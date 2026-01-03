Arrow Drawing Tool
- Utilities
- Mikhail Ostashov
- Version: 1.0
Индикатор "Стрелки" (Arrow Drawing Tool)
Краткое описание:
Удобный инструмент для рисования стрелок на графике с помощью кнопки и мыши. Позволяет визуально отмечать направления движения цены, уровни поддержки/сопротивления и важные ценовые зоны.
Основные возможности:
- Простое управление - кнопка "Стрелка" для активации режима рисования
- Автоматическая окраска - зеленые стрелки для движения вверх, красные для движения вниз
- Настраиваемый дизайн - регулируемая длина и угол наконечника стрелки
- Горячая клавиша - клавиша X для переключения фиксации масштаба графика 1:1
- Сохранение на графике - все нарисованные стрелки остаются после перезагрузки терминала
Как использовать:
- Нажмите кнопку "Стрелка" (кнопка станет зеленой с текстом "Рисую")
- Кликните на начальную точку стрелки
- Переместите мышь и кликните на конечную точку
- Стрелка автоматически создается с правильным цветом и наконечником
Настройки:
- Цвета линий (вверх/вниз)
- Размер и угол наконечника стрелки
- Позиция и внешний вид кнопки управления
Идеально подходит для: технического анализа, обучения, создания торговых планов, разметки графиков.