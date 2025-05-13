Renko Maker
- Utilitys
- Aleksandr Slavskii
- Version: 1.6
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
Dies ist die DEMO-Version von Renko Maker PRO. Leider erlauben es die Marktregeln nicht, dies im Titel anzugeben. Aus irgendeinem Grund verbietet die Marktprüfung das Wort DEMO im Titel.
Die Demo-Version erstellt Renko-Balken nur auf der Basis von EURUSD aus 1000 Last-Minute-Balken.
🔥 Revolution Renko Maker PRO - Innovativer Renko Chart Builder für MetaTrader 5 🔥
|Möglichkeit
|Regulärer Renko
|Revolution Renko Maker PRO
|Unterstützung von Indikatoren
|❌ Nein
|✅ Ja, jede!
|Arbeitet im Strategie-Tester
|❌ Nein
|✅ Vollständige Integration
|Echte Volumina und Ticks
|❌ Nein
|✅ Abspeichern aller Daten
|Flexible Anpassung der Ziegel
|❌ Begrenzt
|✅ Beliebige Schrittweite
|Automatische Aktualisierung
|❌ Manuelle Eingabe
|✅ O nline-Synchronisation
> ❗ Wichtig: Dies ist nicht nur ein "Chart", sondern ein vollwertiges Handelsinstrument mit Historie und Ticks!
Die Besonderheit der Implementierung von Renko-Balken im MetaTrader 5 Terminal ist eine solche,
aufgrund ihres zeitlosen Charakters (die Bildung neuer Balken hängt ausschließlich von Preisänderungen ab, nicht von Zeitintervallen),
der Eröffnungszeitpunkt eines jeden Renko-Balkens in der Historie künstlich in die Vergangenheit verschoben wird.
Um die Eröffnungszeit der Renko-Balken zu sehen, sollten Sie daher den Indikator Renko Time verwenden.
