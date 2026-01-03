Arrow Drawing Tool
- Utilitys
- Mikhail Ostashov
- Version: 1.0
Pfeil-Zeichenwerkzeug-Indikator (Pfeil-Zeichenwerkzeug)
Kurze Beschreibung:
Ein praktisches Tool zum Zeichnen von Pfeilen auf einem Chart mit Hilfe einer Taste und der Maus. Ermöglicht es Ihnen, die Richtung der Kursbewegung, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und wichtige Kurszonen visuell zu markieren.
Hauptmerkmale:
- Einfache Bedienung - "Pfeil"-Taste zum Aktivieren des Zeichenmodus
- Automatische Farbgebung - grüne Pfeile für Aufwärtsbewegungen, rote Pfeile für Abwärtsbewegungen
- Anpassbares Design - einstellbare Länge und Winkel der Pfeilspitze
- Hotkey - X-Taste zum Umschalten der Fixierung des 1:1-Plotmaßstabs
- Speichern auf der Karte - alle gezeichneten Pfeile bleiben nach dem Neuladen des Terminals erhalten
Wie man sie benutzt:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Pfeil" (die Schaltfläche wird grün und zeigt den Text "Zeichnen" an)
- Klicken Sie auf den Anfangspunkt des Pfeils
- Bewegen Sie die Maus und klicken Sie auf den Endpunkt.
- Der Pfeil wird automatisch mit der richtigen Farbe und Spitze erstellt
Einstellungen:
- Linienfarben (oben/unten)
- Größe und Winkel der Pfeilspitze
- Position und Aussehen der Kontrollschaltfläche
Ideal für: Technische Analyse, Training, Erstellung von Handelsplänen, Chartmarkups.