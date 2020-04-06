BB Trader Pro MT5
- Asesores Expertos
- AbelPM Enterprises Pty Ltd
- Versión: 1.0
- Activaciones: 9
Presentamos BB Trader Pro
Cuatro estrategias únicas basadas en el indicador Bollinger Bands, diseñadas para identificar patrones de reversión y continuación de tendencias.
La configuración opcional de espaciado ajustado por ATR permite una adaptación dinámica a la volatilidad al colocar múltiples operaciones.
Opciones flexibles de tamaño de lote, disponibles en configuraciones fijas o de aumento automático (no martingala).
Características clave:
-
Cuatro estrategias de Bollinger Bands: Personalice su enfoque con cuatro estrategias diseñadas para distintos escenarios del mercado.
-
Sistema ajustado por ATR (opcional): Administre múltiples operaciones con una adaptación dinámica a la volatilidad.
-
Configuración avanzada de lotes: Elija entre un tamaño fijo, aumento automático (no martingala) o ajuste dinámico para operaciones en red.
-
Cierres estratégicos de operaciones: Aproveche las condiciones opuestas de Bollinger Bands para encontrar los mejores objetivos de toma de ganancias.
El robot de trading BB Trader Pro ha sido programado y optimizado para la plataforma MetaTrader 5 (MT5)