Auto Gold Signal Telegram Bot

Auto Gold Signals Telegram Bot – French Edition

Automatisez entièrement votre canal Telegram de signaux Gold

Auto Gold Signals Telegram Bot – French Edition est un Expert Advisor MetaTrader 5 développé pour automatiser entièrement la publication de vos signaux de trading XAUUSD (Gold) sur Telegram.

Conçu pour les traders, fournisseurs de signaux, influenceurs Trading et gestionnaires de communautés Telegram, le bot détecte automatiquement les opérations exécutées sur votre compte MetaTrader 5 et publie instantanément toutes les informations importantes directement dans votre canal ou groupe Telegram.

Grâce à son fonctionnement entièrement automatique, vous n’avez plus besoin de publier manuellement vos signaux ou vos résultats. Votre communauté reçoit toutes les informations importantes en temps réel.


Publication instantanée des nouveaux signaux

À chaque ouverture d’une nouvelle position sur le Gold (XAUUSD), le bot publie automatiquement un message professionnel contenant toutes les informations essentielles du trade.

Chaque signal comprend automatiquement :

• Symbole tradé

• Type d’ordre (BUY ou SELL)

• Prix d’entrée

• Niveau du Stop Loss

• Niveau du Take Profit

• Heure d’ouverture de la position

Les informations sont envoyées instantanément afin que votre communauté soit informée dès l’ouverture du trade.


Suivi automatique des modifications du trade

Le bot surveille en permanence les positions ouvertes.

Si votre Expert Advisor ou si vous-même modifiez une position en cours, le bot détecte automatiquement ces changements et publie une nouvelle notification Telegram.

Les modifications prises en charge comprennent notamment :

• Modification du Stop Loss

• Modification du Take Profit

Vos abonnés disposent ainsi toujours des informations les plus récentes concernant le signal.


Publication automatique des résultats

Lorsque la position est clôturée, le bot publie automatiquement un rapport complet du trade.

Chaque résultat affiche notamment :

• Résultat du trade (Take Profit ou Stop Loss)

• Heure d’ouverture

• Heure de fermeture

• Nombre de points gagnés ou perdus

Les performances de chaque signal sont ainsi communiquées de manière claire et transparente à votre communauté.


Rapports automatiques des performances

Le bot génère automatiquement des rapports statistiques sans aucune intervention manuelle.

Les rapports disponibles sont :

• Rapport hebdomadaire

• Rapport mensuel

• Rapport annuel

Chaque rapport est publié automatiquement sur votre canal Telegram à la fin de la période correspondante.


Statistiques détaillées

Chaque rapport contient automatiquement :

✅ Nombre total de trades

✅ Nombre de Take Profit

✅ Nombre de Stop Loss

✅ Winrate

✅ Nombre total de points gagnés

✅ Nombre total de points perdus

✅ Résultat global de la période

✅ Date de début et de fin de la période analysée

Toutes les statistiques sont calculées automatiquement à partir des opérations réalisées.


Messages automatiques personnalisables

Le bot permet d’ajouter un message personnalisé à la fin de chaque rapport.

Vous pouvez personnaliser indépendamment :

• Le rapport hebdomadaire

• Le rapport mensuel

• Le rapport annuel

Vous êtes ainsi libre d’ajouter un message de remerciement, une information destinée à votre communauté ou toute autre communication de votre choix.


Conçu pour le Gold (XAUUSD)

Cette version a été spécialement développée pour les traders spécialisés sur le Gold (XAUUSD).

Elle est idéale pour les créateurs de contenu souhaitant automatiser la publication de leurs signaux Gold et offrir un suivi professionnel à leur communauté Telegram.


Les principaux avantages

✔ Publication automatique des nouveaux signaux

✔ Envoi instantané des informations de trading

✔ Détection automatique des modifications du Stop Loss et du Take Profit

✔ Publication automatique des résultats des trades

✔ Rapports hebdomadaires, mensuels et annuels

✔ Calcul automatique du Winrate

✔ Calcul automatique des Take Profit et Stop Loss

✔ Calcul automatique des points gagnés et perdus

✔ Affichage des heures d’ouverture et de fermeture des positions

✔ Messages personnalisables pour chaque rapport

✔ Interface entièrement en français

✔ Fonctionnement entièrement automatique

✔ Compatible MetaTrader 5


Version française

Cette édition est entièrement en français et a été pensée pour offrir une présentation claire, professionnelle et simple d’utilisation aux traders francophones utilisant MetaTrader 5 et Telegram.

Guide d’installation

L’installation de Auto Gold Signals Telegram Bot – French Edition est simple et rapide.

Étape 1 – Copier le fichier

Copiez le fichier EX5 dans le dossier suivant :

MetaTrader 5 → MQL5 → Experts

Puis redémarrez MetaTrader 5 si celui-ci était déjà ouvert.


Étape 2 – Ouvrir MetaTrader 5

Lancez MetaTrader 5 et ouvrez un graphique XAUUSD (Gold).

Le bot est spécialement conçu pour fonctionner sur le Gold.


