On Off Trade

📌 On Off Trade

On Off Trade ist ein Indikator für MetaTrader 5, der den Marktstatus und den Zeitplan der Handelssitzung direkt auf dem Chart anzeigt.

🔹 Merkmale:

  • Zeigt an, ob der Markt jetzt geöffnet ist(STATUS: MARKT OFFEN / GESCHLOSSEN).

  • Zeigt die aktive Handelssitzung an: Start- und Endzeit.

  • Wenn der Markt geschlossen ist - zeigt an, wann die nächste Sitzung beginnt.

  • Optional können Sie den vollständigen Zeitplan aller Sitzungen für die Woche mit Hervorhebung des aktuellen Tages und der aktiven Sitzung einschalten.

  • Automatische Datenaktualisierung alle 5 Sekunden.

🔹 Einstellungen:

  • Wählt den Winkel der Textplatzierung auf dem Diagramm aus.

  • Einrückungen auf der X- und Y-Achse.

  • Schriftfarbe und -größe.

  • Zeilenbegrenzung anzeigen.

  • Aktivieren/Deaktivieren des vollständigen Zeitplans.

🔹 Wozu es nützlich ist:

  • Kontrolle der Handelszeiten ohne Suche in Verzeichnissen und Kalendern.

  • Praktisch bei der Arbeit mit Instrumenten, die Pausen im Handel haben.

  • Spart dem Trader Zeit - die notwendigen Informationen sind immer im Chart vor Augen.


