Renko Maker

5

Esta es la versión DEMO de Renko Maker PRO desafortunadamente las reglas del mercado no permitieron especificarlo en el título. Por alguna razón el control de mercado prohíbe la palabra DEMO en el título.

La versión demo construye barras renko sólo sobre la base de EURUSD a partir de 1000 barras de último minuto.

🔥 Revolution Renko Maker PRO - Innovador constructor de gráficos renko para MetaTrader 5 🔥.


Crea barras renko perfectas con datos de tick y volúmenes reales - ¡ahora con soporte completo para indicadores, Asesores Expertos y probador de estrategias!

✨ ¿Por qué es mejor que los análogos?


Posibilidad Renko normal Revolución Renko Maker PRO
Soporte de indicadores ❌ No ¡Sí, cualquiera!
Trabajo en el probador de estrategias ❌ No Integración total
Volúmenes y ticks reales ❌ No ✅ Almacenamiento de todos los datos
Personalización flexible de los ladrillos ❌ Limitada Cualquier tamaño de paso
Actualización automática ❌ Introducción manual S incronización en línea


🎯 Principales ventajas:

1. Símbolo personalizado en toda regla
- Funciona como una herramienta real: indicadores, Asesores Expertos, pruebas, ¡sin límites!
- Soporte de volúmenes reales (no sólo volúmenes de tick, sino también volúmenes de bolsa, si están disponibles).

2. Precisión en los detalles
- Modos de construcción: Bid/Last (opcional).
- Filtrado de garrapatas anómalas: sólo datos limpios.

3. Flexibilidad para cualquier estilo de negociación
- Ajuste el tamaño del ladrillo en pips o por ciento.
- Opción de inicio de nuevo día para facilitar el análisis de las sesiones.

4. Para profesionales y algoritmos
- Compatible con todas las estrategias (incluidos los modelos ML).
- Exportación de datos a CSV para análisis en profundidad.


📊 ¿Quién lo necesita?

- Traders cansados de las limitaciones del renko estándar.
- Desarrolladores de asesores expertos que prueban estrategias con datos precisos de renko.
- Analistas que estudian volúmenes y gráficos cluster.


🚀 ¿Cómo funciona?

1. Instala la aplicación en MT5.
2. 2. Seleccione la herramienta y la configuración de ladrillo.
3. Obtenga un nuevo símbolo (por ejemplo, `EURUSD_Renko_10p`) - ¡listo!

> ❗ Importante: ¡no se trata sólo de un "gráfico", sino de un instrumento de negociación en toda regla con historial y ticks!


La peculiaridad de la implementación de renko-barras en MetaTrader 5 terminal es tal,

debidoa su naturaleza atemporal (la formación de nuevas barras depende únicamente de los cambios de precios, no de los intervalos de tiempo),

la hora de apertura de cada Renko-barra en el historial se desplaza artificialmente hacia el pasado.

Por lo tanto, para ver la hora de apertura de las barras Renko, debe utilizar el indicador Renko Time.


Comentarios 1
Rich8989
708
Rich8989 2025.07.18 05:54 
 

Good indicator . Thanks for sharing

