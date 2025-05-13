✨ Warum ist es besser als analoge Produkte?

Erstellen Sie perfekte Renko-Balken mit Tickdaten und echten Volumina - jetzt mit voller Unterstützung für Indikatoren, Expert Advisors und Strategietester!

🔥 Revolution Renko Maker PRO - Innovativer Renko Chart Builder für MetaTrader 5 🔥

Die Demo-Version erstellt Renko-Balken nur auf der Basis von EURUSD aus 1000 Last-Minute-Balken.

Dies ist die DEMO-Version von Renko Maker PRO . Leider erlauben es die Marktregeln nicht, dies im Titel anzugeben. Aus irgendeinem Grund verbietet die Marktprüfung das Wort DEMO im Titel.





Möglichkeit Regulärer Renko Revolution Renko Maker PRO Unterstützung von Indikatoren ❌ Nein ✅ Ja, jede! Arbeitet im Strategie-Tester ❌ Nein ✅ Vollständige Integration Echte Volumina und Ticks ❌ Nein ✅ Abspeichern aller Daten Flexible Anpassung der Ziegel ❌ Begrenzt ✅ Beliebige Schrittweite Automatische Aktualisierung ❌ Manuelle Eingabe ✅ O nline-Synchronisation

🎯 Wichtigste Vorteile:

1. Vollwertiges benutzerdefiniertes Symbol

- Funktioniert wie ein echtes Tool: Indikatoren, Expert Advisors, Tests - keine Grenzen!

- Unterstützung von realen Volumina (nicht nur Tick-Volumina, sondern auch Börsenvolumina, falls verfügbar).

2. Genauigkeit im Detail

- Konstruktionsmodi: Bid/Last (optional).

- Filterung von anomalen Ticks - nur saubere Daten.

3. Flexibilität für jeden Handelsstil

- Einstellen der Ziegelgröße in Pips oder Prozent.

- New Day Start Option für eine einfache Analyse von Sitzungen.

4. Für Profis und Algorithmen

- Kompatibel mit allen Strategien (einschließlich ML-Modellen).

- Datenexport nach CSV für tiefgreifende Analysen.

📊 Wer braucht es?

- Händler, die die Einschränkungen von Standard-Renko leid sind.

- Entwickler von Expert Advisors, die Strategien auf genauen Renko-Daten testen.

- Analysten, die Volumen und Cluster-Charts untersuchen.

🚀 Wie funktioniert es?

1. Installieren Sie die Anwendung im MT5.

2. Wählen Sie das Tool und die Ziegelsteineinstellungen.

3. Legen Sie ein neues Symbol an (z.B. `EURUSD_Renko_10p`) - fertig!