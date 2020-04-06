BB Trader Pro MT5

Presentamos BB Trader Pro

Cuatro estrategias únicas basadas en el indicador Bollinger Bands, diseñadas para identificar patrones de reversión y continuación de tendencias.

La configuración opcional de espaciado ajustado por ATR permite una adaptación dinámica a la volatilidad al colocar múltiples operaciones.

Opciones flexibles de tamaño de lote, disponibles en configuraciones fijas o de aumento automático (no martingala).

Características clave:

Cuatro estrategias de Bollinger Bands : Personalice su enfoque con cuatro estrategias diseñadas para distintos escenarios del mercado.

Sistema ajustado por ATR (opcional): Administre múltiples operaciones con una adaptación dinámica a la volatilidad.

Configuración avanzada de lotes : Elija entre un tamaño fijo, aumento automático (no martingala) o ajuste dinámico para operaciones en red.

Cierres estratégicos de operaciones: Aproveche las condiciones opuestas de Bollinger Bands para encontrar los mejores objetivos de toma de ganancias.

El robot de trading BB Trader Pro ha sido programado y optimizado para la plataforma MetaTrader 5 (MT5)



