On Off Trade

On Off Trade — это индикатор для MetaTrader 5, который выводит прямо на график статус рынка и расписание торговых сессий.

🔹 Возможности:

  • Показывает, открыт ли рынок сейчас (СТАТУС: РЫНОК ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ).

  • Отображает активную торговую сессию: время начала и окончания.

  • Если рынок закрыт — указывает, когда начнётся следующая сессия.

  • По желанию можно включить полное расписание всех сессий на неделю с подсветкой текущего дня и активной сессии.

  • Автоматическое обновление данных каждые 5 секунд.

🔹 Настройки:

  • Выбор угла размещения текста на графике.

  • Отступы по осям X и Y.

  • Цвет и размер шрифта.

  • Лимит строк отображения.

  • Включение/выключение полного расписания.

🔹 Для чего полезен:

  • Контроль торгового времени без поиска в справочниках и календарях.

  • Удобно при работе с инструментами, у которых есть перерывы в торговле.

  • Экономит время трейдера — нужная информация всегда перед глазами на графике.


