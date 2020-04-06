BB Trader Pro MT5

Vorstellung von BB Trader Pro

Vier einzigartige Strategien basierend auf dem Bollinger-Band-Indikator, entwickelt zur Identifizierung von Umkehr- und Trendfortsetzungsmustern.

Die optionale ATR-angepasste Abstandseinstellung ermöglicht eine dynamische Anpassung an die Volatilität bei mehreren Trades.

Flexible Lotgrößenoptionen verfügbar – sowohl feste als auch automatisch steigende (nicht Martingale).

Hauptmerkmale:

Vier Bollinger-Band-Strategien : Passen Sie Ihren Ansatz mit vier Strategien an verschiedene Marktbedingungen an.

Optionales ATR-Anpassungssystem : Steuern Sie mehrere Trades mit dynamischer Volatilitätsanpassung.

Erweiterte Lotgrößenoptionen : Wählen Sie zwischen festen, automatisch steigenden (nicht Martingale) oder dynamischen Größen für Grid-Trades.

Strategische Handelsabschlüsse: Nutzen Sie die gegensätzlichen Bollinger-Band-Bedingungen für optimale Gewinnmitnahmen.

Der BB Trader Pro Trading-Roboter wurde speziell für die MetaTrader 5 (MT5) Plattform entwickelt und optimiert.



