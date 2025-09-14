📌 On Off Trade

ZonesPanel Mikhail Ostashov Indicadores

Cómodo panel para el marcado de gráficos en MT5 Dibuja zonas y auto-zonas con timeframe vinculante Se trata de un panel compacto que siempre está a su alcance en el gráfico. Con un solo clic, se despliega para que pueda dibujar niveles importantes al instante, y con la misma facilidad se contrae para que no obstruya su vista. LÍMITE - para marcar puntos de entrada. TAKE - para objetivos de toma de beneficios. STOP - para los niveles de stop loss. ZONES - dibuja zonas rectangulares (po