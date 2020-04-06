BB Trader Pro MT5

Introducing BB Trader Pro

Four distinct approaches based on the Bollinger Band indicator to identify potential reversal and continuation patterns.

Optional ATR-adjusted spacing ensures a dynamic adjustment for volatility when placing multiple trades.

Flexible lot sizing options are available, both fixed and automatically increasing (non-martingale).

Key Features:

Four Bollinger Band Strategies: Customize your approach with four distinct Bollinger Band strategies, tailored to different market conditions.

Optional ATR-Adjusted System: Manage multiple trades with dynamic volatility adjustment for multiple trade placement.

Advanced Lot Sizing: Choose between static, automatically increasing (non-martingale) or dynamic sizing for grid trades.

Strategic Trade Closures: Utilize the opposite Bollinger Band conditions to seek optimal take profit targets.

The BB Trader Pro Trading Robot is coded and optimized for the MetaTrader 5 MT5 platform.

Recommended products
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Experts
50% discount until the end of the month ($199). Regular price $399 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. This is a trend strategy that uses the  FIBO Trend PRO  i
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
AI SpectraCore Genesis EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.5 (4)
Experts
SpectraCore Genesis Built for Gold. Engineered for Precision. Operates When Others Hesitate. SpectraCore Genesis is not just another expert advisor. It is a professional-grade trading system designed exclusively for XAU/USD . No generic templates, no compromises — just structure, control, and algorithmic clarity. This is a tool that doesn't rush the market. It waits. And acts when others are still uncertain. A live trading signal with full real-time data and trade history is available for review
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experts
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
TradeGhost
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
Experts
This Expert Advisor is an intraday trading bot that exclusively targets reversals at key price levels. It operates by identifying the daily high and low and then executes trades when the price retraces to one of two predefined levels. The bot offers both fixed and dynamic lot sizing , the latter of which calculates your position size based on account balance for precise risk management. It also features a trailing stop to lock in profits as the trade moves in your favor. This strategy is best su
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
Oscillator Trigger EA
Irina Cherkashina
Experts
Oscillator Trigger EA  is a expert advisor created by a professional prop trader and financial manager with many years of experience. This is a solution for those who seek stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks.This expert advisor works effectively on different timeframes and on all trading instru
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experts
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Experts
DOW KING EA  I t is a   Fully Automatic Accessible Index (US30) System  with Open Optimization Parameters and a  Recovery Mechanism.  Only 5 Copies of 10 Left  for 445 $  Next Price 999 $   DOW King  GUIDE Signals Commission Broker Refund Updates My Blog Not    Grid   , Not    Martingale   , Not     AI     , Not     Neural Network. Default Settings for One chart    US30 M15 Each position always has a   Fixed SL & TP    and Virtual   Deal Profit Tracking (VDPT) .    The Current Default Setting
Statistical Intelligence EA MT5
Marios Demosthenous
Experts
Unleash the power of advanced trading with "Statistical Intelligence EA MT5", the Expert Advisor designed to elevate your trading strategy through intelligent market analysis and precision. Here's why "Statistical Intelligence EA MT5" is the ultimate tool for traders looking to maximize their potential: 1. Advanced Market Analysis: Harnessing the power of comprehensive market history analysis, "Statistical Intelligence EA MT5" makes precise predictions about future market movements. By examining
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experts
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
SGear
Olesia Kusmenko
4.5 (8)
Experts
Late Summer Sale – Only for a Limited Time!A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure SGear at the current price before the next price increase is triggered. This sale is limited – both in time and in quantity. After that, the regular market price applies. SGear – Clear Trend Logic Instead of AI Illusion SGear is a fully automated Expert Advisor that strictly fol
Crazy Pirate MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
<<< Check out my other   Products   -  >>> Crazy Pirate, an Expert Advisor designed for MetaTrader platform, stands as a beacon of simplicity in the complex world of forex trading. Focused on a range of pound Sterling and Dollar , it brings a new, straightforward approach to the market. Unlike many contemporary trading tools swayed by complex AI algorithms,   Pirate   returns to the basics, utilizing strategies that have proven their worth over time. Key Features: Specialized in sterling risks,
