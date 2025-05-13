Renko Maker

5

Dies ist die DEMO-Version von Renko Maker PRO. Leider erlauben es die Marktregeln nicht, dies im Titel anzugeben. Aus irgendeinem Grund verbietet die Marktprüfung das Wort DEMO im Titel.

Die Demo-Version erstellt Renko-Balken nur auf der Basis von EURUSD aus 1000 Last-Minute-Balken.

🔥 Revolution Renko Maker PRO - Innovativer Renko Chart Builder für MetaTrader 5 🔥


Erstellen Sie perfekte Renko-Balken mit Tickdaten und echten Volumina - jetzt mit voller Unterstützung für Indikatoren, Expert Advisors und Strategietester!

✨ Warum ist es besser als analoge Produkte?


Möglichkeit Regulärer Renko Revolution Renko Maker PRO
Unterstützung von Indikatoren ❌ Nein Ja, jede!
Arbeitet im Strategie-Tester ❌ Nein Vollständige Integration
Echte Volumina und Ticks ❌ Nein ✅ Abspeichern aller Daten
Flexible Anpassung der Ziegel ❌ Begrenzt Beliebige Schrittweite
Automatische Aktualisierung ❌ Manuelle Eingabe O nline-Synchronisation


🎯 Wichtigste Vorteile:

1. Vollwertiges benutzerdefiniertes Symbol
- Funktioniert wie ein echtes Tool: Indikatoren, Expert Advisors, Tests - keine Grenzen!
- Unterstützung von realen Volumina (nicht nur Tick-Volumina, sondern auch Börsenvolumina, falls verfügbar).

2. Genauigkeit im Detail
- Konstruktionsmodi: Bid/Last (optional).
- Filterung von anomalen Ticks - nur saubere Daten.

3. Flexibilität für jeden Handelsstil
- Einstellen der Ziegelgröße in Pips oder Prozent.
- New Day Start Option für eine einfache Analyse von Sitzungen.

4. Für Profis und Algorithmen
- Kompatibel mit allen Strategien (einschließlich ML-Modellen).
- Datenexport nach CSV für tiefgreifende Analysen.


📊 Wer braucht es?

- Händler, die die Einschränkungen von Standard-Renko leid sind.
- Entwickler von Expert Advisors, die Strategien auf genauen Renko-Daten testen.
- Analysten, die Volumen und Cluster-Charts untersuchen.


🚀 Wie funktioniert es?

1. Installieren Sie die Anwendung im MT5.
2. Wählen Sie das Tool und die Ziegelsteineinstellungen.
3. Legen Sie ein neues Symbol an (z.B. `EURUSD_Renko_10p`) - fertig!

> ❗ Wichtig: Dies ist nicht nur ein "Chart", sondern ein vollwertiges Handelsinstrument mit Historie und Ticks!


Die Besonderheit der Implementierung von Renko-Balken im MetaTrader 5 Terminal ist eine solche,

aufgrund ihres zeitlosen Charakters (die Bildung neuer Balken hängt ausschließlich von Preisänderungen ab, nicht von Zeitintervallen),

der Eröffnungszeitpunkt eines jeden Renko-Balkens in der Historie künstlich in die Vergangenheit verschoben wird.

Um die Eröffnungszeit der Renko-Balken zu sehen, sollten Sie daher den Indikator Renko Time verwenden.


Bewertungen 1
Rich8989
708
Rich8989 2025.07.18 05:54 
 

Good indicator . Thanks for sharing

Auswahl:
Antwort auf eine Rezension