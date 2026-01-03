Arrow Drawing Tool

Индикатор "Стрелки" (Arrow Drawing Tool)

Краткое описание:

Удобный инструмент для рисования стрелок на графике с помощью кнопки и мыши. Позволяет визуально отмечать направления движения цены, уровни поддержки/сопротивления и важные ценовые зоны.

Основные возможности:

  • Простое управление - кнопка "Стрелка" для активации режима рисования
  • Автоматическая окраска - зеленые стрелки для движения вверх, красные для движения вниз
  • Настраиваемый дизайн - регулируемая длина и угол наконечника стрелки
  • Горячая клавиша - клавиша X для переключения фиксации масштаба графика 1:1
  • Сохранение на графике - все нарисованные стрелки остаются после перезагрузки терминала

Как использовать:

  1. Нажмите кнопку "Стрелка" (кнопка станет зеленой с текстом "Рисую")
  2. Кликните на начальную точку стрелки
  3. Переместите мышь и кликните на конечную точку
  4. Стрелка автоматически создается с правильным цветом и наконечником

Настройки:

  • Цвета линий (вверх/вниз)
  • Размер и угол наконечника стрелки
  • Позиция и внешний вид кнопки управления

Идеально подходит для: технического анализа, обучения, создания торговых планов, разметки графиков.


