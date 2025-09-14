On Off Trade
- Indicadores
- Mikhail Ostashov
- Versión: 2.0
- Actualizado: 31 diciembre 2025
📌 On Off Trade
On Off Trade es un indicador para MetaTrader 5 que muestra el estado del mercado y los horarios de la sesión de negociación directamente en el gráfico.
🔹 Características:
-
Muestra si el mercado está abierto ahora(ESTADO: MERCADO ABIERTO / CERRADO).
-
Muestra la sesión de negociación activa: hora de inicio y fin.
-
Si el mercado está cerrado: indica cuándo comenzará la siguiente sesión.
-
Opcionalmente, puede activar la programación completa de todas las sesiones de la semana, resaltando el día actual y la sesión activa.
-
Actualización automática de datos cada 5 segundos.
🔹 Ajustes:
-
Selecciona el ángulo de colocación del texto en el gráfico.
-
Sangrías en los ejes X e Y.
-
Color y tamaño de la fuente.
-
Límite de líneas de visualización.
-
Activar/desactivar la programación completa.
🔹 Para qué sirve:
-
Controlar el tiempo de negociación sin buscar en directorios y calendarios.
-
Práctico cuando se trabaja con instrumentos que tienen pausas en la negociación.
-
Ahorra tiempo al trader: la información necesaria está siempre delante de sus ojos en el gráfico.