Flash counter

Contador de tempo que iniciará outro candle.

Este indicador conta o tempo que falta para terminal um candle e iniciar outro, funciona em qualquer tempo gráfico.

Em seus parametros de configurações permite alterar o tamanho e a cor da fonte da letra.

Gratis para teste por 15 dias.

Contador de tempo do candle.

Permite alterar o tamanho e a cor da letra.

Após baixar o contador de tempo de candle Flash arraste para o gráfico,

configure o tamanho da fonte desejado e as cores preferidas.

