and rejecti
FREE
Onyx FVG Pro
Thirawut Detbangoon
Индикаторы
Onyx FVG Pro Умная торговая система на основе структуры рынка и Fair Value Gap для MetaTrader 5 1. Модуль определения структуры рынка (Market Structure Engine) Автоматически определяет ключевые изменения структуры рынка, включая CHoCH (Change of Character) и BOS (Break of Structure) , используя продвинутую логику Swing High/Low. Это гарантирует торговлю строго по текущему тренду. 2. Динамическое определение FVG (с авто-заполнением) Сканирует и строит высоковероятные зоны Fair Value Ga
FREE
TradeVision Pro
Ian Nganga Comba
Эксперты
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro Панель аналитики и мониторинга торгового счета MT5 TradeVisonPro Forex Analyzer Pro — это решение для анализа торговли и мониторинга счетов, разработанное для пользователей MetaTrader 5. Продукт организует торговые данные MT5 в структурированной веб-панели, позволяя трейдерам просматривать информацию о счете, контролировать открытые позиции, анализировать историю торговли, отслеживать стратегии, вести торговый журнал и изучать статистику эффективности. TradeVison
FREE
M5 Wormhole Scalper Indicator
Scott Adam Meldrum
Индикаторы
Индикатор временных рамок Wormhole для MetaTrader 5 (MT5) — это не просто еще один инструмент для торговли, это ваше конкурентное преимущество на финансовых рынках. Разработанный как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров, Wormhole изменяет подход к анализу данных и принятию решений, помогая вам всегда быть на шаг впереди. Почему вам нужен (бесплатный) индикатор Wormhole Перехитрите конкурентов: Возможность отображать две временные рамки на одном графике одновременно означает, что
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.67 (6)
Индикаторы
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Индикаторы
Friend of the Trend: Ваш Трекер Трендов Освойте рынок с помощью Friend of the Trend — индикатора, который упрощает анализ трендов и помогает определить лучшие моменты для покупки, продажи или ожидания. С интуитивно понятным и визуально привлекательным дизайном, Friend of the Trend анализирует движения цен и предоставляет четкие сигналы через цветной гистограмму: Зеленые полосы : Указывают на восходящий тренд, сигнализируя о возможностях для покупки. Красные полосы : Предупреждают о нисходящем тр
FREE
VWAP Edge Pro
Krzysztof Karleszko
4.5 (2)
Индикаторы
VWAP Edge Pro is a Volume Weighted Average Price indicator for MetaTrader 5 that combines session VWAP, rolling VWAPs, standard deviation bands, daily volume profile, and a live signal reading panel in a single indicator. VWAP (Volume Weighted Average Price) calculates the average price of an instrument weighted by volume. It resets at the start of each session and is used by many intraday traders as a reference for fair value. Price above VWAP suggests buyers are in control. Price below VWAP s
FREE
Phoenix Delta Volume
Nigel Nii Darku Narnor Darko
Индикаторы
This is the Phoenix Institutional SMC Dashboard (Emerald-Teal Edition). It is engineered to provide retail traders with the same "Volume-at-Price" clarity used by institutional desks. Below is a full breakdown of the benefits, the high-confluence logic for entries, and how to manage your trades using the current visual engine. Strategic Benefits to the User Sentiment over Price: Most indicators only look at where the price is. This dashboard tells you how much effort (Volume Delta) was required
FREE
FVGs
Andrii Hurin
5 (10)
Индикаторы
Простой индикатор, который автоматически выделяет все образующиеся на графике FVG, а также FVG на истории. Есть возможность выбрать цвета для FVG разного направления (лонг или шорт), выбор временого промежутка, выбор цвета средней линии, а также можно выбрать удалять ли заполненные FVG или оставлять их на графике (опция полезна для проведения бэктеста). Индикатор станет незаменим для тех, кто торгует по концепции Smart Money, ICT или просто иcпользует паттерн FVG в своей торговле.
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (668)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
Утилиты
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Скачать пробную версию приложения для демонстрационного аккаунта: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750864 . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим р
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegram прямо в ваш счёт MetaTrader 5 . Поддерживаются как публичные, так
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Утилиты
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier автоматически копирует торговые сигналы из ваших Telegram-каналов напрямую в MetaTrader 5. Никаких ботов, никаких браузерных расширений, никакого ручного копирования. Вы получаете сигнал в Telegram, и советник открывает сделку на вашем терминале за несколько секунд. Продукт включает два компонента: приложение для Windows, которое слушает ваши Telegram-каналы, и этот советник, который исполняет сигналы на терминале MT5. Также доступна версия для MT4. Руководст
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Утилиты
Профессиональный копировщик сделок для MetaTrader 5 Быстрый, профессиональный и надежный копировщик сделок для MetaTrader . COPYLOT позволяет копировать сделки Forex между терминалами MT4 и MT5 с поддержкой счетов Hedge и Netting . Версия COPYLOT для MT5 поддерживает: - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting Версия MT4 Полное описание + DEMO + PDF Как купить Как установить Как получить файлы жур
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.75 (16)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% !    Всего $30 вместо $50 за бессрочную версию!   Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22/08 HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! полное описание    ::    demo-версия    ::   60-sec-video-description Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Утилиты
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
Утилиты
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. АКЦИЯ - Если вы уже приобрели "Trade copier MT5", вы можете получить "Trade copier MT4" бесплатно (для копирования MT4 > MT5 и MT4 < MT5). Для получения более подробной информации об условиях, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщени
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
Утилиты
Telegram To MT5 — копировщик сигналов Превратите торговые сигналы из ваших Telegram-каналов в реальные ордера MT5 — автоматически, на любом количестве счетов, с полным контролем над риском и правилами. Telegram To MT5 связывает VIP / сигнальные каналы, на которые вы уже подписаны в Telegram, с вашим терминалом MetaTrader 5. Бесплатное приложение-компаньон для ПК читает сообщения (даже из каналов, которые не допускают ботов), а этот советник исполняет их на вашем счёте — применяя ваши настройки р
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Утилиты
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
5 (2)
Утилиты
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
Утилиты
Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Утилиты
Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Другие продукты этого автора
Flash counter
Renato Aparecido Braguini
Утилиты
Contador de tempo que iniciará outro candle. Este indicador conta o tempo que falta para terminal um candle e iniciar outro, funciona em qualquer tempo gráfico. Em seus parametros de configurações permite alterar o tamanho e a cor da fonte da letra. Gratis para teste por 15 dias. Contador de tempo do candle. Permite alterar o tamanho e a cor da letra. Após baixar o contador de tempo de candle Flash arraste para o gráfico, configure o tamanho da fonte desejado e as cores preferidas.
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв