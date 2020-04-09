Flash counter
- Utilities
- Renato Aparecido Braguini
- Version: 1.0
Contador de tempo que iniciará outro candle.
Este indicador conta o tempo que falta para terminal um candle e iniciar outro, funciona em qualquer tempo gráfico.
Em seus parametros de configurações permite alterar o tamanho e a cor da fonte da letra.
Gratis para teste por 15 dias.
Contador de tempo do candle.
Permite alterar o tamanho e a cor da letra.
Após baixar o contador de tempo de candle Flash arraste para o gráfico,
configure o tamanho da fonte desejado e as cores preferidas.