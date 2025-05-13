Renko Maker

5

Это DEMO версия Renko Maker PRO к сожалению правила маркета не позволили указать это в названии. Почему то проверка маркета запрещает в названии слово DEMO.

Демо версия строит ренко бары только на основе EURUSD из 1000 последних минутных баров.

🔥 Revolution Renko Maker PRO — Инновационный Конструктор Ренко Графиков для MetaTrader 5 🔥  


Создавайте идеальные ренко-бары с сохранением тиковых данных и реальных объемов — теперь с полной поддержкой индикаторов, советников и тестера стратегий!  

 ✨ Почему это лучше аналогов?  


Возможность Обычные ренко Revolution Renko Maker PRO
Поддержка индикаторов     ❌ Нет                      Да, любые!
Работа в тестере стратегий     ❌ Нет  Полная интеграция
Реальные объемы и тики     ❌ Нет  Сохранение всех данных
Гибкая настройка кирпичей     ❌ Ограничена  Любой размер шага
Автоматическое обновление     ❌ Ручной ввод  Онлайн-синхронизация


 🎯 Ключевые преимущества:  

1. Полноценный пользовательский символ  
   — Работает как настоящий инструмент: индикаторы, советники, тестирование — без ограничений!  
   — Поддержка реальных объемов (не только тиковых, но и биржевых, если доступны).  

2. Точность в деталях  
   — Режимы построения: Bid/Last (на выбор).  
   — Фильтрация аномальных тиков — только чистые данные.  

3. Гибкость под любой стиль торговли  
   — Настройка размера кирпича в пунктах или процентах.  
   — Опция «Старт нового дня» для удобства анализа сессий.  

4. Для профессионалов и алгоритмов  
   — Совместимость с всеми стратегиями (включая ML-модели).  
   — Экспорт данных в CSV для глубокого анализа.  


 📊 Кому это нужно?  

- Трейдерам, уставшим от ограничений стандартных ренко.  
- Разработчикам советников, тестирующим стратегии на точных ренко-данных.  
- Аналитикам, изучающим объемы и кластерные графики.  


 🚀 Как это работает?  

1. Установите приложение в MT5.  
2. Выберите инструмент и настройки кирпичей.  
3. Получите новый символ (например, `EURUSD_Renko_10p`) — готово!  

> ❗ Важно: это не просто «график», а полноценный торговый инструмент с историей и тиками!  


Особенность реализации ренко-баров в терминале MetaTrader 5 такова,

что из-за их вневременной природы (формирование новых баров зависит исключительно от изменения цены,а не от временных интервалов),

время открытия каждого ренко-бара в истории оказывается искусственно сдвинутым в прошлое.

Поэтому, чтобы видеть время открытия ренко баров, нужно воспользоваться  индикатором Renko Time.


