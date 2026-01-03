ZonesPanel Mikhail Ostashov インディケータ

Удобная панель для разметки графика в MT5 Рисует зоны и авто-зоны с привязкой к таймфрейму Это компактная панелька, которая всегда под рукой на графике. В один клик она разворачивается, чтобы вы могли моментально наносить важные уровни, и так же легко сворачивается, чтобы не мешать обзору. ЛИМИТ — для отметки точек входа. ТЕЙК — для целей по взятию прибыли. СТОП — для уровней остановки убытков. ЗОНЫ — рисует прямоугольные области (например, важный ценовой диапазон или зону кон