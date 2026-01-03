Indicador de la herramienta de dibujo de flechas (Arrow Drawing Tool)

Breve descripción:

Una práctica herramienta para dibujar flechas en un gráfico utilizando un botón y el ratón. Le permite marcar visualmente las direcciones de movimiento de los precios, los niveles de soporte/resistencia y las zonas de precios importantes.

Características principales:

Funcionamiento sencillo - botón "Flecha" para activar el modo de dibujo.

botón "Flecha" para activar el modo de dibujo. Coloreado automático - flechas verdes para los movimientos al alza, flechas rojas para los movimientos a la baja

flechas verdes para los movimientos al alza, flechas rojas para los movimientos a la baja Diseño personalizable - longitud y ángulo de la punta de la flecha ajustables

longitud y ángulo de la punta de la flecha ajustables Tecla de acceso rápido - tecla X para alternar la fijación de la escala de trazado 1:1

X para alternar la fijación de la escala de trazado 1:1 Guardado en el gráfico - todas las flechas dibujadas permanecen después de recargar el terminal

Cómo utilizarlo:

Haga clic en el botón "Flecha" (el botón se volverá verde con el texto "Dibujando") Haga clic en el punto inicial de la flecha Mueva el ratón y haga clic en el punto final. La flecha se crea automáticamente con el color y la punta correctos

Ajustes:

Colores de línea (arriba/abajo)

Tamaño y ángulo de la punta de la flecha

Posición y aspecto del botón de control

Ideal para: análisis técnico, formación, creación de planes de trading, marcado de gráficos.