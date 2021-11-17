EMA Cross Alert
- Indicators
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Suriya ThammalungkaI am developer System Trading and EA Programming from Thailand
- Version: 1.20
- Updated: 17 November 2021
- Activations: 10
EMA Cross Alert is a signal indicator based on exponential moving average crossover.
It will alert signal with audio or pop up on chart when 2 periods EMA cross above/below for Buy/Sell.
It easy use.
Help to your system trading. You can customize period of EMA for crossing alert signal, if you want.
And You can ON/OFF audio alert. Indicator can use every currency pairs and every broker.
Features
- Period1: Short moving averages
- Period2: Long moving averages
- Audible_Alerts : ON/OFF audio alert on chart