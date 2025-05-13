Renko Maker
- Utilidades
- Aleksandr Slavskii
- Versión: 1.6
- Actualizado: 8 diciembre 2025
Esta es la versión DEMO de Renko Maker PRO desafortunadamente las reglas del mercado no permitieron especificarlo en el título. Por alguna razón el control de mercado prohíbe la palabra DEMO en el título.
La versión demo construye barras renko sólo sobre la base de EURUSD a partir de 1000 barras de último minuto.
🔥 Revolution Renko Maker PRO - Innovador constructor de gráficos renko para MetaTrader 5 🔥.
|Posibilidad
|Renko normal
|Revolución Renko Maker PRO
|Soporte de indicadores
|❌ No
|✅ ¡Sí, cualquiera!
|Trabajo en el probador de estrategias
|❌ No
|✅ Integración total
|Volúmenes y ticks reales
|❌ No
|✅ Almacenamiento de todos los datos
|Personalización flexible de los ladrillos
|❌ Limitada
|✅ Cualquier tamaño de paso
|Actualización automática
|❌ Introducción manual
|✅ S incronización en línea
> ❗ Importante: ¡no se trata sólo de un "gráfico", sino de un instrumento de negociación en toda regla con historial y ticks!
La peculiaridad de la implementación de renko-barras en MetaTrader 5 terminal es tal,
debidoa su naturaleza atemporal (la formación de nuevas barras depende únicamente de los cambios de precios, no de los intervalos de tiempo),
la hora de apertura de cada Renko-barra en el historial se desplaza artificialmente hacia el pasado.
Por lo tanto, para ver la hora de apertura de las barras Renko, debe utilizar el indicador Renko Time.
Good indicator . Thanks for sharing