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experts
Live signal Find out more here:   https://www.mql5.com/en/users/prizmal/seller Keep an eye out for the latest news, updates, and developments by subscribing to the official  PrizmaL Channel! This trading robot is tailored for the NZDCAD currency pair and operates based on an averaging strategy that utilizes RSI and CCI as its primary indicators. Each trade is managed with dynamic take-profit and stop-loss levels to enhance risk control and profitability. The strategy was optimized using six
DAI Breakout Matrix EA
Phatcharawat Muangchiengwan
Experts
DAI Breakout Matrix EA DAI Breakout Matrix EA is a multi-timeframe breakout and grid engine designed for gold and volatile symbols. It combines breakout entries, 2-timeframe Williams %R confirmation, adaptive grid management, profit-locking and manual integration via chart buttons, all monitored by a clear on-chart HUD. Recommended symbol: XAUUSD Recommended base timeframe: M10 (custom 10-minute chart) This EA is a professional tool, not a “set and forget” solution. Proper money management and t
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experts
Introducing the   Punisher Scalper MT5, EA for NZDUSD   currency pair. It analyzes market data in real time to identify :    Correct entry moment.    Trend beginning, reversal, direction and strenght.   Support and Resistance.   Self-optimize TP and SL. To do it Punisher Scalper is using :   Data from few time frames at the same time.   Over 10 unique code functions.    44 price action patterns.   8 indicators. Other properties :   The TP to SL ratio is usually around 1:1
SuperHybridEA
Tichaona Mahuni
Experts
SuperHybridEA: Advanced Forex Trading Solution Overview SuperHybridEA is a sophisticated Expert Advisor designed for traders aiming to navigate the forex market with a balanced approach. Optimized for hedging accounts on EURUSD (H1) and XAUUSD (D1), it integrates trend-following and range-trading strategies with robust risk management. Built for adaptability, it uses multiple technical indicators to respond to diverse market conditions while prioritizing capital preservation. Key Features Adapt
SmartWave EA
Shi Shuang Xie
Experts
EA Name: SmartWave EA — Intelligent XAUUSD Auto-Trading System Introduction SmartWave EA is an intelligent trading system specifically optimized for XAUUSD (Gold) , designed for the M5 timeframe . It combines trend recognition algorithms with a scalping strategy to automatically capture high-probability short-term trading opportunities. The EA includes a multi-layer risk control mechanism and a dynamic take-profit system , aiming to achieve stable performance with low drawdown across vario
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven will have a promotional launch price until December 8, 2025. This Expert Advisor adapts to any asset. It is universal. The Multi-Asset Scalper EA is a professional automated trading system developed for the MetaTrader 5 platform, designed for scalping operations on multiple assets simultaneously. Version 8.2 incorporates multi-timeframe technology with triple confirmation and integrated risk management. Technical Architecture 1. Intelligent Signal Sy
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen , the crown jewel of the entire Quantum ecosystem and the highest-rated, best-selling Expert Advisor in the history of MQL5. With a proven track record of over 20 months of live trading, I’ve earned my place as the undisputed Queen of XAUUSD. My specialty? GOLD. My mission? Deliver consistent, precise, intelligent trading results — over and over again. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the set
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.8 (35)
Experts
AOT MT5 - Next-Generation AI Multi-Currency System Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  | [Satellite Signal] | AOT Official Channel   IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and setup instructions: Resource Description Understanding AOT's Trading Frequency Why the bot doesn't trade every day How to Set Up AOT Bot Step-by-step installation guide Set files AOT MT5 is an advanced Expert Advisor powered by AI sentiment analysis and Adapt
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (19)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  Default Set File (More than 8 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (More than 5 months live trading):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $499! After that, the price will be raised to $599. EA will be sold in limited quantities to ensure th
