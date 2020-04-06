BB Trader Pro MT5

Presentamos BB Trader Pro

Cuatro estrategias únicas basadas en el indicador Bollinger Bands, diseñadas para identificar patrones de reversión y continuación de tendencias.

La configuración opcional de espaciado ajustado por ATR permite una adaptación dinámica a la volatilidad al colocar múltiples operaciones.

Opciones flexibles de tamaño de lote, disponibles en configuraciones fijas o de aumento automático (no martingala).

Características clave:

  • Cuatro estrategias de Bollinger Bands: Personalice su enfoque con cuatro estrategias diseñadas para distintos escenarios del mercado.

  • Sistema ajustado por ATR (opcional): Administre múltiples operaciones con una adaptación dinámica a la volatilidad.

  • Configuración avanzada de lotes: Elija entre un tamaño fijo, aumento automático (no martingala) o ajuste dinámico para operaciones en red.

  • Cierres estratégicos de operaciones: Aproveche las condiciones opuestas de Bollinger Bands para encontrar los mejores objetivos de toma de ganancias.

El robot de trading BB Trader Pro ha sido programado y optimizado para la plataforma MetaTrader 5 (MT5)


Productos recomendados
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Asesores Expertos
50% de descuento hasta fin de mes ($199) . Precio regular: $399. Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:   haz clic aquí . Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. Esta es una estrategia de ten
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FDow – Simplicidad Algorítmica con Robustez Profesional FDow es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar el Dow Jones (US30) mediante una metodología minimalista pero extraordinariamente efectiva. Basado únicamente en dos de los indicadores más confiables del análisis técnico — SMA (Simple Moving Average) y ATR (Average True Range) — este sistema ofrece señales limpias, directas y fáciles de interpretar. A diferencia de estrategias complejas y sobreoptimizadas, FDow se apoya e
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
AI SpectraCore Genesis EA MT5
Dolores Martin Munoz
4.5 (4)
Asesores Expertos
SpectraCore Genesis Diseñado para el oro. Preciso en cada movimiento. Actúa cuando los demás dudan. SpectraCore Genesis no es solo otro asesor experto más. Es un sistema de trading de nivel profesional, desarrollado exclusivamente para operar con XAU/USD (oro) . Sin plantillas genéricas. Sin atajos. Solo estructura, control y lógica algorítmica. Este sistema no se lanza al mercado por impulso. Espera. Y entra cuando el mercado revela una oportunidad real. Una señal de trading en vivo con datos e
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Asesores Expertos
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
TradeGhost
Stefano Padovano
Asesores Expertos
¡Presentamos TradeGhost! ¡es un Ea muy potente con una estrategia que prefiero mantener oculta! ¡sin embargo voy a explicar cómo funciona en breve! ¡Este ea gracias al control de varios factores crea una operación Fantasma que obviamente no se abre ! pero queda registrada para poder ver si esa operación fue perdedora o ganadora. (Debo añadir que esto es un poco de un comercio Secreto puesto en este ea, NoN hace scalping pero cuando se abre usted tiene algún tipo de tranquilidad de que incluso si
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un robot de negociación intradía que se centra exclusivamente en los retrocesos a niveles de precios clave. Funciona identificando el máximo y el mínimo diarios y, a continuación, ejecuta operaciones cuando el precio retrocede a uno de los dos niveles predefinidos. El bot ofrece un tamaño de lote fijo y dinámico , que calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta para una gestión precisa del riesgo. También cuenta con un trailing stop para bloquear los
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Asesores Expertos
FSilverTrend - Asesor Experto para operar con USD/JPY FSilverTrend es un Asesor Experto (EA) diseñado para operar USD/JPY, aprovechando las tendencias del mercado con precisión y eficiencia. Basado en un enfoque algorítmico avanzado, este EA identifica la dirección predominante del mercado y ejecuta operaciones optimizadas para capturar movimientos sostenibles. Características principales: Estrategia basada en tendencias: Utiliza indicadores y patrones de acción del precio para identificar la
Oscillator Trigger EA
Irina Cherkashina
Asesores Expertos
Oscillator Trigger EA  is a expert advisor created by a professional prop trader and financial manager with many years of experience. This is a solution for those who seek stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks.This expert advisor works effectively on different timeframes and on all trading instrum
