Arrow Drawing Tool

Индикатор "Стрелки" (Arrow Drawing Tool)

Краткое описание:

Удобный инструмент для рисования стрелок на графике с помощью кнопки и мыши. Позволяет визуально отмечать направления движения цены, уровни поддержки/сопротивления и важные ценовые зоны.

Основные возможности:

  • Простое управление - кнопка "Стрелка" для активации режима рисования
  • Автоматическая окраска - зеленые стрелки для движения вверх, красные для движения вниз
  • Настраиваемый дизайн - регулируемая длина и угол наконечника стрелки
  • Горячая клавиша - клавиша X для переключения фиксации масштаба графика 1:1
  • Сохранение на графике - все нарисованные стрелки остаются после перезагрузки терминала

Как использовать:

  1. Нажмите кнопку "Стрелка" (кнопка станет зеленой с текстом "Рисую")
  2. Кликните на начальную точку стрелки
  3. Переместите мышь и кликните на конечную точку
  4. Стрелка автоматически создается с правильным цветом и наконечником

Настройки:

  • Цвета линий (вверх/вниз)
  • Размер и угол наконечника стрелки
  • Позиция и внешний вид кнопки управления

Идеально подходит для: технического анализа, обучения, создания торговых планов, разметки графиков.


Altri dall’autore
SpreadTimeInfo
Mikhail Ostashov
Indicatori
Индикатор SpreadTimeInfo Многофункциональный индикатор для отслеживания времени сессий, спреда и торговых инструментов. Основные возможности Отображение времени до открытия/закрытия Американской сессии Таймер обратного отсчета до закрытия текущей свечи Мониторинг спреда с визуальным предупреждением Русскоязычные названия более 100 торговых инструментов Автоматический учёт выходных и праздничных дней Настройки индикатора ### Американская сессия - Время открытия NY (в вашем времени)
FREE
On Off Trade
Mikhail Ostashov
Indicatori
On Off Trade On Off Trade — это индикатор для MetaTrader 5, который выводит прямо на график статус рынка и расписание торговых сессий. Возможности: Показывает, открыт ли рынок сейчас ( СТАТУС: РЫНОК ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ ). Отображает активную торговую сессию: время начала и окончания. Если рынок закрыт — указывает, когда начнётся следующая сессия. По желанию можно включить полное расписание всех сессий на неделю с подсветкой текущего дня и активной сессии. Автоматическое обновление данных кажды
FREE
Drop down menu for trending
Mikhail Ostashov
Indicatori
Выпадающее меню для трендовых линий и прямоугольника. Позволяет редактировать цвет, стиль и толщину. При выделении линии появляется меню, каждая функция разделена. Можно сразу нажать и поменять на нужное. Толщина меняется по другому, нужно нажать на цифру, она станет в синем цвете, нажать нужную цифру от 1 до 4, в зависимости от нужной толщины, нажать интер.
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilità
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
ZonesPanel
Mikhail Ostashov
Indicatori
Удобная панель для разметки графика в MT5 Рисует зоны и авто-зоны с привязкой к таймфрейму Это компактная панелька, которая всегда под рукой на графике. В один клик она разворачивается, чтобы вы могли моментально наносить важные уровни, и так же легко сворачивается, чтобы не мешать обзору. ЛИМИТ   — для отметки точек входа. ТЕЙК   — для целей по взятию прибыли. СТОП   — для уровней остановки убытков. ЗОНЫ   — рисует прямоугольные области (например, важный ценовой диапазон или зону кон
