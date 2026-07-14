VolumaticVIDYA
- Indicators
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- Version: 1.10
- Updated: 14 July 2026
- Activations: 5
Volumatic VIDYA [RaysFX] è un indicatore tecnico avanzato per MetaTrader 5 progettato per identificare con precisione la direzione del trend, la volatilità del mercato e le aree chiave di liquidità istituzionale basate sui volumi.
L'indicatore si basa sul celebre algoritmo VIDYA (Variable Index Dynamic Average), una media mobile esponenziale dinamica che adatta automaticamente il proprio fattore di smoothing alla volatilità corrente del mercato calcolata tramite il CMO (Chande Momentum Oscillator). A questa solida struttura sono state integrate bande dinamiche basate sull'ATR, un sistema intelligente di tracciamento dei Pivot di Liquidità e un pannello fluttuante in tempo reale del delta volumetrico.
🚀 Caratteristiche Chiave
- Algoritmo VIDYA Ottimizzato: Adattamento istantaneo della media mobile alle fasi di trend forte e di congestione (range), riducendo i falsi segnali tipici delle medie mobili tradizionali.
- Bande ATR e Rilevamento Trend: Calcolo dinamico delle bande esterne per innescare i segnali di inversione del trend in base alla reale volatilità dello strumento.
- Ombreggiatura Dinamica Intelligente (Shadow): Riempimento sfumato ed elegante tra la linea VIDYA e il prezzo medio ( hl2 ). Il colore dell'ombra si adatta in tempo reale al colore di sfondo del tuo grafico (scuro o chiaro) attenuandosi all'85% per garantire una pulizia visiva di livello premium.
- Segnali di Cambio Trend: Visualizzazione immediata di frecce grafiche (▲ e ▼) non ridisegnanti (no-repaint) ad ogni inversione confermata del trend.
- Tracciamento della Liquidità (Pivot Supporto/Resistenza): Monitoraggio in tempo reale dei livelli di Pivot storici e dei prezzi di reazione dei mercati. Quando il prezzo infrange uno di questi livelli entro 50 candele, l'indicatore mostra un simbolo ◉ e il volume medio di rottura abbreviato (es. 250K, 1.2M).
- Pannello Volumetrico Fluttuante e Delta: Un rettangolo informativo moderno posizionato a destra della candela sotto il prezzo Ask corrente. Mostra in tempo reale il volume accumulato dei compratori (Buy), dei venditori (Sell) e la percentuale esatta del Delta Volume per monitorare la dominance del mercato. Il pannello scivola via e scompare automaticamente quando scorri lo storico per mantenere pulito il grafico.
🔧 Parametri di Input
1. Parametri VIDYA
- Lunghezza VIDYA ( InpVidyaLength ) (Default: 10): Il periodo di calcolo per il filtro esponenziale della media VIDYA.
- Momento VIDYA ( InpVidyaMomentum ) (Default: 20): Il periodo del Chande Momentum Oscillator (CMO) utilizzato come modulatore della volatilità.
- Distanza Bande ( InpBandDistance ) (Default: 2.0): Moltiplicatore dell'ATR a 200 periodi per determinare la larghezza del canale e le soglie di rottura del trend.
- Prezzo Sorgente ( InpAppliedPrice ) (Default: Close): Il prezzo applicato per i calcoli dell'indicatore (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted).
2. Colori e Stile
- Colore Trend Rialzista ( InpUpColor ) (Default: Aqua/Turchese): Colore per la linea VIDYA rialzista, le frecce Buy, i cerchi di liquidità e la shadow rialzista.
- Colore Trend Ribassista ( InpDnColor ) (Default: Rosso/Fucsia): Colore per la linea VIDYA ribassista, le frecce Sell, i cerchi di liquidità e la shadow ribassista.
- Ombreggiatura Sfondo ( InpShadow ) (Default: True): Abilita o disabilita il riempimento sfumato sul grafico.
- Colore Testo Volume ( InpTextColor ) (Default: Light Gray): Colore del testo per i valori di volume sulle linee di liquidità.
- Mostra Linee Liquidità ( InpShowLiquidityLines ) (Default: False): Se impostato su true , disegna le linee orizzontali di supporto/resistenza attive sui pivot. Se false , le linee rimangono invisibili per non sporcare il grafico, ma i label ◉ e il volume compariranno comunque all'incrocio del prezzo.
3. Posizione Pannello
- Barre a destra della candela ( InpBarsRight ) (Default: 2): Spazio orizzontale in barre per posizionare il pannello a destra del prezzo.
- Punti sotto Ask ( InpPtsBelowAsk ) (Default: 2): Spazio verticale in punti per posizionare il pannello al di sotto del prezzo di Ask attuale.
- Larghezza Pannello ( InpWidth ) (Default: 150): Larghezza del rettangolo del pannello in pixel.
- Altezza Pannello ( InpHeight ) (Default: 70): Altezza del rettangolo del pannello in pixel.
- Colore Sfondo Pannello ( InpBgColor ) (Default: Dark Petrol): Il colore di sfondo del pannello informativo.
- Colore Bordo Pannello ( InpBorderColor ) (Default: Petrol): Il colore del bordo del pannello informativo.
📈 Consigli per l'Uso nel Trading
- Rilevamento del Trend: Utilizza la colorazione della linea VIDYA e la direzione del canale per filtrare la direzione delle tue operazioni. Opera in BUY solo quando la VIDYA è verde/azzurra e in SELL quando è fucsia/rossa.
- Crossover e Frecce: Le frecce indicano il cambio strutturale del trend a lungo termine. Sono ideali come segnale di ingresso o come filtro di direzione per le tue strategie algoritmiche o manuali.
- Livelli di Liquidità e Reazione Volumetrica: Presta attenzione ai simboli ◉ che compaiono sul grafico. Indicano che un livello storico di liquidità (un vecchio massimo o minimo) è stato colpito con forza. La cifra indicata accanto al cerchio (es. 1.5M ) rappresenta la forza volumetrica del break: volumi molto alti indicano potenziali rotture strutturali o inversioni repentine.
- Dominance del Delta Volume: Guarda il pannello fluttuante in tempo reale. Un Delta Volume fortemente positivo (es. +15%) conferma una solida dominance dei compratori (pressione rialzista), ideale per mantenere a mercato i tuoi trade long.