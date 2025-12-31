On Off Trade
- Indikatoren
- Mikhail Ostashov
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 31 Dezember 2025
📌 On Off Trade
On Off Trade ist ein Indikator für MetaTrader 5, der den Marktstatus und den Zeitplan der Handelssitzung direkt auf dem Chart anzeigt.
🔹 Merkmale:
-
Zeigt an, ob der Markt jetzt geöffnet ist(STATUS: MARKT OFFEN / GESCHLOSSEN).
-
Zeigt die aktive Handelssitzung an: Start- und Endzeit.
-
Wenn der Markt geschlossen ist - zeigt an, wann die nächste Sitzung beginnt.
-
Optional können Sie den vollständigen Zeitplan aller Sitzungen für die Woche mit Hervorhebung des aktuellen Tages und der aktiven Sitzung einschalten.
-
Automatische Datenaktualisierung alle 5 Sekunden.
🔹 Einstellungen:
-
Wählt den Winkel der Textplatzierung auf dem Diagramm aus.
-
Einrückungen auf der X- und Y-Achse.
-
Schriftfarbe und -größe.
-
Zeilenbegrenzung anzeigen.
-
Aktivieren/Deaktivieren des vollständigen Zeitplans.
🔹 Wozu es nützlich ist:
-
Kontrolle der Handelszeiten ohne Suche in Verzeichnissen und Kalendern.
-
Praktisch bei der Arbeit mit Instrumenten, die Pausen im Handel haben.
-
Spart dem Trader Zeit - die notwendigen Informationen sind immer im Chart vor Augen.