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Asesores Expertos
Descripción del Asesor Experto EA TugOfWar abrirá posiciones de compra y venta en diferentes momentos de acuerdo con la señal activada, el mayor número de posiciones y de acuerdo con la dirección del mercado que va a ganar y el beneficio. El objetivo de beneficio por guerra es del 1% al 5%. Warmode normal = Estrategia a largo plazo Warmode extremo = Estrategia a corto plazo Parámetro Descripción StartTrade = Tiempo para empezar a operar / posición abierta EndTrade = Hora de finalización de la
FREE
DOW King
Anton Kondratev
4.25 (8)
Asesores Expertos
DOW KING EA   Es   un       Sistema accesible totalmente automático   con todos los parámetros de optimización abiertos y un   mecanismo de recuperación. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   GUÍA DOW King Señales Reembolso del corredor de comisiones Actualizaciones Mi blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Cada puesto siempre tiene un    
Statistical Intelligence EA MT5
Marios Demosthenous
Asesores Expertos
Libere el poder del trading avanzado con "Statistical Intelligence EA MT5", el Asesor Experto diseñado para elevar su estrategia de trading a través del análisis inteligente del mercado y la precisión. He aquí por qué "Inteligencia Estadística EA MT5" es la herramienta definitiva para los operadores que buscan maximizar su potencial: 1. Análisis de Mercado Avanzado: Aprovechando el poder del análisis histórico exhaustivo del mercado, "Inteligencia Estadística EA MT5" hace predicciones precisas s
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Asesores Expertos
GER40 NovaAI - La IA que comercia más allá de las emociones humanas . Se eliminan la "Duda", el "Miedo" y la "Avaricia". Comienza una nueva era regida por la lógica pura y la precisión. GER40 NovaAI es una IA de trading totalmente autónoma construida exclusivamente para el DAX40 (GER40). Tras miles de horas de optimización, filtra el ruido del mercado y se centra únicamente en el núcleo de la rentabilidad. Deja que la IA tome las decisiones y haz crecer tu capital con la razón, no con la emoc
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
SGear
Olesia Kusmenko
4.22 (9)
Asesores Expertos
¡Oferta de fin de verano – Por tiempo limitado! Se aplica un modelo de precios escalonados: cada quinta compra aumenta el precio en 50 dólares. Con cada nuevo comprador, el siguiente nivel de precio se acerca más, lo que hace que tu entrada sea más cara. Asegura SGear al precio actual antes de que se active el siguiente aumento de precio. Esta oferta es limitada, tanto en tiempo como en cantidad. Después de eso, se aplicará el precio de mercado regular. SGear – Lógica de tendencia clara, no pro
Crazy Pirate MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
<<< Mira mis otros productos - >>> Crazy Pirate, un asesor experto diseñado para la plataforma MetaTrader, se erige como un modelo de simplicidad en el complejo mundo del comercio de divisas. Centrado en una gama de libras esterlinas y dólares, aporta un enfoque nuevo y sencillo al mercado. A diferencia de muchas herramientas comerciales contemporáneas influenciadas por complejos algoritmos de inteligencia artificial, Pirate vuelve a lo básico, utilizando estrategias que han demostrado su valo
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Asesores Expertos
Señal en vivo Encuentra más aquí:   https://www.mql5.com/es/users/prizmal/seller ¡Mantente al tanto de las últimas noticias, actualizaciones y desarrollos suscribiéndote al canal oficial de  PrizmaL! Este robot de trading está diseñado específicamente para el par de divisas NZDCAD y opera con una estrategia de promediado que utiliza el RSI y el CCI como indicadores principales. Cada operación se gestiona con niveles dinámicos de take-profit y stop-loss para mejorar el control del riesgo y
DAI Breakout Matrix EA
Phatcharawat Muangchiengwan
Asesores Expertos
DAI Breakout Matrix EA DAI Breakout Matrix EA es un motor de breakout y grid multi timeframe diseñado para oro y símbolos volátiles. Combina entradas de breakout, confirmación Williams %R en 2 marcos temporales, gestión de cuadrícula adaptable, bloqueo de beneficios e integración manual mediante botones gráficos, todo ello supervisado por un claro HUD en el gráfico. Símbolo recomendado: XAUUSD Marco temporal base recomendado: M10 (gráfico personalizado de 10 minutos) Este EA es una herramienta p
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Asesores Expertos
Presentamos el Punisher Scalper MT5, EA para el par de divisas NZDUSD . Analiza los datos del mercado en tiempo real para identificar : Momento de entrada correcta . Inicio de tendencia , reversión, dirección y fuerza. Soporte y Resistencia. TP y SL auto-optimizados . Para ello Punisher Scalper utiliza : Datos de varios marcos de tiempo al mismo tiempo . Más de 10 funciones de código únicas. 44 patrones de acción del precio. 8 indicadores. Otras propiedades : La relación TP
