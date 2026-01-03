Arrow Drawing Tool

Индикатор "Стрелки" (Arrow Drawing Tool)

Краткое описание:

Удобный инструмент для рисования стрелок на графике с помощью кнопки и мыши. Позволяет визуально отмечать направления движения цены, уровни поддержки/сопротивления и важные ценовые зоны.

Основные возможности:

  • Простое управление - кнопка "Стрелка" для активации режима рисования
  • Автоматическая окраска - зеленые стрелки для движения вверх, красные для движения вниз
  • Настраиваемый дизайн - регулируемая длина и угол наконечника стрелки
  • Горячая клавиша - клавиша X для переключения фиксации масштаба графика 1:1
  • Сохранение на графике - все нарисованные стрелки остаются после перезагрузки терминала

Как использовать:

  1. Нажмите кнопку "Стрелка" (кнопка станет зеленой с текстом "Рисую")
  2. Кликните на начальную точку стрелки
  3. Переместите мышь и кликните на конечную точку
  4. Стрелка автоматически создается с правильным цветом и наконечником

Настройки:

  • Цвета линий (вверх/вниз)
  • Размер и угол наконечника стрелки
  • Позиция и внешний вид кнопки управления

Идеально подходит для: технического анализа, обучения, создания торговых планов, разметки графиков.


Другие продукты этого автора
SpreadTimeInfo
Mikhail Ostashov
Индикаторы
Индикатор SpreadTimeInfo Многофункциональный индикатор для отслеживания времени сессий, спреда и торговых инструментов. Основные возможности Отображение времени до открытия/закрытия Американской сессии Таймер обратного отсчета до закрытия текущей свечи Мониторинг спреда с визуальным предупреждением Русскоязычные названия более 100 торговых инструментов Автоматический учёт выходных и праздничных дней Настройки индикатора ### Американская сессия - Время открытия NY (в вашем времени)
FREE
On Off Trade
Mikhail Ostashov
Индикаторы
On Off Trade On Off Trade — это индикатор для MetaTrader 5, который выводит прямо на график статус рынка и расписание торговых сессий. Возможности: Показывает, открыт ли рынок сейчас ( СТАТУС: РЫНОК ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ ). Отображает активную торговую сессию: время начала и окончания. Если рынок закрыт — указывает, когда начнётся следующая сессия. По желанию можно включить полное расписание всех сессий на неделю с подсветкой текущего дня и активной сессии. Автоматическое обновление данных кажды
FREE
Drop down menu for trending
Mikhail Ostashov
Индикаторы
Выпадающее меню для трендовых линий и прямоугольника. Позволяет редактировать цвет, стиль и толщину. При выделении линии появляется меню, каждая функция разделена. Можно сразу нажать и поменять на нужное. Толщина меняется по другому, нужно нажать на цифру, она станет в синем цвете, нажать нужную цифру от 1 до 4, в зависимости от нужной толщины, нажать интер.
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Утилиты
Expert TP SL v04 - Профессиональный торговый помощник с ИИ-системой мотивации Продвинутый инструмент для ручной торговли с автоматическим управлением рисками, защитой от переторговли и интеллектуальной психологической поддержкой для дисциплинированной торговли. ОБЗОР ПРОДУКТА Expert TP SL v04 - это комплексный торговый помощник, разработанный для трейдеров, которые предпочитают ручную торговлю, но хотят сохранить эмоциональную дисциплину и автоматизировать расчет рисков. Это не просто инструм
ZonesPanel
Mikhail Ostashov
Индикаторы
Удобная панель для разметки графика в MT5 Рисует зоны и авто-зоны с привязкой к таймфрейму Это компактная панелька, которая всегда под рукой на графике. В один клик она разворачивается, чтобы вы могли моментально наносить важные уровни, и так же легко сворачивается, чтобы не мешать обзору. ЛИМИТ   — для отметки точек входа. ТЕЙК   — для целей по взятию прибыли. СТОП   — для уровней остановки убытков. ЗОНЫ   — рисует прямоугольные области (например, важный ценовой диапазон или зону кон
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв