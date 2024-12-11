EternityEdge

Bison XAUUSD Sivaprasanthan Kandasamy Experts

Bison is an Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5 (MT5), specifically for trading XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. It sounds like it comes with a preset risk-to-reward ratio and adjusts the trading lot size accordingly, which would make it pretty user-friendly, especially for plug-and-play style trading. Does it have any particular risk management features, like stop loss or take profit levels? Or is it mainly focused on the lot size and risk-to-reward ratio? Also, how does i