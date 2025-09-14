On Off Trade
- Indicadores
- Mikhail Ostashov
- Versão: 2.0
- Atualizado: 31 dezembro 2025
📌 On Off Trade
On Off Trade — это индикатор для MetaTrader 5, который выводит прямо на график статус рынка и расписание торговых сессий.
🔹 Возможности:
-
Показывает, открыт ли рынок сейчас (СТАТУС: РЫНОК ОТКРЫТ / ЗАКРЫТ).
-
Отображает активную торговую сессию: время начала и окончания.
-
Если рынок закрыт — указывает, когда начнётся следующая сессия.
-
По желанию можно включить полное расписание всех сессий на неделю с подсветкой текущего дня и активной сессии.
-
Автоматическое обновление данных каждые 5 секунд.
🔹 Настройки:
-
Выбор угла размещения текста на графике.
-
Отступы по осям X и Y.
-
Цвет и размер шрифта.
-
Лимит строк отображения.
-
Включение/выключение полного расписания.
🔹 Для чего полезен:
-
Контроль торгового времени без поиска в справочниках и календарях.
-
Удобно при работе с инструментами, у которых есть перерывы в торговле.
-
Экономит время трейдера — нужная информация всегда перед глазами на графике.