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Each time the live signal grows with 10%, the price will be raised to keep Zenox exclusive and protect the strategy. Final price: $2999. Live Signal IC Markets Account, see the live performance for yourself as proof! Download user manual (English) Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Hybrid Trading Strategy for XAUUSD – Combination of News Sentiment & Order Book Imbalance This strategy combines two rarely used but highly effective trading approaches into a hybrid system developed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the 30-minute chart . While conventional Expert Advisors often rely on predefined indicators or basic chart patterns, this system is based on an intelligent market access model that integrates real-time data and context-based analysis into its decision-makin
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (86)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Experts
LIVE SIGNAL WITH REAL TRADING ACCOUNT:  LIVE SIGNAL IC MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $599! After that, the price will be raised to $699. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. AI Gold Trading leverages the advanced GPT-4o model to execute sophisticat
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conne
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Experts
S pecial price of  $109  (regular price: $365) . Setup & Usage Guide :  ABS Channel . Real-Time Monitoring:   ABS Signal .  Setup file from live signal Basic setup file What is ABS EA? ABS EA is a professional trading robot developed specifically for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It is based on a Martingale system with built-in risk controls . Designed for both new and experienced traders, ABS EA is easy to set up, fully automated, and customizable to fit different trading styles. Ke
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Long-Term Growth. Consistency. Resilience. Pivot Killer EA is not a quick-profit system — it is a professional-grade trading algorithm built to grow your account sustainably over the long term . Engineered exclusively for XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer is the culmination of years of research, testing, and disciplined development. It embodies a simple philosophy: consistency beats luck . This system has been stress-tested across market cycles, volatility shifts, and liquidity regimes — built not to
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experts
Important Note : To ensure full transparency, I am providing access to the real investor account linked to this EA, allowing you to monitor its performance live with no manipulation. Within just 5 days, the entire initial capital was fully withdrawn, and since then, the EA has been trading exclusively with profit funds only, without any exposure to the original balance. The current price of $199 is a limited launch offer, and it will be increased after 10 copies are sold or when the next update
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
A new step forward | AI-Driven Precision meets Market Logic With Argos Rage , a new level of trading automation is introduced – powered by an embedded DeepSeek AI system that analyzes market behavior in real time. While it builds on the strengths of Argos Fury, this EA follows a different strategic path: more flexibility, broader interpretation and stronger market engagement. Live Signal Timeframe: M30 Leverage:  min 1:20 Deposit:  min $100 Symbol:  XAUUSD, EURUSD Broker:  all After purchasi
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $149, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. 1. Overview X Fusion AI is an automated trading system that combines classic, proven tradin
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
Cryon X-9000 — Quantum-Infused Autonomous Trading System REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 While many traders manipulate results by running Expert Advisors on cent accounts or very small balances — effectively demonstrating that they do not trust their own systems — this signal operates on a $20,000 real live account . It reflects genuine capital commitment and provides transparent performance without artificial amplification or low-risk distortions typical of cent accounts.
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% OFF 24 hours only. Sale ends November 29th. This will be the only sale for this product. Introducing Syna Version 4 - The World's First Agentic AI Trading Ecosystem I'm thrilled to unveil Syna Version 4, the forex trading industry's first true multi-EA agentic coordination system . This groundbreaking innovation allows multiple Expert Advisors to operate as a unified intelligence network across different MT5 terminals and broker accounts - a capability that has never existe
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  LAUNCH PROMO: VERY LIMITED NUMBER OF COPIES AVAILABLE AT CURRENT PRICE! Final price: 990$ NEW: From 349$: Choose 1 EA for free! (for max 2 trade account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE RESULTS INDEPENDENT REVIEW Welcome to "The ORB Master" : Your Edge in Opening Range Breakouts Unlock the power of the Opening Range Breakout (ORB) strategy with the ORB Master EA: a refined, high-performance Expert Advisor designed for moder