Étape 3 – Lancer le bot

Depuis le Navigateur de MetaTrader 5 :

Navigateur → Experts → Auto Gold Signals Telegram Bot

Glissez simplement le bot sur le graphique.


Étape 4 – Autoriser les Expert Advisors

Lors de l’ouverture des paramètres :

✅ Activez Autoriser le trading algorithmique.

Vérifiez également que le bouton AutoTrading de MetaTrader 5 est activé.


Étape 5 – Configurer Telegram

Renseignez les informations suivantes dans les paramètres du bot :

Bot Token Telegram

Chat ID de votre groupe ou canal Telegram

Ces informations permettent au bot de communiquer directement avec votre canal Telegram.


Étape 6 – Vérifier la connexion

Une fois le bot lancé avec les paramètres correctement renseignés, il se connecte automatiquement à Telegram.

Aucune autre intervention n’est nécessaire.


Fonctionnement

À partir de ce moment :

✅ Chaque nouvelle position ouverte sur le Gold (XAUUSD) est envoyée automatiquement sur Telegram.

✅ Toute modification du Stop Loss ou du Take Profit est détectée et publiée automatiquement.

✅ À la clôture du trade, le résultat est envoyé automatiquement avec :

  • Type de clôture (Take Profit ou Stop Loss)
  • Heure d’ouverture
  • Heure de fermeture
  • Nombre de points gagnés ou perdus


Rapports automatiques

Le bot publie automatiquement :

• Rapport hebdomadaire

• Rapport mensuel

• Rapport annuel

Chaque rapport contient notamment :

• Nombre total de trades

• Nombre de Take Profit

• Nombre de Stop Loss

• Winrate

• Total des points gagnés

• Total des points perdus

• Résultat global de la période

• Dates du rapport

• Message automatique personnalisable

Aucune manipulation n’est nécessaire : les rapports sont générés et publiés automatiquement.


Compatibilité

Le bot est compatible avec :

✔ MetaTrader 5

✔ Comptes Démo

✔ Comptes Réels

✔ Expert Advisors et trading manuel sur XAUUSD (Gold)


Recommandations

Pour un fonctionnement optimal :

  • Vérifiez que votre connexion Internet est active.
  • Assurez-vous que MetaTrader 5 reste ouvert ou fonctionne sur un VPS si vous souhaitez une publication continue.
  • Contrôlez que votre Bot Token et votre Chat ID sont correctement renseignés.
  • https://api.telegram.org doit être ajouté aux URL WebRequest autorisées.

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Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
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Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
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The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
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Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
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Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
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Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
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Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
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Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
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Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
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Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Active Lines
Yury Kulikov
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Внимание :  Демо-версию для ознакомления и тестирования можно скачать здесь .  Демо-версия не позволяет совершать торговые операции и может быть запущена только на одном графике. Active Lines - мощный профессиональный инструмент для работы с линиями на графике. Active Lines предоставляет широкий набор действий для событий, связанных с пересечением ценой линий. Например: оповестить, открыть/модифицировать/закрыть позицию, разместить/удалить отложенные ордера. Active Lines позволяет к одной линии
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
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"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
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Signal TradingView to MT5 Pro Automator Мгновенное профессиональное исполнение между TradingView и MetaTrader 5 Автоматизируйте свою торговую стратегию с помощью самого надежного моста связи между алертами TradingView и реальным исполнением в MT5. Разработанный для трейдеров, которым требуются скорость, гибкость и безупречное управление рисками, этот советник (Expert Advisor) превращает любое сообщение с алертом в точный рыночный или лимитный ордер. ПРЕИМУЩЕСТВА И СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Универсальный д
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Reversal pattern signals
Dimitri Patrick A Daumerie
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This indicator detects two classic reversal candlestick patterns — Pin Bar and Engulfing — and marks them with a simple up/down arrow. Detection is fully customizable: enable either or both patterns, adjust wick/body ratios and the minimum candle size (ATR-based, so it adapts automatically to any symbol or timeframe). Its main feature is that it’s 100% non-repainting. The arrow on the currently forming candle is provisional and may adjust while that candle is still open — that’s just live pri
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Market Profile Sessions — Session-Based Volume Profile with POC & Value Area Market Profile Sessions builds a color-coded volume profile histogram on your chart, with the Point of Control (POC) and Value Area (VAH/VAL) calculated for each trading session. Key Features • Separate profile, POC and Value Area for Asian, London and New York sessions, each in its own color • Composite mode for a single profile over the full lookback period • Adjustable resolution, lookback period, Value Area %, se
Fibo zone manuel
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Fibo Zones Manual — Manual Fibonacci with Buy/SL/TP Zones Fibo Zones Manual is a fully manual Fibonacci tool — drag the two points to your swing high/low, exactly like the native MT5 Fibonacci retracement. On top of it, the indicator draws three colored zones directly on the chart: entry zone (Buy/Sell), SL zone, and TP zone, each with the exact price displayed. Key Features • Manual placement, drag-and-drop like the native tool • Colored zones (entry, SL, TP), fully adjustable • Price and pe
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