Renko Maker

Это DEMO версия Renko Maker PRO к сожалению правила маркета не позволили указать это в названии. Почему то проверка маркета запрещает в названии слово DEMO.

Демо версия строит ренко бары только на основе EURUSD из 1000 последних минутных баров.

🔥 Revolution Renko Maker PRO — Инновационный Конструктор Ренко Графиков для MetaTrader 5 🔥  


Создавайте идеальные ренко-бары с сохранением тиковых данных и реальных объемов — теперь с полной поддержкой индикаторов, советников и тестера стратегий!  

 ✨ Почему это лучше аналогов?  


Возможность Обычные ренко Revolution Renko Maker PRO
Поддержка индикаторов     ❌ Нет                      Да, любые!
Работа в тестере стратегий     ❌ Нет  Полная интеграция
Реальные объемы и тики     ❌ Нет  Сохранение всех данных
Гибкая настройка кирпичей     ❌ Ограничена  Любой размер шага
Автоматическое обновление     ❌ Ручной ввод  Онлайн-синхронизация


 🎯 Ключевые преимущества:  

1. Полноценный пользовательский символ  
   — Работает как настоящий инструмент: индикаторы, советники, тестирование — без ограничений!  
   — Поддержка реальных объемов (не только тиковых, но и биржевых, если доступны).  

2. Точность в деталях  
   — Режимы построения: Bid/Last (на выбор).  
   — Фильтрация аномальных тиков — только чистые данные.  

3. Гибкость под любой стиль торговли  
   — Настройка размера кирпича в пунктах или процентах.  
   — Опция «Старт нового дня» для удобства анализа сессий.  

4. Для профессионалов и алгоритмов  
   — Совместимость с всеми стратегиями (включая ML-модели).  
   — Экспорт данных в CSV для глубокого анализа.  


 📊 Кому это нужно?  

- Трейдерам, уставшим от ограничений стандартных ренко.  
- Разработчикам советников, тестирующим стратегии на точных ренко-данных.  
- Аналитикам, изучающим объемы и кластерные графики.  


 🚀 Как это работает?  

1. Установите приложение в MT5.  
2. Выберите инструмент и настройки кирпичей.  
3. Получите новый символ (например, `EURUSD_Renko_10p`) — готово!  

> ❗ Важно: это не просто «график», а полноценный торговый инструмент с историей и тиками!  


Особенность реализации ренко-баров в терминале MetaTrader 5 такова,

что из-за их вневременной природы (формирование новых баров зависит исключительно от изменения цены,а не от временных интервалов),

время открытия каждого ренко-бара в истории оказывается искусственно сдвинутым в прошлое.

Поэтому, чтобы видеть время открытия ренко баров, нужно воспользоваться  индикатором Renko Time.


Rich8989
708
Rich8989 2025.07.18 05:54 
 

Good indicator . Thanks for sharing

Mais do autor
Renko Maker PRO
Aleksandr Slavskii
Utilitários
Revolution Renko Maker PRO — Инновационный Конструктор Ренко Графиков для MetaTrader 5   Создавайте идеальные ренко-бары с сохранением тиковых данных и реальных объемов — теперь с полной поддержкой индикаторов, советников и тестера стратегий!     Почему это лучше аналогов?   Возможность Обычные ренко Revolution Renko Maker PRO Разные типы баров                   Нет    Да, три разных типа! Поддержка индикаторов     Нет                       Да, любые! Работа в тестере стратеги
Renko Time
Aleksandr Slavskii
Indicadores
Индикатор предназначен для работы с ренко-графиками, построенными Renko Maker PRO или Renko Maker DEMO . Особенность реализации ренко-баров в терминале MetaTrader 5 такова, что из-за их вневременной природы (формирование новых баров зависит исключительно от изменения цены, а не от временных интервалов), время открытия каждого ренко-бара в истории оказывается искусственно сдвинутым в прошлое. Поэтому, чтобы видеть время открытия ренко баров, нужно воспользоваться этим индикатором Renko Time.
FREE
Quick deals EA Demo
Aleksandr Slavskii
Utilitários
Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит. (реверс только на неттинговых счетах) При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике. Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell Правее последнего бара, выше
FREE
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
Utilitários
Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит. (реверс только на неттинговых счетах) При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике. Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell Правее последнего бара, выше цены C
Trailing and Breakeven for FORTS
Aleksandr Slavskii
Utilitários
Советник для, перевода позиции в безубыток +  трал. Сделан специально для работы на Мосбиржи с учётом удаления позиции при клиринге и последующем её открытии по новой цене. После клиринга, советник тралит учитывая реальную цену открытия позиции, а не ту которая получилась после клиринга. Советник может работать на любых рынках. На счетах  HEDGING советник будет переводить в БУ и тралить каждую позицию, отдельно. Так как демо версию советника можно запустить только в тестере стратегий , а этот с
Renko formation time
Aleksandr Slavskii
Indicadores
Индикатор предназначен для графиков ренко, построенных вот этим советником  Что показывает индикатор: Скорость тренда:   Низкий столбец гистограммы — бар сформировался быстро, что свидетельствует о сильном импульсе и высокой скорости движения цены, тренд. Периоды консолидации:   Высокий столбец — рынок "топтался" долго, медленно набирая нужный диапазон. Это указывает на вялость, баланс или накопление, флэт. Изменение волатильности:   Рост высоты столбцов при неизменном размере кирпича — прямое у
