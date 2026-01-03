Arrow Drawing Tool

Indicador de la herramienta de dibujo de flechas (Arrow Drawing Tool)

Breve descripción:

Una práctica herramienta para dibujar flechas en un gráfico utilizando un botón y el ratón. Le permite marcar visualmente las direcciones de movimiento de los precios, los niveles de soporte/resistencia y las zonas de precios importantes.

Características principales:

  • Funcionamiento sencillo - botón "Flecha" para activar el modo de dibujo.
  • Coloreado automático - flechas verdes para los movimientos al alza, flechas rojas para los movimientos a la baja
  • Diseño personalizable - longitud y ángulo de la punta de la flecha ajustables
  • Tecla de acceso rápido - tecla X para alternar la fijación de la escala de trazado 1:1
  • Guardado en el gráfico - todas las flechas dibujadas permanecen después de recargar el terminal

Cómo utilizarlo:

  1. Haga clic en el botón "Flecha" (el botón se volverá verde con el texto "Dibujando")
  2. Haga clic en el punto inicial de la flecha
  3. Mueva el ratón y haga clic en el punto final.
  4. La flecha se crea automáticamente con el color y la punta correctos

Ajustes:

  • Colores de línea (arriba/abajo)
  • Tamaño y ángulo de la punta de la flecha
  • Posición y aspecto del botón de control

Ideal para: análisis técnico, formación, creación de planes de trading, marcado de gráficos.


