BB Trader Pro MT5
- Experts
- AbelPM Enterprises Pty Ltd
- Version: 1.0
- Activations: 9
Introducing BB Trader Pro
Four distinct approaches based on the Bollinger Band indicator to identify potential reversal and continuation patterns.
Optional ATR-adjusted spacing ensures a dynamic adjustment for volatility when placing multiple trades.
Flexible lot sizing options are available, both fixed and automatically increasing (non-martingale).
Key Features:
Four Bollinger Band Strategies: Customize your approach with four distinct Bollinger Band strategies, tailored to different market conditions.
Optional ATR-Adjusted System: Manage multiple trades with dynamic volatility adjustment for multiple trade placement.
Advanced Lot Sizing: Choose between static, automatically increasing (non-martingale) or dynamic sizing for grid trades.
Strategic Trade Closures: Utilize the opposite Bollinger Band conditions to seek optimal take profit targets.
The BB Trader Pro Trading Robot is coded and optimized for the MetaTrader 5 MT5 platform.