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone is not your average Expert Advisor. It combines years of research and asset management. Live: Remstone Club   ICMarkets   Darwinex Christmas discount : $1,750 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Since 2018 , my last company Armonia Capital provided the signal ARF to Darwinex, a FCA-regulated asset manager, raising 750K.  You can now find Remstone at Darwinex under Darwin VHR ! Master 4 asset classes with a single advisor! No promises
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — a professional expert advisor for trading any assets without martingale or grids from an author with 25+ years of experience. Most top advisors work with rising gold. They look brilliant in tests... as long as gold is rising. But what happens when the trend exhausts itself? Who will protect your deposit? HTTP EA does not believe in eternal growth — it adapts to the changing market and is designed to widely diversify your investment portfolio and protect your deposit.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile. The
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Experts
Real monitoring. Honest tests. Zero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Before we go into technical details, there are two things you must know: PipsHunter is confirmed by a real-money monitoring signal. The EA has been running live for several months on a real account (Pepperstone), and the monitoring is fully public. No simulations, no hidden accounts, no “perfect backtests only” — real trading results confirm the actual performance. Backtests are 100% honestNo curve-fitting, no history man
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
BLACK FRIDAY 50% OFF - NANO MACHINE GPT Regular price: $997 to Black Friday: $498.50 (Discounted price will be reflected during the promotion.) Sale begins: November 27, 2025 - limited-time Black Friday event. Black Friday Giveaway: All Nano Machine GPT buyers during the Black Friday event can enter a random drawing for: 1 x Syna activation 1 x AiQ activation 1 x Mean Machine GPT activation How to participate: 1) After your purchase, send me a private message to receive the Nano Machine GPT m
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.61 (49)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Experts
The world's first public arbitrage algorithm between Gold and Bitcoin! Deals open every day! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Recommended brokers over time as:   IC Markets Traded pairs:   XAUUSD, BTCUSD Symbol for attachment:   XAUUSD H1 Be sure to check that   the traded currency pairs are added   to the   Market Watch   window! Account Type: ECN/Raw Spread Prefix Settings: If your broker has a currency pair with a symbol prefix, for example - XAUUSD   _i Then ente
More from author
BB Trader MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
5 (3)
Experts
Introducing the BB Trader EA, an advanced trading tool harnessing insights from the Bollinger Band indicator. This expert advisor strategically makes use of the upper and lower bollinger bands. Key Features: Flexible trade options: Set the maximum number of trades for single or multiple entries. Optional ATR-adjusted system: Manage multiple trades while dynamically making adjustments for volatility. Versatile grid lot sizing: Choose between static or automatically increasing (non-martingale) op
FREE
MiniMaulXpert
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Experts
Welcome to the MiniMaulXpert, an advanced trading tool harnessing insights from the custom built hammer indicator. This expert advisor strategically makes use of the renowned hammer candlestick pattern. Key Features: Flexible trade options:   Set the maximum number of trades for single or multiple entries. Optional ATR-adjusted system:   Manage multiple trades while dynamically making adjustments for volatility. Versatile grid lot sizing:   Choose between static or automatically increasing (non-
FREE
Trade Condition Logger MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Utilities
The   Trade   Condition   Logger   is   an   essential   tool,   offering   crucial   insights   into: Current   swap   and   spread   values Automatic   logging   of   fluctuations   in   swap   values Logging spread   value   range over   time Optimise   spread   values for specific instrument Displays   a   comprehensive   summary   on   the   chart,   providing   traders   with   insights   into   trade   conditions.  Review trade conditions for your various   broker   accounts   enabling  
Hammer Time MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Experts
Unlock the Hammer Trading System Utilizing hammer recognition, this advanced system identifies potential reversal points to optimize trade placements. The system offers a diverse range of nine strategies. Use a strategy independently or in combinations to enhance trading opportunities. Optional ATR-adjusted spacing ensures a dynamic adjustment for volatility when placing multiple trades. Flexible lot sizing options are available, both fixed and automatically increasing (non-martingale). The max
Filter:
No reviews
Reply to review