Auto Gold Signal Telegram Bot

Auto Gold Signals Telegram Bot – French Edition

Automatisez entièrement votre canal Telegram de signaux Gold

Auto Gold Signals Telegram Bot – French Edition est un Expert Advisor MetaTrader 5 développé pour automatiser entièrement la publication de vos signaux de trading XAUUSD (Gold) sur Telegram.

Conçu pour les traders, fournisseurs de signaux, influenceurs Trading et gestionnaires de communautés Telegram, le bot détecte automatiquement les opérations exécutées sur votre compte MetaTrader 5 et publie instantanément toutes les informations importantes directement dans votre canal ou groupe Telegram.

Grâce à son fonctionnement entièrement automatique, vous n’avez plus besoin de publier manuellement vos signaux ou vos résultats. Votre communauté reçoit toutes les informations importantes en temps réel.





Publication instantanée des nouveaux signaux

À chaque ouverture d’une nouvelle position sur le Gold (XAUUSD), le bot publie automatiquement un message professionnel contenant toutes les informations essentielles du trade.

Chaque signal comprend automatiquement :

• Symbole tradé

• Type d’ordre (BUY ou SELL)

• Prix d’entrée

• Niveau du Stop Loss

• Niveau du Take Profit

• Heure d’ouverture de la position

Les informations sont envoyées instantanément afin que votre communauté soit informée dès l’ouverture du trade.





Suivi automatique des modifications du trade

Le bot surveille en permanence les positions ouvertes.

Si votre Expert Advisor ou si vous-même modifiez une position en cours, le bot détecte automatiquement ces changements et publie une nouvelle notification Telegram.

Les modifications prises en charge comprennent notamment :

• Modification du Stop Loss

• Modification du Take Profit

Vos abonnés disposent ainsi toujours des informations les plus récentes concernant le signal.





Publication automatique des résultats

Lorsque la position est clôturée, le bot publie automatiquement un rapport complet du trade.

Chaque résultat affiche notamment :

• Résultat du trade (Take Profit ou Stop Loss)

• Heure d’ouverture

• Heure de fermeture

• Nombre de points gagnés ou perdus

Les performances de chaque signal sont ainsi communiquées de manière claire et transparente à votre communauté.





Rapports automatiques des performances

Le bot génère automatiquement des rapports statistiques sans aucune intervention manuelle.

Les rapports disponibles sont :

• Rapport hebdomadaire

• Rapport mensuel

• Rapport annuel

Chaque rapport est publié automatiquement sur votre canal Telegram à la fin de la période correspondante.





Statistiques détaillées

Chaque rapport contient automatiquement :

✅ Nombre total de trades

✅ Nombre de Take Profit

✅ Nombre de Stop Loss

✅ Winrate

✅ Nombre total de points gagnés

✅ Nombre total de points perdus

✅ Résultat global de la période

✅ Date de début et de fin de la période analysée

Toutes les statistiques sont calculées automatiquement à partir des opérations réalisées.





Messages automatiques personnalisables

Le bot permet d’ajouter un message personnalisé à la fin de chaque rapport.

Vous pouvez personnaliser indépendamment :

• Le rapport hebdomadaire

• Le rapport mensuel

• Le rapport annuel

Vous êtes ainsi libre d’ajouter un message de remerciement, une information destinée à votre communauté ou toute autre communication de votre choix.





Conçu pour le Gold (XAUUSD)

Cette version a été spécialement développée pour les traders spécialisés sur le Gold (XAUUSD).

Elle est idéale pour les créateurs de contenu souhaitant automatiser la publication de leurs signaux Gold et offrir un suivi professionnel à leur communauté Telegram.





Les principaux avantages

✔ Publication automatique des nouveaux signaux

✔ Envoi instantané des informations de trading

✔ Détection automatique des modifications du Stop Loss et du Take Profit

✔ Publication automatique des résultats des trades

✔ Rapports hebdomadaires, mensuels et annuels

✔ Calcul automatique du Winrate

✔ Calcul automatique des Take Profit et Stop Loss

✔ Calcul automatique des points gagnés et perdus

✔ Affichage des heures d’ouverture et de fermeture des positions

✔ Messages personnalisables pour chaque rapport

✔ Interface entièrement en français

✔ Fonctionnement entièrement automatique

✔ Compatible MetaTrader 5





Version française

Cette édition est entièrement en français et a été pensée pour offrir une présentation claire, professionnelle et simple d’utilisation aux traders francophones utilisant MetaTrader 5 et Telegram.

Guide d’installation

L’installation de Auto Gold Signals Telegram Bot – French Edition est simple et rapide.

Étape 1 – Copier le fichier

Copiez le fichier EX5 dans le dossier suivant :

MetaTrader 5 → MQL5 → Experts

Puis redémarrez MetaTrader 5 si celui-ci était déjà ouvert.





Étape 2 – Ouvrir MetaTrader 5

Lancez MetaTrader 5 et ouvrez un graphique XAUUSD (Gold).

Le bot est spécialement conçu pour fonctionner sur le Gold.





Étape 3 – Lancer le bot

Depuis le Navigateur de MetaTrader 5 :

Navigateur → Experts → Auto Gold Signals Telegram Bot

Glissez simplement le bot sur le graphique.





Étape 4 – Autoriser les Expert Advisors

Lors de l’ouverture des paramètres :

✅ Activez Autoriser le trading algorithmique.

Vérifiez également que le bouton AutoTrading de MetaTrader 5 est activé.





Étape 5 – Configurer Telegram

Renseignez les informations suivantes dans les paramètres du bot :

• Bot Token Telegram

• Chat ID de votre groupe ou canal Telegram

Ces informations permettent au bot de communiquer directement avec votre canal Telegram.





Étape 6 – Vérifier la connexion

Une fois le bot lancé avec les paramètres correctement renseignés, il se connecte automatiquement à Telegram.

Aucune autre intervention n’est nécessaire.





Fonctionnement

À partir de ce moment :

✅ Chaque nouvelle position ouverte sur le Gold (XAUUSD) est envoyée automatiquement sur Telegram.

✅ Toute modification du Stop Loss ou du Take Profit est détectée et publiée automatiquement.

✅ À la clôture du trade, le résultat est envoyé automatiquement avec :

Type de clôture (Take Profit ou Stop Loss)

Heure d’ouverture

Heure de fermeture

Nombre de points gagnés ou perdus





Rapports automatiques

Le bot publie automatiquement :

• Rapport hebdomadaire

• Rapport mensuel

• Rapport annuel

Chaque rapport contient notamment :

• Nombre total de trades

• Nombre de Take Profit

• Nombre de Stop Loss

• Winrate

• Total des points gagnés

• Total des points perdus

• Résultat global de la période

• Dates du rapport

• Message automatique personnalisable

Aucune manipulation n’est nécessaire : les rapports sont générés et publiés automatiquement.





Compatibilité

Le bot est compatible avec :

✔ MetaTrader 5

✔ Comptes Démo

✔ Comptes Réels

✔ Expert Advisors et trading manuel sur XAUUSD (Gold)





Recommandations

Pour un fonctionnement optimal :