BB Trader Pro MT5

Vorstellung von BB Trader Pro

Vier einzigartige Strategien basierend auf dem Bollinger-Band-Indikator, entwickelt zur Identifizierung von Umkehr- und Trendfortsetzungsmustern.

Die optionale ATR-angepasste Abstandseinstellung ermöglicht eine dynamische Anpassung an die Volatilität bei mehreren Trades.

Flexible Lotgrößenoptionen verfügbar sowohl feste als auch automatisch steigende (nicht Martingale).

Hauptmerkmale:

  • Vier Bollinger-Band-Strategien: Passen Sie Ihren Ansatz mit vier Strategien an verschiedene Marktbedingungen an.

  • Optionales ATR-Anpassungssystem: Steuern Sie mehrere Trades mit dynamischer Volatilitätsanpassung.

  • Erweiterte Lotgrößenoptionen: Wählen Sie zwischen festen, automatisch steigenden (nicht Martingale) oder dynamischen Größen für Grid-Trades.

  • Strategische Handelsabschlüsse: Nutzen Sie die gegensätzlichen Bollinger-Band-Bedingungen für optimale Gewinnmitnahmen.

Der BB Trader Pro Trading-Roboter wurde speziell für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt und optimiert.


