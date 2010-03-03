BB Trader Pro MT5
- Experts
- AbelPM Enterprises Pty Ltd
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 9
Presentazione di BB Trader Pro
Quattro strategie uniche basate sull’indicatore Bollinger Bands, progettate per identificare modelli di inversione e di continuazione del trend.
L’opzione di spaziatura regolabile tramite ATR consente un adattamento dinamico alla volatilità quando si effettuano più operazioni.
Opzioni flessibili per la dimensione del lotto, disponibili in configurazioni fisse o in aumento automatico (non martingala).
Caratteristiche principali:
Quattro strategie Bollinger Bands: Personalizza il tuo approccio con quattro strategie adattate a diverse condizioni di mercato.
Sistema regolato da ATR (opzionale): Gestisci più operazioni con un adattamento dinamico alla volatilità.
Impostazioni avanzate dei lotti: Scegli tra dimensioni fisse, aumento automatico (non martingala) o regolazione dinamica per il trading a griglia.
Chiusure strategiche delle operazioni: Sfrutta le condizioni opposte delle Bollinger Bands per individuare i migliori target di profitto.
Il robot di trading BB Trader Pro è stato sviluppato e ottimizzato per la piattaforma MetaTrader 5 (MT5).