SuperHybridEA
Tichaona Mahuni
Asesores Expertos
SuperHybridEA: Solución avanzada para operar en Forex SuperHybridEA es un sofisticado Asesor Experto diseñado para los operadores que desean navegar por el mercado de divisas con un enfoque equilibrado. Optimizado para cuentas de cobertura en EURUSD (H1) y XAUUSD (D1), integra estrategias de seguimiento de tendencias y de negociación de rangos con una sólida gestión del riesgo. Construido para la adaptabilidad, utiliza múltiples indicadores técnicos para responder a las diversas condiciones del
SmartWave EA
Shi Shuang Xie
Asesores Expertos
EA Nombre: SmartWave EA - Sistema inteligente de comercio automático XAUUSD. Introducción SmartWave EA es un sistema de trading inteligente optimizado específicamente para XAUUSD (Oro) , diseñado para el marco de tiempo M5 . Combina algoritmos de reconocimiento de tendencias con una estrategia de scalping para capturar automáticamente oportunidades de trading de alta probabilidad a corto plazo. El EA incluye un mecanismo de control de riesgo multicapa y un sistema dinámico de toma de benef
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Grid King MT5
Profalgo Limited
4 (9)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de echar un vistazo a nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Grid King es una revolución en el comercio de cuadrícula. El enfoque principal en el desarrollo de la EA era la seguridad, eliminando el riesgo de margen de llamada que normalmente se asocia con la mayoría de los sistemas de cuadrícula en el mercado.También se esfuerza por lograr rendimientos mucho más altos que e
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Asesores Expertos
La estrategia EA : se proporciona wirh indicador incorporado basado en velas japonesas arreglos con el fin de determinar las señales y tiene diferentes entradas para posiciones cortas y largas con el fin de mejorar su precisión; Usted debe comprar este EA porque : Ha sido probado durante mucho tiempo; su indicador fue profundamente mejorado y optimizado el programa está libre de errores; es seguro porque su eficiencia es de alrededor del 70% de la asertividad; cuenta con la tecnología Trailing
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
BB Trader MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
5 (3)
Asesores Expertos
Presentamos el EA BB Trader, una herramienta de negociación avanzada que aprovecha los conocimientos del indicador de la banda de Bollinger. Este asesor experto utiliza estratégicamente las bandas de Bollinger superior e inferior. Características principales: Opciones de negociación flexibles: Establezca el número máximo de operaciones para entradas únicas o múltiples. Sistema opcional de ajuste ATR: Gestione múltiples operaciones mientras realiza ajustes dinámicos para la volatilidad. Tamaño d
FREE
MiniMaulXpert
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Asesores Expertos
Bienvenido al MiniMaulXpert, una herramienta de trading avanzada que aprovecha los conocimientos del indicador de martillo personalizado. Este asesor experto utiliza estratégicamente el famoso patrón de velas de martillo. Características principales: Opciones de operación flexibles: Establezca el número máximo de operaciones para entradas únicas o múltiples. Sistema opcional de ajuste ATR: Gestione múltiples operaciones mientras realiza ajustes dinámicos en función de la volatilidad. Tamaño vers
FREE
Trade Condition Logger MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Utilidades
El registrador de las condiciones de las operaciones es una herramienta esencial que ofrece información crucial sobre : Valores actuales de swaps y diferenciales Registro automático de las fluctuaciones de los valores de los swaps Registro del rango de valores de spread a lo largo del tiempo Optimización de los valores de spread para un instrumento específico Muestra un resumen completo en el gráfico , proporcionando a los operadores información sobre las condiciones comerciales . Revise las co
Hammer Time MT5
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Asesores Expertos
Desbloquee   el   Potencial   Máximo   de   Trading Experimente   una   precisión   de   trading   sin   igual   con   nuestro   sistema   de   última   generación,   diseñado   para   traders   que   demandan   más.   Utilizando   el   reconocimiento   de   velas   martillo,   nuestro   sistema   identifica   con   precisión   los   puntos   potenciales   de   reversión,   asegurando   una   colocación   óptima   de   las   operaciones   cada   vez. Con   nueve   estrategias   distintas,   este
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario