Auto Gold Signal Telegram Bot

Auto Gold Signals Telegram Bot – French Edition

Automatisez entièrement votre canal Telegram de signaux Gold

Auto Gold Signals Telegram Bot – French Edition est un Expert Advisor MetaTrader 5 développé pour automatiser entièrement la publication de vos signaux de trading XAUUSD (Gold) sur Telegram.

Conçu pour les traders, fournisseurs de signaux, influenceurs Trading et gestionnaires de communautés Telegram, le bot détecte automatiquement les opérations exécutées sur votre compte MetaTrader 5 et publie instantanément toutes les informations importantes directement dans votre canal ou groupe Telegram.

Grâce à son fonctionnement entièrement automatique, vous n’avez plus besoin de publier manuellement vos signaux ou vos résultats. Votre communauté reçoit toutes les informations importantes en temps réel.


Publication instantanée des nouveaux signaux

À chaque ouverture d’une nouvelle position sur le Gold (XAUUSD), le bot publie automatiquement un message professionnel contenant toutes les informations essentielles du trade.

Chaque signal comprend automatiquement :

• Symbole tradé

• Type d’ordre (BUY ou SELL)

• Prix d’entrée

• Niveau du Stop Loss

• Niveau du Take Profit

• Heure d’ouverture de la position

Les informations sont envoyées instantanément afin que votre communauté soit informée dès l’ouverture du trade.


Suivi automatique des modifications du trade

Le bot surveille en permanence les positions ouvertes.

Si votre Expert Advisor ou si vous-même modifiez une position en cours, le bot détecte automatiquement ces changements et publie une nouvelle notification Telegram.

Les modifications prises en charge comprennent notamment :

• Modification du Stop Loss

• Modification du Take Profit

Vos abonnés disposent ainsi toujours des informations les plus récentes concernant le signal.


Publication automatique des résultats

Lorsque la position est clôturée, le bot publie automatiquement un rapport complet du trade.

Chaque résultat affiche notamment :

• Résultat du trade (Take Profit ou Stop Loss)

• Heure d’ouverture

• Heure de fermeture

• Nombre de points gagnés ou perdus

Les performances de chaque signal sont ainsi communiquées de manière claire et transparente à votre communauté.


Rapports automatiques des performances

Le bot génère automatiquement des rapports statistiques sans aucune intervention manuelle.

Les rapports disponibles sont :

• Rapport hebdomadaire

• Rapport mensuel

• Rapport annuel

Chaque rapport est publié automatiquement sur votre canal Telegram à la fin de la période correspondante.


Statistiques détaillées

Chaque rapport contient automatiquement :

✅ Nombre total de trades

✅ Nombre de Take Profit

✅ Nombre de Stop Loss

✅ Winrate

✅ Nombre total de points gagnés

✅ Nombre total de points perdus

✅ Résultat global de la période

✅ Date de début et de fin de la période analysée

Toutes les statistiques sont calculées automatiquement à partir des opérations réalisées.


Messages automatiques personnalisables

Le bot permet d’ajouter un message personnalisé à la fin de chaque rapport.

Vous pouvez personnaliser indépendamment :

• Le rapport hebdomadaire

• Le rapport mensuel

• Le rapport annuel

Vous êtes ainsi libre d’ajouter un message de remerciement, une information destinée à votre communauté ou toute autre communication de votre choix.


Conçu pour le Gold (XAUUSD)

Cette version a été spécialement développée pour les traders spécialisés sur le Gold (XAUUSD).

Elle est idéale pour les créateurs de contenu souhaitant automatiser la publication de leurs signaux Gold et offrir un suivi professionnel à leur communauté Telegram.


Les principaux avantages

✔ Publication automatique des nouveaux signaux

✔ Envoi instantané des informations de trading

✔ Détection automatique des modifications du Stop Loss et du Take Profit

✔ Publication automatique des résultats des trades

✔ Rapports hebdomadaires, mensuels et annuels

✔ Calcul automatique du Winrate

✔ Calcul automatique des Take Profit et Stop Loss

✔ Calcul automatique des points gagnés et perdus

✔ Affichage des heures d’ouverture et de fermeture des positions

✔ Messages personnalisables pour chaque rapport

✔ Interface entièrement en français

✔ Fonctionnement entièrement automatique

✔ Compatible MetaTrader 5


Version française

Cette édition est entièrement en français et a été pensée pour offrir une présentation claire, professionnelle et simple d’utilisation aux traders francophones utilisant MetaTrader 5 et Telegram.

Guide d’installation

L’installation de Auto Gold Signals Telegram Bot – French Edition est simple et rapide.

Étape 1 – Copier le fichier

Copiez le fichier EX5 dans le dossier suivant :

MetaTrader 5 → MQL5 → Experts

Puis redémarrez MetaTrader 5 si celui-ci était déjà ouvert.


Étape 2 – Ouvrir MetaTrader 5

Lancez MetaTrader 5 et ouvrez un graphique XAUUSD (Gold).

Le bot est spécialement conçu pour fonctionner sur le Gold.


Étape 3 – Lancer le bot

Depuis le Navigateur de MetaTrader 5 :

Navigateur → Experts → Auto Gold Signals Telegram Bot

Glissez simplement le bot sur le graphique.


Étape 4 – Autoriser les Expert Advisors

Lors de l’ouverture des paramètres :

✅ Activez Autoriser le trading algorithmique.

Vérifiez également que le bouton AutoTrading de MetaTrader 5 est activé.


Étape 5 – Configurer Telegram

Renseignez les informations suivantes dans les paramètres du bot :

Bot Token Telegram

Chat ID de votre groupe ou canal Telegram

Ces informations permettent au bot de communiquer directement avec votre canal Telegram.


Étape 6 – Vérifier la connexion

Une fois le bot lancé avec les paramètres correctement renseignés, il se connecte automatiquement à Telegram.

Aucune autre intervention n’est nécessaire.


Fonctionnement

À partir de ce moment :

✅ Chaque nouvelle position ouverte sur le Gold (XAUUSD) est envoyée automatiquement sur Telegram.

✅ Toute modification du Stop Loss ou du Take Profit est détectée et publiée automatiquement.

✅ À la clôture du trade, le résultat est envoyé automatiquement avec :

  • Type de clôture (Take Profit ou Stop Loss)
  • Heure d’ouverture
  • Heure de fermeture
  • Nombre de points gagnés ou perdus


Rapports automatiques

Le bot publie automatiquement :

• Rapport hebdomadaire

• Rapport mensuel

• Rapport annuel

Chaque rapport contient notamment :

• Nombre total de trades

• Nombre de Take Profit

• Nombre de Stop Loss

• Winrate

• Total des points gagnés

• Total des points perdus

• Résultat global de la période

• Dates du rapport

• Message automatique personnalisable

Aucune manipulation n’est nécessaire : les rapports sont générés et publiés automatiquement.


Compatibilité

Le bot est compatible avec :

✔ MetaTrader 5

✔ Comptes Démo

✔ Comptes Réels

✔ Expert Advisors et trading manuel sur XAUUSD (Gold)


Recommandations

Pour un fonctionnement optimal :

  • Vérifiez que votre connexion Internet est active.
  • Assurez-vous que MetaTrader 5 reste ouvert ou fonctionne sur un VPS si vous souhaitez une publication continue.
  • Contrôlez que votre Bot Token et votre Chat ID sont correctement renseignés.
  • https://api.telegram.org doit être ajouté aux URL WebRequest autorisées.

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4.78 (23)
Utilities
This product filters   all expert advisors and manual charts   during news time.  It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system   that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase   The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from her
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Utilities
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Utilities
EASY Insight AIO – All-In-One Power for AI-Driven Trading Want to skip the setup and start scanning the entire market – Forex, Gold, Crypto, Indices, and even Stocks – in seconds? EASY Insight AIO is the complete plug-and-play solution for AI-powered trade analysis. It includes all core Stein Investments indicators built-in and automatically exports clean, structured CSV files – perfect for backtesting, AI prompts, and live market decision-making. No need to install or configure indicators manu
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (10)
Utilities
Telegram to MT5: The Ultimate Signal Copying Solution Simplify your trading with Telegram to MT5, the modern tool that copies trading signals directly from Telegram channels and chats to your MetaTrader 5 platform, without the need for DLLs. This powerful solution ensures precise signal execution, extensive customization options, saves time, and boosts your efficiency. [ Instructions and DEMO ] [ FAQ ] [ How atach logs properly ] [ Settings descrition ] Key Features Direct Telegram API Integrati
News Filter EA
Rashed Samir
5 (1)
Utilities
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version Ma
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
Utilities
Seconds Chart is a unique tool for creating second-based charts in MetaTrader 5 . With Seconds Chart , you can construct charts with timeframes set in seconds, providing unparalleled flexibility and precision in analysis that is unavailable with standard minute or hourly charts. For example, the S15 timeframe indicates a chart with candles lasting 15 seconds. You can use any indicators and Expert Advisors that support custom symbols. Working with them is just as convenient as on standard charts.
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Dimitri Patrick A Daumerie
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This indicator detects two classic reversal candlestick patterns — Pin Bar and Engulfing — and marks them with a simple up/down arrow. Detection is fully customizable: enable either or both patterns, adjust wick/body ratios and the minimum candle size (ATR-based, so it adapts automatically to any symbol or timeframe). Its main feature is that it’s 100% non-repainting. The arrow on the currently forming candle is provisional and may adjust while that candle is still open — that’s just live pri
FREE
Market profile session 3
Dimitri Patrick A Daumerie
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Market Profile Sessions — Session-Based Volume Profile with POC & Value Area Market Profile Sessions builds a color-coded volume profile histogram on your chart, with the Point of Control (POC) and Value Area (VAH/VAL) calculated for each trading session. Key Features • Separate profile, POC and Value Area for Asian, London and New York sessions, each in its own color • Composite mode for a single profile over the full lookback period • Adjustable resolution, lookback period, Value Area %, se
Fibo zone manuel
Dimitri Patrick A Daumerie
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Fibo Zones Manual — Manual Fibonacci with Buy/SL/TP Zones Fibo Zones Manual is a fully manual Fibonacci tool — drag the two points to your swing high/low, exactly like the native MT5 Fibonacci retracement. On top of it, the indicator draws three colored zones directly on the chart: entry zone (Buy/Sell), SL zone, and TP zone, each with the exact price displayed. Key Features • Manual placement, drag-and-drop like the native tool • Colored zones (entry, SL, TP), fully adjustable • Price and pe
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