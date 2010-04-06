Chart Clear

L'indicatore / Utilità Chart Clear è uno strumento essenziale per i trader che desiderano un grafico pulito, leggibile e professionalmente organizzato su Meta Trader 4. 

Una volta installato, modifica automaticamente l'aspetto del grafico senza richiedere alcun settaggio manuale, rendendolo immediatamente più chiaro e facile da analizzare.


Caratteristiche Principali:

  • Grafico pulito e professionale:

    • Sfondo bianco per una migliore leggibilità

    • Candele verdi per i movimenti rialzisti e rosse per quelli ribassisti

    • Rimozione automatica di elementi non essenziali come griglie, volumi e linee superflue

  • Compatibilità universale:

    • Funziona con tutti gli strumenti finanziari disponibili su MT4 (forex, indici, materie prime)

    • Adattabile a qualsiasi time frame, da M1 a mensile

    • Attivazione immediata senza necessità di impostazioni

  • Facilità d'uso:

    • Basta aggiungerlo al grafico per vedere l'effetto istantaneo

    • Si assicura automaticamente che il grafico sia in modalità candele

    • Ripristina le impostazioni originali del grafico quando rimosso

Vantaggi:

  • Migliora significativamente la leggibilità del prezzo e delle formazioni candlestick

  • Riduce le distrazioni visive, permettendo di concentrarsi solo sui movimenti rilevanti

  • Particolarmente utile per scalping, day trading e analisi swing

Disponibile per il download immediato.

Aggiungi Chart Clear ai tuoi strumenti di trading per ottenere grafici più chiari in pochi secondi.





Plus de l'auteur
TrendPinBar
Alberto Sassetti
5 (1)
Indicateurs
L'indicatore   Trend Reversal   è uno strumento tecnico progettato per identificare potenziali inversioni di trend sul mercato, basandosi sulla formazione di   Pin Bar . È particolarmente efficace su time frame come   H1 (orario) , dove i pattern di inversione tendono a essere più affidabili. L'indicatore segnala le inversioni di trend disegnando un   pallino rosso   per indicare un potenziale trend ribassista e un   pallino verde   per un potenziale trend rialzista. Come Funziona l'Indicatore L
FREE
Intraday Pulse
Alberto Sassetti
5 (2)
Indicateurs
Intraday Pulse – Indicatore per il Prezzo Medio Intraday Intraday Pulse è un indicatore progettato per determinare il prezzo medio intraday alla chiusura giornaliera del grafico. Grazie al suo algoritmo avanzato, traccia automaticamente il livello di riferimento, fornendo un supporto essenziale per strategie di trading efficaci. Nota bene: il grafico giornaliero e' ideale per utilizzare l'indicatore (D1). Aggiorna il time frame alla fine della sessione giornaliera. L'indicatore è versatile e ut
FREE
Grid Option Strike
Alberto Sassetti
Indicateurs
Introduzione L’indicatore Grid Option Strike è progettato per MetaTrader 4 e si basa sui livelli di strike delle opzioni sui future , fornendo una struttura chiara dei movimenti del prezzo su coppie di valute come EUR/USD, GBP/USD e AUD/USD . Questo strumento aiuta i trader a identificare aree di supporto e resistenza dinamiche basate sugli intervalli di 25 pip e 50 pip , frequentemente utilizzati dai trader istituzionali e nei mercati delle opzioni. Lascia un commento per potere migliorare l'
FREE
Go trend I
Alberto Sassetti
Indicateurs
L'indicatore Go Trend è un indicatore personalizzato per MetaTrader 4 (MT4) basato su una logica di ZigZag con tre livelli di periodi diversi. Questo indicatore è progettato per identificare i punti di inversione del prezzo (massimi e minimi) su diversi timeframe, aiutando i trader a individuare potenziali trend e punti di ingresso/uscita nel mercato. Funzionalità Principali Identificazione dei Punti di Inversione (ZigZag) L'indicatore utilizza una logica di ZigZag per tracciare linee che coll
FREE
Pending Order Assistant
Alberto Sassetti
Utilitaires
Panoramica Pending Order Assistant è progettato per automatizzare la creazione di ordini pendenti Buy Stop e Sell Stop su coppie di valute specifiche ( EURUSD, GBPUSD, AUDUSD ). Questo EA consente ai trader di impostare facilmente livelli di entrata strategici senza dover posizionare manualmente gli ordini. Funzionalità Principali Creazione Automatica di Ordini Pendenti L'EA genera automaticamente 4 ordini Buy Stop e 4 ordini Sell Stop appena viene attivato sul grafico. Gli ordini sono distanzi
FREE
