BB Trader Pro MT5

BB Trader Pro Tanıtımı

Bollinger Band göstergesine dayalı dört farklı strateji, olası trend dönüş ve devam formasyonlarını belirlemek için tasarlanmıştır.

ATR ile ayarlanabilir aralık (isteğe bağlı), birden fazla işlem yapılırken volatiliteye dinamik uyum sağlar.

Esnek lot büyüklüğü seçenekleri sunulmaktadır; sabit veya otomatik artan (martingale olmayan) seçenekler mevcuttur.

Temel Özellikler:

  • Dört Bollinger Band Stratejisi: Farklı piyasa koşullarına uyarlanmış dört farklı strateji ile yatırım tarzınızı kişiselleştirin.

  • ATR ile Ayarlanabilir Sistem (isteğe bağlı): Çoklu işlemleri yönetirken volatiliteye dinamik uyum sağlayın.

  • Gelişmiş Lot Seçenekleri: Sabit, otomatik artan (martingale olmayan) veya grid işlemler için dinamik lot boyutu seçeneklerini değerlendirin.

  • Stratejik İşlem Kapatma: Bollinger Band göstergesinin ters koşullarını kullanarak en uygun kâr hedeflerini yakalayın.

BB Trader Pro alım satım robotu, MetaTrader 5 (MT5)


