Arrow Drawing Tool
- Utilidades
- Mikhail Ostashov
- Versión: 1.0
Indicador de la herramienta de dibujo de flechas (Arrow Drawing Tool)
Breve descripción:
Una práctica herramienta para dibujar flechas en un gráfico utilizando un botón y el ratón. Le permite marcar visualmente las direcciones de movimiento de los precios, los niveles de soporte/resistencia y las zonas de precios importantes.
Características principales:
- Funcionamiento sencillo - botón "Flecha" para activar el modo de dibujo.
- Coloreado automático - flechas verdes para los movimientos al alza, flechas rojas para los movimientos a la baja
- Diseño personalizable - longitud y ángulo de la punta de la flecha ajustables
- Tecla de acceso rápido - tecla X para alternar la fijación de la escala de trazado 1:1
- Guardado en el gráfico - todas las flechas dibujadas permanecen después de recargar el terminal
Cómo utilizarlo:
- Haga clic en el botón "Flecha" (el botón se volverá verde con el texto "Dibujando")
- Haga clic en el punto inicial de la flecha
- Mueva el ratón y haga clic en el punto final.
- La flecha se crea automáticamente con el color y la punta correctos
Ajustes:
- Colores de línea (arriba/abajo)
- Tamaño y ángulo de la punta de la flecha
- Posición y aspecto del botón de control
Ideal para: análisis técnico, formación, creación de planes de trading, marcado de gráficos.