İncelemeler 1
Rich8989
628
Rich8989 2025.07.18 05:54 
 

Good indicator . Thanks for sharing

Önerilen ürünler
Essential Renko
Adrian Hodianto
Yardımcı programlar
This utility EA will display simple renko, hence the name essential renko. The renko will be shown in a new tab and using custom symbol. Please do note (especially for those who new to Renko), that Renko does not follow timeline as it will follow price movement. That's why it has a lot of potential where you can attach any EA that you want and use any custom indicator in this new custom symbol for renko. Always use M1 timeframe. Most of the time you don't need to change anything. But if you d
FREE
ChartPan
Leandro Rodrigo Giron
Yardımcı programlar
Hey Trader! Boring with the Meta chart? Do you want to move it as you do in Profit? Your problems are over! Now available   Chart Panoramic   or   ChartPan   for closer friends, a utility that allows you to move the chart to better visualize the most relevant points for your trade. Recommend you to add a keyboard shortcut for quick access (Ctrl + Q - for example), because you will need to run   ChartPan   after symbol changing to "release" the chart again. To add a hotkey: after downloading
FREE
Day Direction Scanner
Efren Hernandez Partida
5 (2)
Göstergeler
Günlük Yön Tarayıcısı, piyasanın yönünü belirlemek için mevcut mum çubuğunun 1 Günlük, 4 Saatlik, 1 Saatlik, 15 Dakikalık ve 5 Dakikalık periyotlardaki yönünü kullanan bir göstergedir. Tüm mum çubukları tek bir yönde birleştiğinde, gösterge günün yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğunu veya net bir yön olup olmadığını gösterir. Gün içinde piyasanın yönü hakkında kolayca fikir edinmek için kullanışlıdır. Özellikler: - Tüm döviz çiftlerinde, endekslerde ve emtialarda çalışır. - Trend analizini kol
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
LT Agression Indicator
Thiago Duarte
5 (3)
Göstergeler
This is a buyer and seller aggression indicator that analyzes the shape of each candle and project this data in a histogram form. There are 4 histograms in one. On the front we have two: Upper - Buyer force. Lower - Seller force. At the background we also have two histogram, both with same color. They measure the combined strenght of buyers and sellers. This histograms can be turned off in Input Parameters. It is also possible to have the real or tick volume to help on this force measurement. IN
FREE
Virtual Trend Assistant
Gennady Sergienko
Göstergeler
The indicator is an analytical tool incorporating 37 different variations of moving averages developed by authors such as Patrick Mulloy, Mark Jurik, Chris Satchwell, Alan Hull, and others. It provides the capability for historical virtual testing. The indicator can be used on various instruments, including gold, cryptocurrencies, stock indices, currency pairs, and other assets. An integrated visual backtester allows users to simulate virtual trading positions, track results, and visually assess
FREE
JCRiskControl
Hai Dong Zhang
Yardımcı programlar
JCRC风险控制EA 1.显示账户信息 姓名、账号、净入金 余额、净值、持仓 日收益（收益率） 周、月、总收益（收益率） 2.风险控制模块，选择性 按净值风控、按百分比风控，默认全都关闭，自行调整。 ①选择性启动：日熔断，昨日结算余额计算当日比例，浮亏达到，则立即强制平仓，今日不得交易，第二交易日恢复交易。 ②启动风控直接开启本金强平机制：本金回撤直接强制平仓，作为风控第三方后台，通知该交易员，账号已经冻结，不得交易。 ③按净值强平，到达则强平。 可以定制风控，日熔断比例，本金回撤比例，可以作为第三方风控，监管旗下交易员。禁止权力绕过制度，给个人或团队公司造成重大的损失。 备注：如需帮助联系邮箱：1093573090@qq.com
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Yardımcı programlar
MT5 için NAS100 Auto SL ve TP Maker ile tanışın: MetaTrader 5'te Nasdaq 100 piyasasında gezinen yatırımcılar için vazgeçilmez bir yardımcı olan NAS100 Auto SL ve TP Maker ile StopLoss ve TakeProfit ayarlarını bir daha asla kaçırmayın. Bu araç, StopLoss ve TakeProfit seviyelerinin yönetimini otomatikleştirmek için sorunsuz bir çözüm arayanlar için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: Zahmetsiz Otomasyon: StopLoss ve/veya TakeProfit olmadan Nasdaq 100 işlemlerini otomatik olarak izler. Kullanıcı ta
FREE
Renko Chart
Marcin Konieczny
3.56 (9)
Göstergeler
This indicator allows to display Renko charts in the indicator window. Renko charts show only price movements that are bigger than the specified box size. It helps to eliminate noise and allows to focus on main trends. Time is not a factor here. Only price movements are taken into account. That's why Renko chart is not synchronized with the main chart it is attached to. Indicator works in two modes: CLOSE - only close prices are taken into account while building the chart HIGH_LOW - only high/l
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Yardımcı programlar
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
Golden Sizer MT5 By SKPAD
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Yardımcı programlar
