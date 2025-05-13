Renko Maker

5

Это DEMO версия Renko Maker PRO к сожалению правила маркета не позволили указать это в названии. Почему то проверка маркета запрещает в названии слово DEMO.

Демо версия строит ренко бары только на основе EURUSD из 1000 последних минутных баров.

🔥 Revolution Renko Maker PRO — Инновационный Конструктор Ренко Графиков для MetaTrader 5 🔥  


Создавайте идеальные ренко-бары с сохранением тиковых данных и реальных объемов — теперь с полной поддержкой индикаторов, советников и тестера стратегий!  

 ✨ Почему это лучше аналогов?  


Возможность Обычные ренко Revolution Renko Maker PRO
Поддержка индикаторов     ❌ Нет                      Да, любые!
Работа в тестере стратегий     ❌ Нет  Полная интеграция
Реальные объемы и тики     ❌ Нет  Сохранение всех данных
Гибкая настройка кирпичей     ❌ Ограничена  Любой размер шага
Автоматическое обновление     ❌ Ручной ввод  Онлайн-синхронизация


 🎯 Ключевые преимущества:  

1. Полноценный пользовательский символ  
   — Работает как настоящий инструмент: индикаторы, советники, тестирование — без ограничений!  
   — Поддержка реальных объемов (не только тиковых, но и биржевых, если доступны).  

2. Точность в деталях  
   — Режимы построения: Bid/Last (на выбор).  
   — Фильтрация аномальных тиков — только чистые данные.  

3. Гибкость под любой стиль торговли  
   — Настройка размера кирпича в пунктах или процентах.  
   — Опция «Старт нового дня» для удобства анализа сессий.  

4. Для профессионалов и алгоритмов  
   — Совместимость с всеми стратегиями (включая ML-модели).  
   — Экспорт данных в CSV для глубокого анализа.  


 📊 Кому это нужно?  

- Трейдерам, уставшим от ограничений стандартных ренко.  
- Разработчикам советников, тестирующим стратегии на точных ренко-данных.  
- Аналитикам, изучающим объемы и кластерные графики.  


 🚀 Как это работает?  

1. Установите приложение в MT5.  
2. Выберите инструмент и настройки кирпичей.  
3. Получите новый символ (например, `EURUSD_Renko_10p`) — готово!  

> ❗ Важно: это не просто «график», а полноценный торговый инструмент с историей и тиками!  


Особенность реализации ренко-баров в терминале MetaTrader 5 такова,

что из-за их вневременной природы (формирование новых баров зависит исключительно от изменения цены,а не от временных интервалов),

время открытия каждого ренко-бара в истории оказывается искусственно сдвинутым в прошлое.

Поэтому, чтобы видеть время открытия ренко баров, нужно воспользоваться  индикатором Renko Time.


Отзывы 1
Rich8989
708
Rich8989 2025.07.18 05:54 
 

Good indicator . Thanks for sharing

