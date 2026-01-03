Arrow Drawing Tool

Pfeil-Zeichenwerkzeug-Indikator (Pfeil-Zeichenwerkzeug)

Kurze Beschreibung:

Ein praktisches Tool zum Zeichnen von Pfeilen auf einem Chart mit Hilfe einer Taste und der Maus. Ermöglicht es Ihnen, die Richtung der Kursbewegung, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und wichtige Kurszonen visuell zu markieren.

Hauptmerkmale:

  • Einfache Bedienung - "Pfeil"-Taste zum Aktivieren des Zeichenmodus
  • Automatische Farbgebung - grüne Pfeile für Aufwärtsbewegungen, rote Pfeile für Abwärtsbewegungen
  • Anpassbares Design - einstellbare Länge und Winkel der Pfeilspitze
  • Hotkey - X-Taste zum Umschalten der Fixierung des 1:1-Plotmaßstabs
  • Speichern auf der Karte - alle gezeichneten Pfeile bleiben nach dem Neuladen des Terminals erhalten

Wie man sie benutzt:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Pfeil" (die Schaltfläche wird grün und zeigt den Text "Zeichnen" an)
  2. Klicken Sie auf den Anfangspunkt des Pfeils
  3. Bewegen Sie die Maus und klicken Sie auf den Endpunkt.
  4. Der Pfeil wird automatisch mit der richtigen Farbe und Spitze erstellt

Einstellungen:

  • Linienfarben (oben/unten)
  • Größe und Winkel der Pfeilspitze
  • Position und Aussehen der Kontrollschaltfläche

Ideal für: Technische Analyse, Training, Erstellung von Handelsplänen, Chartmarkups.