Golden Sizer By SKPAD – Calculateur et Gestionnaire de Position Intelligent Golden Sizer est bien plus qu'un simple outil de trading : c'est un assistant stratégique complet pour la gestion des risques et des positions. Conçu pour s'adapter à tous les styles de trading – du débutant au professionnel, du swing trader au scalpeur – il transforme votre approche des marchés grâce à une interface intuitive, une précision de calcul optimale et une exécution rapide. Compatible avec tous les marchés (F
FREE
QuickClose EA
Peechanat Chatsermsak
Yardımcı programlar
QuickClose EA: Manage Trades Quickly and Efficiently QuickClose EA is a tool designed to help traders manage orders on the current chart easily and quickly. It provides full control over your trading status with clear feedback. Key Features of QuickClose EA: User-Friendly Control Panel: Clearly displays essential information such as the current symbol name, total profit/loss for Buy and Sell positions, and open lot sizes, giving you an immediate overview of your trading status. Precise Lot Size
FREE
Elsna Color Zones
Raymond Edusei
Yardımcı programlar
This MQL4 code is a   custom indicator   that draws multiple colored rectangles on a chart, spaced apart by a defined pip distance, and projected into the future. Here's a brief breakdown: Purpose: Draws several horizontal rectangles (zones) starting from a specified price. Rectangles are spaced apart vertically by a pip distance. Colors alternate between FirstColor and SecondColor . Rectangles can be drawn behind candles and optionally filled. Each rectangle extends into the future for a specif
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Göstergeler
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
AliPivot Points
Alexandra Voicu
Göstergeler
AliPivot Points is a Meta Trader 5 Indicator that draws you the latest pivot points. You can choose from timeframes ranging from 1 Minute to 1 Month. Calculation methods for pivot points includes: Classic Pivot Points Camarilla Pivot Points Fibonacci Pivot Points Woodie Pivot Points You can personalize the line colors, style, and width to suit your preference. The indicator displays values on the right side of the chart. AliPivot Points values can also be utilized by developers for creating Expe
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Prop Firm Navigator EA
Marin Stoyanov
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
FREE Prop Firm Navigator EA - Advanced Trend-Following & Protection Developed by the EA Trading Academy team using Expert Advisor Studio , this free trading robot combines powerful trend-following indicators with a robust set of account protection features to secure your trading capital. You can find a detailed documentation about the properties and inputs on our  knowledge base . Key Strategy Features: Uses Bulls Power and Awesome Oscillator indicators for precise entry signals Sophisticat
FREE
TrendLine Manager
Mirel Daniel Gheonu
4 (1)
Yardımcı programlar
TrendLine Manager - Professional Trading Assistant TrendLine Manager is a smart trading tool that helps you manage your trades using trendlines drawn directly on your charts. Instead of manually watching every line you draw, this Expert Advisor does the monitoring for you. What it does: Converts any trendline you draw into an active trading trigger Automatically closes positions when price hits your stop loss or take profit lines Opens new trades when price crosses your entry lines Works with sl
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (1)
Göstergeler
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Ultimate Retest
Nguyen Thanh Cong
5 (6)
Göstergeler
Introduction The "Ultimate Retest" Indicator stands as the pinnacle of technical analysis made specially for support/resistance or supply/demand traders. By utilizing advanced mathematical computations, this indicator can swiftly and accurately identify the most powerful support and resistance levels where the big players are putting their huge orders and give traders a chance to enter the on the level retest with impeccable timing, thereby enhancing their decision-making and trading outcomes.
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Uzman Danışmanlar
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Terminal informations for MT5
Eugenio Bravetti
Yardımcı programlar
Utility for know all informations and settings of terminal where the utility is loaded. The informations that you can know are for example: - The path of folder where the terminal start - The   path of     folder where the terminal store the indicators, experts advisors etc - The   path of     common folder - The permission to use DLL, to automated trading etc - The permission to send email, FTP or notifications to smartphone and many other informations
FREE
BoletaMiniPanel
PATRICK ANTONIO MORELO A.
5 (4)
Yardımcı programlar
