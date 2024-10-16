BB Trader Pro MT5

Présentation de BB Trader Pro

Quatre stratégies uniques basées sur l’indicateur Bollinger Bands, conçues pour identifier les modèles de retournement et de continuation de tendance.

L’option de réglage de l’écart ajusté par ATR permet une adaptation dynamique à la volatilité lors du placement de plusieurs transactions.

Options flexibles de taille de lot, disponibles en configurations fixes ou en augmentation automatique (non martingale).

Caractéristiques principales :

Quatre stratégies Bollinger Bands : Adaptez votre approche grâce à quatre stratégies adaptées aux différentes conditions du marché.

Système ajusté par ATR (optionnel) : Gérez plusieurs transactions avec une adaptation dynamique à la volatilité.

Paramètres avancés des lots : Choisissez entre une taille fixe, une augmentation automatique (non martingale) ou un ajustement dynamique pour le trading en grille.

Fermetures stratégiques des transactions : Exploitez les conditions opposées des Bollinger Bands pour viser des objectifs optimaux de prise de bénéfices.

Le robot de trading BB Trader Pro est développé et optimisé pour la plateforme MetaTrader 5 (MT5)



