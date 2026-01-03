Arrow Drawing Tool

Выпадающее меню для трендовых линий и прямоугольника. Позволяет редактировать цвет, стиль и толщину. При выделении линии появляется меню, каждая функция разделена. Можно сразу нажать и поменять на нужное. Толщина меняется по другому, нужно нажать на цифру, она станет в синем цвете, нажать нужную цифру от 1 до 4, в зависимости от нужной толщины, нажать интер.