Simple panel with  Stop loss (Loss), Stop gain (Gain) , Trailing stop (TS) and Breakeven (BE-P). Lot is the number of contracts to be traded. Gain is the number, in points, that the stop gain will be positioned. If you don't want to put stop gain, just put 0 (zero) in place and when you open the order it won't have this stop. Loss is the number, in points, that the stop loss will be placed. If you don't want to put stop loss, just put 0 (zero) in place and when you open the order it won't ha
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Göstergeler
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Göstergeler
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Göstergeler
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
Trailinator
Christian Opperskalski
Yardımcı programlar
TRAILINATOR  is a unique Solution to use different Trailing-Stop Variants and change your settings via Remotecontrol. You configure your Trailing-Stop for a specified Symbol only once. This setting will be used for all your Positions of the same Symbol. Currently we support these different Trailing-Stops: Standard : works like you use in Metatrader Terminal, starts trailing if your profit is greater than trailing stop Start after points : trailing stop will start after your defined points in p
FREE
RSI Divergence F
Andrey Dik
5 (3)
Göstergeler
A professional tool for trading - the divergence indicator between the RSI and the price, which allows you to receive a signal about a trend reversal in a timely manner or catch price pullback movements (depending on the settings). The indicator settings allow you to adjust the strength of the divergence due to the angle of the RSI peaks and the percentage change in price, which makes it possible to fine-tune the signal strength. The indicator code is optimized and is tested very quickly as par
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (196)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (563)
Yardımcı programlar
Trade Manager EA’ye hoş geldiniz! Ticaretin daha sezgisel, hassas ve verimli hale gelmesi için tasarlanmış nihai risk yönetim aracı ile tanışın. Bu sadece bir emir verme aracı değil; ticaret planlaması, pozisyon yönetimi ve risk kontrolü için kapsamlı bir çözüm. İster yeni başlayan bir yatırımcı olun, ister deneyimli bir trader ya da hızlı emir gerektiren bir scalper, Trade Manager EA ihtiyaçlarınıza uyum sağlar ve forex, endeksler, emtialar ve kripto paralar dahil tüm piyasalarda esneklik sunar
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Yardımcı programlar
Ticaret Paneli çok işlevli bir ticaret asistanıdır. Uygulama, manuel ticaret için 50'den fazla ticaret işlevi içerir ve çoğu ticaret işlemini otomatikleştirmenize olanak tanır. Dikkat, uygulama strateji test cihazında çalışmıyor. Satın almadan önce demo sürümünü bir demo hesabında test edebilirsiniz. Demo sürümü burada . Talimatların tamamı buraya . Ticaret. Tek tıklamayla alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar: Otomatik risk hesaplaması ile bekleyen emir ve pozisyonları açın. Tek tıkl
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (12)
Yardımcı programlar
Beta Sürümü Telegram to MT5 Signal Trader resmi alfa sürümüne neredeyse hazır. Bazı özellikler hâlâ geliştirilmekte olup küçük hatalarla karşılaşabilirsiniz. Sorun yaşarsanız lütfen bildirin, geri bildiriminiz yazılımın herkes için gelişmesine yardımcı olur. Fiyat 20 satıştan sonra artacaktır. Kalan $90 kopya: 18/20 . Telegram to MT5 Signal Trader , Telegram kanallarından veya gruplarından gelen işlem sinyallerini otomatik olarak MetaTrader 5 hesabınıza kopyalayan güçlü bir araçtır. Herkese aç
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Yardımcı programlar
Grid Manual, sipariş ızgarasıyla çalışmak için kullanılan bir ticaret yardımcı programıdır. Yardımcı program evrenseldir, esnek ayarlara ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Sadece kayıpların ortalaması yönünde değil, aynı zamanda kazanç artışı yönünde de bir emir ızgarası ile çalışır. Tüccarın bir emir ızgarası oluşturmasına ve eşlik etmesine gerek yoktur, bu yardımcı programı yapacaktır. Emri açmanız yeterlidir ve Grid manual otomatik olarak ona bir emir ızgarası oluşturacak ve kapanana kadar ona
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (4)
Yardımcı programlar
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopyalayıcı Kedi MT5) , günümüzün ticaret zorluklarına yönelik tasarlanmış yerel bir ticaret kopyalayıcısı ve eksiksiz risk yönetimi ve yürütme çerçevesidir. Prop firması zorluklarından kişisel portföy yönetimine kadar, sağlam yürütme, sermaye koruması, esnek yapılandırma ve gelişmiş ticaret işleme kombinasyonu ile her duruma uyum sağlar. Kopyalayıcı hem Master (gönderici) hem de Slave (alıcı) modunda çalışır, piyasa ve bekleyen emirlerin, ticaret değişikliklerini
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Yardımcı programlar
