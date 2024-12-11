EternityEdge
- Experts
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Martin SlackaHi im just young boy from Slovakia who everyday trade and try cooking some trading robots
- Version: 1.3
- Updated: 11 December 2024
- Activations: 15
Symbol: XAUUSD
Recomended Timeframe: M5
No dangerous strategies
Fixed Stop loss
Recomended settings: deafult
Recomended lot size:
Normal risk
Deposit Lot size
1000€. 0.01
2000€. 0.02
5000€. 0.03
10000€. 0.04
Low risk
Deposit Lot size
1000€. 0.01
2000€. 0.01
5000€. 0.02
10000€. 0.03
High risk
Deposit Lot size
1000€. 0.01
2000€. 0.02
5000€. 0.03
10000€. 0.06
If you do prop challenge please dont use hight risk and set money protections
Backtest 2020-2024 till now (high risk settings)
Please use good risk and money manegement
Possible to set money and account protections
If you need help or other recomendations please ask me
More info: https://www.mql5.com/en/users/martin6223
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Risk Warning:Past performance is no guarantee of future profitability (EA could also make losses).