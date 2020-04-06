BB Trader Pro MT5
- Experten
- AbelPM Enterprises Pty Ltd
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 9
Vorstellung von BB Trader Pro
Vier einzigartige Strategien basierend auf dem Bollinger-Band-Indikator, entwickelt zur Identifizierung von Umkehr- und Trendfortsetzungsmustern.
Die optionale ATR-angepasste Abstandseinstellung ermöglicht eine dynamische Anpassung an die Volatilität bei mehreren Trades.
Flexible Lotgrößenoptionen verfügbar – sowohl feste als auch automatisch steigende (nicht Martingale).
Hauptmerkmale:
-
Vier Bollinger-Band-Strategien: Passen Sie Ihren Ansatz mit vier Strategien an verschiedene Marktbedingungen an.
-
Optionales ATR-Anpassungssystem: Steuern Sie mehrere Trades mit dynamischer Volatilitätsanpassung.
-
Erweiterte Lotgrößenoptionen: Wählen Sie zwischen festen, automatisch steigenden (nicht Martingale) oder dynamischen Größen für Grid-Trades.
-
Strategische Handelsabschlüsse: Nutzen Sie die gegensätzlichen Bollinger-Band-Bedingungen für optimale Gewinnmitnahmen.
Der BB Trader Pro Trading-Roboter wurde speziell für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt und optimiert.