MT5 to Telegram Signal Provider , hesabınızı bir sinyal sağlayıcı haline getirerek belirtilen sinyalleri Telegram'ın sohbetine, kanalına veya grubuna göndermeyi sağlayan kullanımı kolay, tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Rakip ürünlerin çoğunun aksine, DLL içe aktarması yapmaz. [ Demo ] [ Kılavuz ] [ MT4 Versiyonu ] [ Discord Versiyonu ] [ Telegram Kanalı ]  New: [ Telegram To MT5 ] Kurulum Adım adım bir kullanıcı kılavuzu mevcuttur. Telegram API'si hakkında bilgi gerekmemektedir; ihtiyac
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Yardımcı programlar
Riskinizi otomatik olarak hesaplarken işlemlere hızlı bir şekilde girip çıkmanıza yardımcı olacak Ticaret Yöneticisi. Aşırı Ticaret, İntikam Ticareti ve Duygusal Ticaretten korunmanıza yardımcı olacak özellikler içerir. İşlemler otomatik olarak yönetilebilir ve hesap performans ölçümleri bir grafikte görselleştirilebilir. Bu özellikler, bu paneli tüm manuel yatırımcılar için ideal kılar ve MetaTrader 5 platformunun geliştirilmesine yardımcı olur. Çoklu Dil desteği. MT4 Sürümü  |  Kullanım Kılavu
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Yardımcı programlar
MT5 için ticari kopyalayıcı, МetaТrader 5 platformu için bir ticari kopyalayıcıdır   . arasındaki   forex işlemlerini kopyalar.       COPYLOT MT5 sürümü için   herhangi bir hesap   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (veya COPYLOT MT4 sürümü için   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) Güvenilir fotokopi makinesi! MT4 sürümü Tam tanım   +DEMO +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri Ayrıca МТ4 terminali   (МТ4   -  
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Yardımcı programlar
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Assistant MT5 — Çok Fonksiyonlu Ticaret Asistanı 66'dan fazla profesyonel araç tek bir panelde — daha hızlı, güvenli ve verimli işlem yapın. Bu asistan; risk yönetimi, emir kontrolü, piyasa analizi ve pozisyon takibini tek bir güçlü arayüzde birleştirir. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için uygundur. Neden trader’lar bu aracı tercih ediyor Tek tıklamayla hızlı emir açma ve yönetim Otomatik lot ve risk hesaplama Akıllı emirler: grid, OCO, gizli emirler, sanal S
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Yardımcı programlar
Bu ürün, haber saatlerinde tüm uzman danışmanları ve manüel grafikleri filtreler, böylece manüel ticaret kurulumlarınızı veya diğer uzman danışmanlar tarafından girilen işlemleri yok edebilecek ani fiyat dalgalanmaları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Bu ürün, herhangi bir haber yayınlanmadan önce açık pozisyonlarınızı ve bekleyen emirlerinizi yönetebilen tam bir sipariş yönetim sistemi ile birlikte gelir.   The News Filter'ı   satın aldığınızda, gelecekteki uzman danışmanlar için yerleşi
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Yardımcı programlar
Easy Trade – Akıllı, Basit ve Güçlü İşlem Yönetimi Easy Trade, riski kontrol altında tutmak ve işlemleri sorunsuz gerçekleştirmek isteyen MetaTrader kullanıcıları için hepsi bir arada işlem yönetim çözümüdür. Gerçek kullanıcı geri bildirimleriyle sıfırdan tasarlanan Easy Trade, işlemleri birden fazla sembolde yürütmeyi, izlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır – iş akışınızı karmaşıklaştırmadan. İster manuel olarak scalping yapın ister küçük bir işlem portföyü yönetin, Easy Trade dikkatinizi olması
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Yardımcı programlar
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (71)
Yardımcı programlar
1 tıklama ile ticaret için Ticaret Paneli.   Pozisyonlar ve emirlerle çalışmak!   Grafikten veya klavyeden alım satım. Alım satım panelimizi kullanarak, grafikten tek bir tıklamayla alım satım yapabilir ve alım satım işlemlerini standart MetaTrader kontrolünden 30 kat daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz. Bir tüccar için hayatı kolaylaştıran ve bir tüccarın ticaret faaliyetlerini çok daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olan parametrelerin ve işlevlerin otomatik hesaplamaları. Graf
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Yardımcı programlar
MT4 için Expert Advisor Risk Manager çok önemli ve bence her yatırımcı için gerekli bir program. Bu Uzman Danışman ile ticaret hesabınızdaki riski kontrol edebileceksiniz. Risk ve kar kontrolü hem parasal hem de yüzdesel olarak yapılabilir. [Instruction for Risk Manager parameters] Danışman işlevleri Bu risk yöneticisi, riskleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır: - bir anlaşma için - günlük - bir hafta için - Bir ay için Ayrıca kontrol edebilirsiniz 1) Ticaret yaparken izin verilen ma
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Yardımcı programlar
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.75 (4)
Yardımcı programlar
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe, Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri çi
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Yardımcı programlar
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Yardımcı programlar
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Yardımcı programlar
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Yardımcı programlar
MT4 to Discord Signal Provider , ticaret sinyallerini doğrudan Discord'a göndermek için tasarlanmış kullanıcı dostu ve tamamen özelleştirilebilir bir araçtır. Bu araç, ticaret hesabınızı etkili bir sinyal sağlayıcısına dönüştürür. Mesaj formatlarını tarzınıza uyacak şekilde özelleştirin! Kolay kullanım için önceden tasarlanmış şablonlardan seçim yapın ve hangi mesaj öğelerini dahil etmek veya çıkarmak istediğinize karar verin. [ Demo ] [ Kullanım Kılavuzu ] [ MT4 Versiyonu ] [ Telegram Versiyonu
K Trade Assistant Pro MT5
Kaijun Wang
1 (1)
Yardımcı programlar
Asistan: Ticaret Asistanı-MT4 (indirmek için tıklayın) Ticaret Asistanı-MT5 (indirmek için tıklayın) Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Temeller: Pozisyonların hızlı açılıp kapatılması, tek tıklamayla pozisyon açılıp kapatılması, tek tıklamayla emir verilmesi Çizgili Ticaret Otomatik sl/tp Yakın Semboller Kar Korumalı SL Protect'i Taşı SL'yi takip etmek Hesap Risk Kontrolü Düzenin Gölgesi Otomatik Sipariş Ekleme Otomatik Kapatma Siparişleri Kapat Yeniden Aç Sembol Bilgileri So
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.3 (23)
Yardımcı programlar
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (6)
Yardımcı programlar
Telegram'dan MT5'e:   Nihai Sinyal Kopyalama Çözümü Telegram'dan MT5'e işlemlerinizi basitleştirin, DLL'lere ihtiyaç duymadan işlem sinyallerini doğrudan Telegram kanallarından ve sohbetlerinden MetaTrader 5 platformunuza kopyalayan modern araç. Bu güçlü çözüm hassas sinyal yürütme, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sağlar, zamandan tasarruf sağlar ve verimliliğinizi artırır. [ Instructions and DEMO ] Temel Özellikler Doğrudan Telegram API Entegrasyonu Telefon numarası ve güvenli kod ile kimlik
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Yardımcı programlar
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Yazarın diğer ürünleri
Renko Time
Aleksandr Slavskii
Göstergeler
Индикатор предназначен для работы с ренко-графиками, построенными Renko Maker PRO или Renko Maker DEMO . Особенность реализации ренко-баров в терминале MetaTrader 5 такова, что из-за их вневременной природы (формирование новых баров зависит исключительно от изменения цены, а не от временных интервалов), время открытия каждого ренко-бара в истории оказывается искусственно сдвинутым в прошлое. Поэтому, чтобы видеть время открытия ренко баров, нужно воспользоваться этим индикатором Renko Time.
FREE
Renko Maker PRO
Aleksandr Slavskii
Yardımcı programlar
Revolution Renko Maker PRO — Инновационный Конструктор Ренко Графиков для MetaTrader 5   Создавайте идеальные ренко-бары с сохранением тиковых данных и реальных объемов — теперь с полной поддержкой индикаторов, советников и тестера стратегий!     Почему это лучше аналогов?   Возможность Обычные ренко Revolution Renko Maker PRO Разные типы баров                   Нет    Да, три разных типа! Поддержка индикаторов     Нет                       Да, любые! Работа в тестере стратеги
Quick deals EA Demo
Aleksandr Slavskii
Yardımcı programlar
Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит. (реверс только на неттинговых счетах) При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике. Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell Правее последнего бара, выше
FREE
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
Yardımcı programlar
Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике. Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также  делает реверс  открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит. (реверс только на неттинговых счетах) При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике. Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ  - OpenSell Правее последнего бара, выше цены C
Trailing and Breakeven for FORTS
Aleksandr Slavskii
Yardımcı programlar
Советник для, перевода позиции в безубыток +  трал. Сделан специально для работы на Мосбиржи с учётом удаления позиции при клиринге и последующем её открытии по новой цене. После клиринга, советник тралит учитывая реальную цену открытия позиции, а не ту которая получилась после клиринга. Советник может работать на любых рынках. На счетах  HEDGING советник будет переводить в БУ и тралить каждую позицию, отдельно. Так как демо версию советника можно запустить только в тестере стратегий , а этот с
Filtrele:
Rich8989
628
Rich8989 2025.07.18 05:54 
 

Good indicator . Thanks for sharing

İncelemeye yanıt